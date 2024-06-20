Şehirlerin kalabalıklığından uzaklaşıp doğada huzurlu vakit geçirmek isteyenler için kamp sezonu açıldı. Kamp, macera tutkunları ve farklı deneyim yaşamak isteyenler için önemli bir aktivite. Kamp aynı zamanda doğayla iç içe, sakin ve ailecek ya da en yakın arkadaşlarla yapılan bir tatil türü olarak da adlandırılabilir.

Ancak tatil ya da aktivite olarak değerlendirilen kampın güzel geçmesi için insanların yanlarına bazı elektronik cihazları alması gerekiyor. Biz de bu rehberde kamp yaparken yanınıza almanız gereken elektronik eşyalar hakkında bir liste oluşturduk.

Kamp Yaparken Yanınıza Almanız Gereken 9 Elektronik Eşya

Loci D29 Fm Alarmlı Saat USB Tf Bluetooth Destekli Radyo

Polham LED Işıklı Şarjlı Taşınabilir Lastik Pompası

Bix PS80K 296Wh 300W Taşınabilir Güç İstasyonu

Zebalze Vibe 7 Lite

Daybreak Araba Gps Takip Cihazı

Xiaomi Yeelight D2 Başucu Lambası

Corby CX007 Zoom Pro Smart Kameralı Drone

Anker Nebula Mars II Pro Akıllı Taşınabilir WiFi Kablosuz Projeksiyon Cihazı

Anker Soundcore 2 Bluetooth Hoparlör

1. Loci D29 Fm Alarm Saat USB Tf Bluetooth Destekli Radyo

Kampa giderken alınması gerekenler listemize Loci D29 Fm Alarm Saat USB Tf Bluetooth Destekli Radyo’yu ekleyebiliriz. Loci D29 Fm Alarm Saat USB Tf Bluetooth Destekli Radyo, 2500 mAh bataryaya sahip. Bu batarya sayesinde kampta uzun süre müzik keyfi yaşayabilirsiniz. Çok fonksiyonlu olan radyoda saatte yer alıyor. Gerçek ahşaptan yapılan radyodan istenilen kanal hafızaya alınabiliyor.

2. Polham LED Işıklı Şarjlı Taşınabilir Lastik Pompası

Çok fonksiyonlu olarak tasarlanan Polham Led Işıklı Şarjlı Taşınabilir Lastik Pompası, kullanıcılarına konforlu bir kamp deneyimi yaşatıyor. Pompa hem minimal tasarımlı hem de kablosuz olduğu için kolay taşınabiliyor. Otomatik şekilde hızlıca top, oyuncak, şişme yatak bisiklet lastiği, motosiklet lastiği ve otomobil lastiğini şişirebiliyor.

3. Bix PS80K 296Wh 300W Taşınabilir Güç İstasyonu

Kampa giderken alınması gereken elektronik cihazlar listesine taşınabilir güç istasyonunu da ekleyebiliriz. Bix PS80K 296Wh 300W Taşınabilir Güç İstasyonu, 8 güçlü çıkıştan oluşuyor. Üstün güvenlik CE ve RoHS sertifikalarına sahip olan bu cihaz sayesinde kampta hoparlör, tablet, laptop, cep telefonları, drone, aydınlatıcı gibi birçok eşya şarj edilebilir.

Bix PS80K 296Wh 300w Taşınabilir Güç İstasyonu, aynı anda 8 cihazı şarj edebiliyor. 296Wh/ 80000mAh’lık güç ile cihazların hızlıca şarj edilmesini sağlıyor.

