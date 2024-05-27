Mimarlık ve Mühendislik Öğrencileri için En İyi Laptop Bilgisayarlar (2024)

Mimarlık ve mühendislik öğrencilerinin kullanacağı laptop bilgisayarların güçlü ekran kartı ve işlemciye sahip olması çok önemlidir. Bu bölümdeki öğrenciler uzun süre laptoplarda çalışmalar yapar. Dolayısıyla laptop bilgisayarların çok dayanıklı olması da hayati önem taşıyor.

Biz de bu kapsamda mimarlık ve mühendislik öğrencileri için en iyi laptop bilgisayarlar listesi oluşturduk.

Mimarlık ve Mühendislik Öğrencileri için En İyi Laptop Bilgisayarlar

Monster Abra A5 V20.4.2 Asus TUF FX506LI-HN085 Apple MacBook Pro M2 Acer Nitro 5 Dell Inspiron 3511 Hp Victus 16-S0011NT 7Z584EA Lenova Legion 5 Pro Monster Tulpar T5 V23.2. 2

1. Monster Abra A5 V20.4.2

Mimarlık ve mühendislik fakültelerinde okuyan öğrencilere önerebileceğimiz laptop bilgisayarların başında Monster Abra A5 V20.4.2 yer alıyor. Monster Abra A5 V20.4.2, 12.nesil Intel Core i5-12450H işlemciye sahip. İşlemcide sekiz çekirdek ve 12 iş parçacığı da bulunuyor. Bu işlemcideki 8 çekirdek, 3,30 GHz’e kadar hızlanabilen dört verimlilik çekirdeği ve 4,40 GHz’e kadar hızlanan dört performans çekirdekleridir.

Monster Abra A5 V20.4.2’nin en dikkat çeken özellikleri, yüksek performansa sahip olması ve güç tüketiminin de az olmasıdır. Yapay zeka özellikli olması da diğer kullanışlı özelliklerindendir. Güçlü özelliklerden oluşan Monster Abra A5 V20.4.2 ile çok uzun saatler oyun oynanabilir ya da çalışmalar yapılabilir.

2. Asus TUF FX506LI-HN085

Mimarlık ve mühendislik öğrencileri için en iyi laptop bilgisayarlar arasında yer alan Asus TUF FX506LI-HN085 aslında oyunculara özel üretilmiştir. Asus markasının oyun tutkunlarına özel tasarladığı TUF serisi içerisindeki bu laptop bilgisayar modeliyle profesyonel 3 boyutlu tasarımlar yapılabiliyor. Ayrıca video montaj işleri içinde çok ideal. 144Hz 15.6 inç IPS ekrandan oluşan bilgisayarda 1TB M.2 NVMe SSD’de yer alıyor.

Intel Core i5 10300H işlemciden oluşan cihazın ekran kartı, Nvidia GTX 1650 Ti’dir. 8 GB DDR4 RAM’da yer alan cihazın belleğiyse 4 GB GDDR6’dir.

3. Apple MacBook Pro M2

Kolay taşınabilen işlevsel laptop olma özelliği taşıyan Apple MacBook Pro M2, Apple M2 çipten oluşuyor. Apple M2 çip sayesinde birçok görevi kolayca yerine getirebilirsiniz. İçerik düzenleme, paylaşma, oynatma, online izleme gibi işlemler gerçekleştirilebilir.

Aynı zamanda Microsoft 365’ten tutunda Final Cut Pro’ya kadar da birçok farklı uygulamayı aynı anda çalıştırmak mümkün. 20 saate kadar pil ömrü olan cihazda aktif soğutma sistemi de yer alıyor. Bu sistem sayesinde zorlu iş yüklerini de kolayca halledebilirsiniz.

4. Acer Nitro 5 AN515-58

Mimarlık ve mühendislik fakültesi öğrencilerinin rahatça kullanabileceği bilgisayar modelleri listemizde Acer Nitro 5 AN515-58’i ekleyebiliriz. Acer Nitro 5 AN515-58, 12.Nesil Intel® Core™ i7 işlemci1 işlemciden oluşuyor. Aynı zamanda NVIDIA® GeForce RTX™ 30 Serisi GPU’lara sahip. Tüm bu özellikler cihazın yüksek performans sergilemesini sağlıyor.

