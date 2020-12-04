Günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen akıllı telefonlar zaman zaman orada ya da burada kaybolabiliyor. Bu çoğu zaman büyük bir sorun değil, eğer cihazınız sessizde değil ise. Peki ama sessiz modda kaybolan telefon nasıl bulunur ve bunun için neler yapabilirsiniz? Bu rehberimizde sessiz modda kaybolan telefonu bulma yöntemleri ile karşınızdayız!

Sessiz Modda Kaybolan Telefon Nasıl Bulunur?

Eğer çok sayıda bildirimden ya da mesajdan uzaklaşmak adına telefonunuzu sessiz modda kullanıyorsanız, onu kaybettiğinizde bulmanız çok daha zor bir hale geliyor. Yine de üzülmeyin. Eğer cihazınızda aktif bir veri ya da donanım bağlantısı varsa bu sorunu çözebilirsiniz.

Sessiz Modda Kaybolan Android Telefonu Bulma

Android Find internet sitesini ziyaret edin. Cihazınızda kurulu olan Gmail hesabı ile giriş yapın. Zili Çal seçeneğine tıklayın.

Bu adımların ardından kullandığınız akıllı telefon sessizde olsa dahi yüksek sesli bir bildirim sesi çalmaya başlayacaktır. Akıllı telefonunuzu bulduğunuzda ekrandaki butona tıklayarak bildirimi kapatabilirsiniz. Bunu yapabilmek için cihazın açık olması ve bir ağa bağlı olması gerektiğini unutmayın.

Sessiz Modda Kaybolan iPhone'u Bulma

iCloud Find internet sitesini ziyaret edin. Cihazınızda kurulu olan iCloud hesabı ile giriş yapın. Ses Çal seçeneğine tıklayın.

Bu adımların ardından kullandığınız akıllı telefon sessizde olsa dahi yüksek sesli bir bildirim sesi çalmaya başlayacaktır. Akıllı telefonunuzu bulduğunuzda ekrandaki butona tıklayarak bildirimi kapatabilirsiniz. Bunu yapabilmek için cihazın açık olması ve bir ağa bağlı olması gerektiğini unutmayın.

Bu yöntemlerin dışında eğer akıllı telefonunuzla kullandığınız bir akıllı saat ya da akıllı bileklik varsa, o cihaz üzerinden bir bildirim sesi çaldırmayı deneyebilirsiniz. Bu özellik, son zamanlarda satışa sunulan hemen her giyilebilir cihazda bulunuyor. Bu sayede cihazınız sessizde olsa dahi bildirim sesi alacaksınız.

Peki siz bu rehberimizde yer verdiğimiz bilgiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Burada yer alan bilgiler işinize yaradı mı ve kaybolan cihazınızı bulabildiniz mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin.