Lens Nedir? Fotoğrafçılıkta Lens Neden Önemlidir?

Fotoğrafçılık sektöründe fotoğraf çekiminin gerçekleşmesi için makineye ihtiyaç vardır. Fotoğraf makinesi olarak isimlendirilen bu makinede olmazsa olmaz birçok aparat vardır. Bu aparatlar arasında lenste yer alıyor. Lens, fotoğraf makinelerinin ön tarafında bulunan ve görüntüleri makine sensörüne yansıtan aparattır.

Biz de bu yazımızda fotoğrafçılıkta lensin önemi ve lens çeşitlerinden bahsedeceğiz.

Lens Çeşitleri Nelerdir?

Lensler, 5 farklı şekilde tasarlanarak fotoğraf çekimlerinin çeşitlenmesini sağlıyor. Bu 5 farklı lens türünü şöyle sıralayabiliriz:

1. Telefoto Sabit Lensler

Fotoğraf lens çeşitleri arasında yer alan Telefoto sabit lensler, uzak nesneleri yakınlaştırmayı sağlıyor. Uzaktaki nesneleri yakın mesafeden çekmeyi sağlayan telefoto sabit lensler; spor etkinlikleri, doğal yaşam fotoğrafçılığı vb. alanlarda daha çok kullanılıyor. Telefoto sabit lensler sayesinde uzaktaki nesneler net şekilde çekilir. Telefoto sabit lensler arasında yer alan süper telefoto lensler odak uzaklığı, 300 mm’dir. Kısa telefoto lenslerse tam olarak 72-85 mm aralığında odak mesafeye sahip.

2. Geniş Açılı Sabit Lensler

Geniş açılı sabit lensler, 21 mm’lik odak uzaklıklı olarak tasarlanmıştır. Bu lens türünün amacı kadraja daha çok nesne ve kişiyi sığdırmaktır. Geniş açılı sabit lensler şu alanlarda daha çok kullanılıyor;

Uzay fotoğrafçılığı,

Şehir manzaraları,

Mimari çekimler,

Doğa manzaraları,

3. Makro Sabit Lensler

Gerçek boyutlarda görüntüler oluşturup yakın plan fotoğraflarının çekimi için makro sabit lensler kullanılmaktadır. Makro sabit lensler genellikle ürün fotoğrafçılığında daha çok kullanılıyor. Makro lenslerle gerçek boyutlu görüntülerin oluşturulması için lenslerin ayarı, 1:1 oranına getirilir. Makro lensler farklı boyutlarda ve şekillerde üretilirler.

4. Standart Sabit Lensler

Standart sabit lenslerle kişi ve portre çekimleri başarılı şekilde gerçekleşiyor. 50 mm odak uzaklığındaki bu lensler, standart görüş açısına sahip. Yüksek diyafram açıklığındaki standart sabit lensler, loş ışıklı alanlarda da mükemmel çekimler gerçekleştiriyor.

5. Zoom Lensler

Fotoğrafçılar, zoom lensler sayesinde odak mesafelerini kolayca değiştirebiliyorlar. Zoom lensler sayesinde fotoğrafçılar farklı alanlara odaklanırlar.

Zoom lensler, farklı mesafelerde yer alan nesneleri yakından çekmektedir. Zoom lensler kendi içinde de çeşitlere ayrılıyor. Zoom lens çeşitlerini de şöyle sıralayabiliriz;

Telefoto zoom lensler

Geniş açılı zoom lensler

Standart zoom lensler

Süper zoom lensler

Fotoğrafçılıkta Lensin Önemi Nedir?

Fotoğrafçılıkta lensin önemi çok büyük diyebiliriz. Lens sayesinde fotoğraf çekimleri gerçekleşmektedir. Lensler, fotoğrafçılara hedefledikleri görüntüleri yakalama imkanı sunuyor. Kristal, cam ve plastik materyallerle tasarlanan lensler hem elle kontrolü yapılabilen hem de sabit seçeneklerden oluşuyor.

Fotoğrafçılıkta lens seçerken mutlaka ne tür çekimlerin gerçekleştirileceği ve fotoğraf makinesinin özellikleri dikkate alınmalıdır. Lens doğru seçilirse fotoğraf çekimleri de başarılı olur.