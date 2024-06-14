Kayıp Apple Pencil Nasıl Bulunur?

Apple Pencil, Bluetooth özellikli tasarımıyla dikkat çekiyor. Apple’in yazmak ve çizmek için geliştirdiği Apple Pencil, dijital kalem amaçlı kullanılıyor.

Mükemmel tasarım ve özelliklere sahip olan Apple Pencil, kablosuzdur. Dolayısıyla kablosuz olduğu için daha kolay kaybolabiliyor. Biz de bu rehberde kayıp Apple Pencil bulma yöntemlerinden bahsedeceğiz.

Kayıp Apple Pencil’i Bulma

Kayıp Apple Pencil’i bulmak için şu adımlar takip edilmeli;

iPad’ten “Ayarlar > Bluetooth” kısmına girilip “Cihazlarım” alanından Apple Pencil’in bağlı olup olmadığına bakılır.

Pencil bağlantıda görünüyorsa mutlaka kullanıcının yakınlarındadır. Apple Pencil ve Bluetooth bağlantı aralığı en yüksek 9 metredir. Bu sebeple Apple Pencil ilk olarak yakın çevrede aranmalıdır.

Kayıp Apple Pencil’in bulunması için App Store’dan indirilen “Wunderfind Bluetooth İzleme” uygulaması indirilebilir. Uygulama cihaza indirildikten sonra menzil içerisindeki tüm bağlı olan Bluetooth cihazlarla onların bulunduğu yerden ne kadar uzaklıkta olduğunu direkt gösteriyor. Kesin olarak Apple Pencil konumuna ulaşmak adına uygulamanın Pro sürümü kullanılabilir.

Apple Pencil’i “Bul” Uygulaması ile Bulma

Apple Pencil kaybolduğunda bulmak için “Bul” uygulamasından da yararlanılabilir. iPad’e yüklenen “Bul” uygulamasıyla Apple Pencil konumu şöyle bulunur;

İlk olarak iPad’ten “Bul” uygulaması açılır.

“Cihazlar” sekmesine tıklanır.

Cihaz listesi içerisinden Apple Pencil seçilir.

Son adımda harita, Apple Pencil’in iPad’a bağlanan son konumunu gösterir.

Bul uygulaması üzerinden şu adımlar takip edilerek Apple Pencil’in bulunması için ping sesi çıkarması sağlanabilir;

Apple Pencil seçili durumdayken Bul uygulaması üzerinden “Ses Çal” butonuna tıklanır.

Apple Pencil, kullanıcıyı konumu hakkında bilgilendirmek için yüksek ses çıkarır.

Ses takip edilerek kayıp kalem bulunana dek yakın alanlar taranmalıdır.

Bul uygulamasından “Kayıp Mod” aktifleştirilerek Apple Pencil şöyle bulunur;

Bul uygulaması üzerinden Apple Pencil seçilir.

Aşağıya doğru kaydırılarak “Kayıp Olarak İşaretle” butonu altında yer alan “Etkinleştir” sekmesine tıklanır.

Ekrana yansıyan kısma görüntülenecek telefon numarası girilir.

“Etkinleştir” butonuna tıklanarak onaylanır. Bu adımın ardından Apple Pencil kilitlenir. Böylelikle sahibi buluncaya dek başkaları tarafından kullanılması engellenmiş olur.

Apple Pencil’in Kaybolması Nasıl Önlenir?

Apple Pencil’in kaybolmasını önlemek için şu noktalara dikkat edilmelidir;

Her zaman şarjı dolu olmalı.

Özel bir alan belirlenip orada her zaman saklanmalı.

Apple Pencil kişiselleştirilmeli.

Apple Pencil’in şarjı varsa kaybolduğunda bulunma olasılığı o zaman daha yüksektir. Ancak Apple Pencil’in şarjı biterse bulunması imkansız hale gelir. Apple Pencil modelleri, devamlı bekleme modunda olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sebeple düzgün çalışabilmesi için piller düzenli olarak şarj edilmelidir. Eğer birkaç hafta şarjsız kalırsa ve kaybolursa pili arızalanıp açılamaz duruma gelir.

Kaybolmayı önlemek için Apple’in dijital kalemine özel bir alan oluşturulmalıdır. Kullanımı bittikten sonra şarjlı şekilde o alanda saklanması kaybolma olasılığını düşürür. Aynı zamanda Apple Pencil, kişiselleştirilerek de kaybolmasının önüne geçilir. Ayrıca güvenli bir kılıfta saklanması da kaybolma olasılığını düşürür.