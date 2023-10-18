70'lerden İlham Alıyor: JBL Authentics Serisi Özellikleri ve Fiyatları
JBL'in 70'lerden ilham alan Wi-Fi hoparlör serisi JBL Authentics ile fark yaratabilirsiniz. Sürdürülebilir, şık tasarım ve sürükleyici müzik deneyimi bu seride!
JBL'nin retro tasarımı ile dikkat çeken yeni hoparlör serisi JBL Authentics 70'lerden ilham alıyor. Alexa ve Google sesli asistan ile entegre olarak çalışabilen bu seride dengeli, derin ve sürükleyici bir ses deneyimi sizleri bekliyor.
Dolby Atmos desteği ile etkileyici bir performans sergileyen JBL Authentics serisinde 3 farklı model seçeneği bulunuyor. Hem tasarımı hem de müzik deneyimi anlamında sunduğu olanaklar ile ses getiren JBL Authentics serisini bu yazımızda inceliyoruz.
İşte, bu seride yer alan, retro tasarımlı, en yeni JBL Wi-Fi hoparlör modelleri!
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JBL Authentics Serisi Özellikleri
70'li yıllarda piyasaya sürülen JBL L100 hoparlöründen ilham alınarak tasarlanan bu seride bir dönemin efsanesi olarak bilinen nostaljik hoparlör tasarımına modern bir yorum geliyor. Alüminyum çerçeve, %100 geri dönüştürülmüş kumaştan oluşan özel sentetik deri dokusu ile dikkat çekici bir görünüme sahip.
Serinin imalatında kullanılan plastik ve alüminyum gibi bileşenlerde de büyük ölçüde geri dönüştürülmüş materyaller kullanılıyor. Bu anlamda sürdürülebilirlik açısından da Authentics serisi ile JBL artı puan topluyor.
Seride bulunan modeller JBL Authentics 500, JBL Authentics 300 ve JBL Authentics 200 olarak isimlendiriliyor. Her bir modelin teknik özelliklerine baktığımızda ise karşımıza çıkan detaylar şu şekilde sıralanıyor:
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1. JBL Authentics 500 Özellikleri ve Fiyatı
- 3 adet 1 inç ebatında tweeter ve 3 adet 2.75 inç ebatında midrange woofer
- 6.5 inç'lik subwoofer ile etkileyici bas
- 270 W çıkış gücü
- 3.1 kanal ses desteği
- Dolby Atmos teknolojisi ile sürükleyici müzik deneyimi
- Retro tasarım
- Dahili Wi-Fi ile müzik akışı hizmetleri
- Aynı anda tek cihazda Alexa ve Google sesli asistan özelliği
- Sorunsuz Bluetooth eşleştirme özelliği
- JBL One uygulaması ile eşleştirme ve yönetim
- Sezgisel kontroller
- Multi-Room oynatma
- Türkiye'deki satış fiyatı: 27.900 TL
2. JBL Authentics 300 Özellikleri ve Fiyatı
- İki adet 1 inçlik tweeter ve bir adet 5.35 inçlik woofer
- 6.5 inçlik sub-woofer ile güçlü bas
- Evin her odasında güçlü stereo ses performansı
- Retro detaylarla özelleştirilmiş şık tasarım
- Sürdürülebilir materyal kullanımı
- JBL One, Multi Room oynatma, Bluetooth, Alexa ve Google Sesli Asistan entegrasyonları
- Türkiye satış fiyatı: 22.900 TL
3. JBL Authentics 200 Özellikleri ve Fiyatı
- Serinin en küçük cihazı
- 2 adet 1 inçlik tweeter ve 5 inçlik woofer
- 6 inçlik sub-woofer ile derin bas
- Yüksek performanslı stereo ses deneyimi
- Serinin diğer üyelerinde de bulunan özel deri benzeri muhafaza ve Quadrex ızgarası
- Dönüştürülmüş materyal kullanımı
- Alexa ve Google Sesli Asistan Desteği
- JBL One, Bluetooth ve Multi-Room fonksiyonları mevcut
- Türkiye'de satış fiyatı: 15.900 TL
Türkiye'de bu fiyatlarla satışa sunulması beklenen otantik Wi-Fi hoparlör serisinin tüm cihazlarında bulunan ortak ve önemli bir diğer özellik ise Spotify Connect, Chromecast built-in, Alexa Multi-Room Music ve AirPlay vasıtasıyla farklı odalarda farklı müzikleri deneyimleme imkânı sunuyor olması.
Bu bilgiler ışığında şunu söylemek mümkün: JBL Authentics serisi, aradığınız kesintisiz ve sürekleyici müzik deneyimini şık ve özgün bir tasarımla birleştiren, fonksiyonel ve dekoratif bir kablosuz hoparlör serisi olarak geliyor.
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