Oyun performansı ve çoklu görevlerin yürütülmesi noktasında çok ideal olan bu laptopta 14 çekirdek yer alıyor. 14 çekirdek, 6 Performans Çekirdeği + 8 Verimlilik Çekirdeğinden oluşmaktadır. Bunlara ek olarak 20 iş parçacığı var. Tüm bu özellikler sayesinde arka plan görevleri, oyun oynarken, internette gezinirken sorunsuz şekilde bilgisayarınızı kullanabilirsiniz. 32 GB’ye kadar DDR4 3200 RAM ve iki adet 4. Nesil M.2 PCIe yuvasıyla da çok yüksek depolama ve hız imkanı sunuyor.

5. Dell Inspiron 3511

Yapay zekayla güçlendirilen yazılıma sahip olan Dell Inspiron 3511, 11.nesil işlemciden oluşuyor. Hız konusunda öne çıkan cihaz, çizim ve tasarım konusunda öğrencilerin işini çok kolaylaştırıyor. Pil ömrü uzun olduğu için gün boyu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Wi-Fi 6 teknolojisiyle tasarlanan cihaz, güçlü performansıyla kullanıcılarına birçok noktada kullanma imkanı sağlıyor.

6. Hp Victus 16-S0011NT 7Z584EA

Mimarlık ve mühendislik öğrencileri için en iyi laptop bilgisayarlar arasındaki Hp Victus 16-S0011NT 7Z584EA, 16,1 inç ekran boyutunda tasarlanmıştır. İşletim sistemi free dos olan cihaz, 16 GB RAM’a sahip. 7.nesil işlemciye sahip olan bu laptop, çok kolay şekilde taşınabiliyor.

5,1 GHz işlemci hızından oluşan bilgisayar, geliştirilmiş soğutma noktasında geniş arka havalandırma sistemiyle geliştirilmiştir. Bundan dolayı uzun süreli çalışmalarda dahi çok ısınma sorunu ortaya çıkmıyor. Çok sayıda bağlantı girişi olan cihaz, akıllı cihazlara kolayca bağlanabiliyor.

7. Lenova Legion 5 Pro

Uzun süreli kullanımlarda ısınma gibi sorunlara neden olmayan Lenova Legion 5 Pro, 11800H işlemciyle geliştirilmiştir.

Kaliteli ve şık tasarımlı Lenova Legion 5 Pro, 16 inç boyutunda olduğu için çizim ve projelerin kusursuz gerçekleşmesini sağlıyor. Intel işlemcili Lenova Legion 5 Pro, 32 RAM ve turbo şarjlı çift fan tasarımıyla da öğrencilerin işini kolaylaştırıyor.

Tek şarjla 7 saatlik kullanım imkanı sunan cihazın işletim sistemi, Windows 11 Home’dir. Bu sayede kullanıcı istediği uygulama ve programları indirebilir. Full HD ve renkli klavyeye sahip olması da diğer önemli özelliklerindendir.

8. Monster Tulpar T5 V23.2. 2

Yapay zeka destekli Monster Tulpar T5 V23.2.2, Nvidia mimarisiyle üretilmiştir. Yüksek performans sunan cihaz, 15, 6 inç ekran boyundadır. Dördüncü nesil tensör çekirdekleri ve çok işlemciden oluşan cihaz, son teknolojik GPU’larla tasarlandı. Projeler, 144 Hz full ekran sayesinde daha profesyonel hazırlanabilir.

4 hücreden oluşan batarya sistemi sayesinde 7 saat kesintisiz proje ve çizimler gerçekleştirebilirsiniz. Özellikle efekt soğutma sistemi olması uzun süreli kullanımlarda dahi ısınmasını engelliyor. Net ve yüksek kalite görüntüleme parlaklık seviyesi de çok kullanışlı özelliklerdendir. Wi-Fi 6 sistemiyle de kesintisiz internet sunuyor.