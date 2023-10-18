70'lerden İlham Alıyor: JBL Authentics Serisi Özellikleri ve Fiyatları

JBL'nin retro tasarımı ile dikkat çeken yeni hoparlör serisi JBL Authentics 70'lerden ilham alıyor. Alexa ve Google sesli asistan ile entegre olarak çalışabilen bu seride dengeli, derin ve sürükleyici bir ses deneyimi sizleri bekliyor.

Dolby Atmos desteği ile etkileyici bir performans sergileyen JBL Authentics serisinde 3 farklı model seçeneği bulunuyor. Hem tasarımı hem de müzik deneyimi anlamında sunduğu olanaklar ile ses getiren JBL Authentics serisini bu yazımızda inceliyoruz.

İşte, bu seride yer alan, retro tasarımlı, en yeni JBL Wi-Fi hoparlör modelleri!

JBL Authentics Serisi Özellikleri

70'li yıllarda piyasaya sürülen JBL L100 hoparlöründen ilham alınarak tasarlanan bu seride bir dönemin efsanesi olarak bilinen nostaljik hoparlör tasarımına modern bir yorum geliyor. Alüminyum çerçeve, %100 geri dönüştürülmüş kumaştan oluşan özel sentetik deri dokusu ile dikkat çekici bir görünüme sahip.

Serinin imalatında kullanılan plastik ve alüminyum gibi bileşenlerde de büyük ölçüde geri dönüştürülmüş materyaller kullanılıyor. Bu anlamda sürdürülebilirlik açısından da Authentics serisi ile JBL artı puan topluyor.

Seride bulunan modeller JBL Authentics 500, JBL Authentics 300 ve JBL Authentics 200 olarak isimlendiriliyor. Her bir modelin teknik özelliklerine baktığımızda ise karşımıza çıkan detaylar şu şekilde sıralanıyor:

1. JBL Authentics 500 Özellikleri ve Fiyatı

3 adet 1 inç ebatında tweeter ve 3 adet 2.75 inç ebatında midrange woofer

6.5 inç'lik subwoofer ile etkileyici bas

270 W çıkış gücü

3.1 kanal ses desteği

Dolby Atmos teknolojisi ile sürükleyici müzik deneyimi

Retro tasarım

Dahili Wi-Fi ile müzik akışı hizmetleri

Aynı anda tek cihazda Alexa ve Google sesli asistan özelliği

Sorunsuz Bluetooth eşleştirme özelliği

JBL One uygulaması ile eşleştirme ve yönetim

Sezgisel kontroller

Multi-Room oynatma

Türkiye'deki satış fiyatı: 27.900 TL

2. JBL Authentics 300 Özellikleri ve Fiyatı

İki adet 1 inçlik tweeter ve bir adet 5.35 inçlik woofer

6.5 inçlik sub-woofer ile güçlü bas

Evin her odasında güçlü stereo ses performansı

Retro detaylarla özelleştirilmiş şık tasarım

Sürdürülebilir materyal kullanımı

JBL One, Multi Room oynatma, Bluetooth, Alexa ve Google Sesli Asistan entegrasyonları

Türkiye satış fiyatı: 22.900 TL

3. JBL Authentics 200 Özellikleri ve Fiyatı

Serinin en küçük cihazı

2 adet 1 inçlik tweeter ve 5 inçlik woofer

6 inçlik sub-woofer ile derin bas

Yüksek performanslı stereo ses deneyimi

Serinin diğer üyelerinde de bulunan özel deri benzeri muhafaza ve Quadrex ızgarası

Dönüştürülmüş materyal kullanımı

Alexa ve Google Sesli Asistan Desteği

JBL One, Bluetooth ve Multi-Room fonksiyonları mevcut

Türkiye'de satış fiyatı: 15.900 TL

Türkiye'de bu fiyatlarla satışa sunulması beklenen otantik Wi-Fi hoparlör serisinin tüm cihazlarında bulunan ortak ve önemli bir diğer özellik ise Spotify Connect, Chromecast built-in, Alexa Multi-Room Music ve AirPlay vasıtasıyla farklı odalarda farklı müzikleri deneyimleme imkânı sunuyor olması.

Bu bilgiler ışığında şunu söylemek mümkün: JBL Authentics serisi, aradığınız kesintisiz ve sürekleyici müzik deneyimini şık ve özgün bir tasarımla birleştiren, fonksiyonel ve dekoratif bir kablosuz hoparlör serisi olarak geliyor.