4. Zebalze Vibe 7 Lite

3 ATM (30M) ve IP69K su geçirmez özelliğe sahip olan Zebalze Vibe 7 Lite, 280 mAh Li-Pol pilden oluşuyor. 1,5 saatte şarj olan akıllı saat; iOS 10.0, Android 5.0 ve üzeri cihazlarla uyumludur. Zebalze Vibe 7 Lite, 1,47 inç boyutlu IPS renkli ekrandan oluşuyor. Saatin ekran çözünürlüğü, 360 * 360 piksel, 326 PPI’dir. Kamp hayatını kolaylaştıracak olan bu akıllı saatteki diğer özellikler şunlardır;

3 eksenli jiroskop sensör

Hareket sensörleri

Sağlık sensörleri

Pulse Ox kan oksijen doygunluğu monitörü

3 eksenli ivme ölçer

Bilekten kalp atış hızı monitörü

5. Daybreak Araba Gps Takip Cihazı

Genel olarak kamp alanları şehirden uzak ıssız yerlerde konumlandırılıyor. Dolayısıyla böyle yerlerde güvenlik açısından temkinli olunması gerekiyor. Kamp yaparken yanınıza almanız gereken elektronik eşyalar arasında yer alan Daybreak Araba Gps Takip Cihazı sayesinde her şartta konum bilgileri yakınlara ulaştırılır.

Daybreak Araba Gps Takip Cihazı; GPS konumlandırma, sesli arama, Wi-Fi konumlandırma, kızılötesi sensör ve LBS konumlandırma özelliklerinden oluşuyor.

6. Xiaomi Yeelight D2 Başucu Lambası

Kullanımı çok kolay olan Xiaomi Yeelight D2 Başucu Lambası, minimalist tasarıma sahip. Lambanın renk sıcaklığı ve parlaklığı kolayca ayarlanarak istenilen ambiyans yaratılabilir. Estetik görünüşü ve işlevsel özellikleriyle dikkat çeken lamba; Samsung SmartThings, Apple Homekit, Amazon Alexa ve Google Asistan’la entegre olabiliyor.

7. Corby CX007 Zoom Pro Smart Kameralı Drone

Kampa götürülmesi gereken elektronik eşyalar listesine droneda alınabilir. Corby CX007 Zoom Pro Smart Kameralı Drone, kolayca taşınabiliyor. Geliştirilmiş bataryaya sahip olan drone ile bulunulan bölgenin durumu daha iyi incelenerek güvenlik önlemleri alınabilir. Akıllı telefonlara uyumlu olan Corby CX007 Zoom Pro Smart Kameralı Drone, katlanabilir özelliğiyle kamp yaşamında konfor sunuyor. Corby CX007 Zoom Pro Smart Kameralı Drone’in diğer özellikleri şöyle sıralanabilir;

6Axis stabilizasyon sistemi

El hareketleriyle video ve fotoğraf çekimi

Hava sabitleme özelliği

360 derecede takma atma

Otomatik kalkış ve iniş

8. Anker Nebula Mars II Pro Akıllı Taşınabilir Wi-Fi Kablosuz Projeksiyon Cihazı

Kampta hava karardıktan sonra aileniz ya da arkadaşlarınızla açık hava sineması keyfi yaşayabilirsiniz. Kamp yaparken temiz havada dizi ve filmleri Anker Nebula Mars II Pro Akıllı Taşınabilir Wi-Fi Kablosuz Projeksiyon cihazı sayesinde izleyebilirsiniz. Anker Nebula Mars II Pro projeksiyon cihazı; 500 ANSI lümen parlaklık, kapsamlı bağlantı, HD görüntü ve çift 10W hoparlörden oluşuyor.

9. Anker Soundcore 2 Bluetooth Hoparlör

Kamp yaparken yanınıza almanız gereken elektronik eşyalar listemizin son sırasında Anker Soundcore 2 Bluetooth Hoparlör var. Anker Soundcore 2 Bluetooth Hoparlör; geliştirilmiş ses, suya dayanıklılık ve 24 saat çalma süresi gibi önemli özelliklere sahip. Özellikle IPX7 sertifikası sayesinde toz ve sıvı gibi her etkene çok dayanıklıdır. Dışarıda çok rahat kullanılabilen bu hoparlör; dengeli, geniş ve derin ses aralığı sunuyor.