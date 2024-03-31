Okunması Gereken En İyi Kişisel Gelişim Kitapları

İnsan, gelişime ve öğrenmeye yatkın bir canlıdır. İnsanoğlu kendini geliştirerek yaşadığı hayatı daha anlamlı hale getirir. Özellikle kişisel gelişim kitaplarıyla kendi içinde bir yolculuğa çıkarak kendini daha iyi tanır.

Kişisel gelişim kitapları sayesinde kişi iyi yönlerde alışkanlıklar geliştirir. Duygusal anlamda büyüyerek hayattan keyif almaya başlar. Bu yazımızda birçok yönden kişinin gelişmesini ve olgunlaşmasını sağlayan en iyi kişisel gelişim kitaplarını sizler için derledik. İşte okunması gereken en iyi kişisel gelişim kitapları!

Okunması Gereken En İyi 10 Kişisel Gelişim Kitabı

Simyacı (Paulo Coelho)

Şu Hortumlu Dünyada Fil Yalnız Bir Hayvandır (Ahmet Şerif İzgören)

İnsan İnsana (Doğan Cüceloğlu)

Ferrari’sini Satan Bilge (Robin Sharma)

Duygusal Zeka (Daniel Goleman)

Bir Ömür Nasıl Yaşanır? (İlber Ortaylı)

Atomik Alışkanlıklar (James Clear)

Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı: Kişisel Değişimde Güçlü Dersler (Stephen R. Covey)

Her Şey Seninle Başlar (Mümin Sekman)

59 Saniye: Azıcık Düşünün, Çok Şeyi Değiştirin (Richard Wiseman)

1. Simyacı (Paulo Coelho)

Okunması gereken en iyi kişisel gelişim kitapları listemizin ilk sırasında Paulo Coelho tarafından yazılan Simyacı isimli kitap yer alıyor. Kitapta İspanya’dan Mısır Piramitleri eteklerine gezgin olmak için giden Endülüslü çoban Santiago’nun yaşamı anlatılıyor.

Simyacı, insanlara hayallerinin peşinden gitme yönünde telkin ediyor. Hayal kurmayı seven ve hırslı kişilerin okuyabileceği bir kaynak.

2. Şu Hortumlu Dünyada Fil Yalnız Bir Hayvandır (Ahmet Şerif İzgören)

En iyi kişisel gelişim kitapları kategorisindeki Şu Hortumlu Dünyada Fil Yalnız Bir Hayvandır, akıcı bir dille kaleme alınmış. Ahmet Şerif İzgören’in eğlenceli bir üslupla yazdığı kitapta ibretlik hikayeler yer alıyor. İnsanları düşünmeye iten hikayelerden oluşan bir kitap olduğunu söyleyebiliriz.

3. İnsan İnsana (Doğan Cüceloğlu)

Başarılı Türk psikolog Doğan Cüceloğlu tarafından yazılan İnsan İnsana isimli kitap, adından da anlaşılacağı üzere insan ilişkileri üzerinedir. Cüceloğlu kitapta iletişim süreçlerine dair çeşitli bilgiler verip tavsiyelerde bulunmuştur.

4. Ferrari’sini Satan Bilge (Robin Sharma)

Dünyanın en iyi kişisel gelişim kitapları içerisindeki Robin Sharma’nın Ferrari’sini Satan Bilge adlı kitapta başarılı bir avukat olan Julian Mantle’in hayatı anlatılıyor. Julian çok başarılı bir avukat olmasına rağmen kendini hep yalnız hissetmektedir. İnsan psikolojisine dair önemli gözlemlere yer veren bu kitabı mutlaka okumanızı tavsiye ediyoruz.

5. Duygusal Zeka (Daniel Goleman)

Daniel Goleman’ın Duygusal Zeka kitabı, EQ’nun IQ’ya göre neden daha önemli olduğuna değiniliyor. Psikoloji alanında yazılan önemli kitaplar arasında yer alan Duygusal Zeka hem ebeveynler hem de eğitimcilerin kendini geliştirebileceği bir kitaptır. Aynı zamanda kişisel gelişime önem veren herkesin okuması gerekiyor.

6. Bir Ömür Nasıl Yaşanır? (İlber Ortaylı)

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, insanlara nasıl doğru tercih yapacakları ve karşılaştıkları zorluklardan kurtulma yöntemlerini Bir Ömür Nasıl Geçer kitabında anlatıyor. Kişinin kendi konforundan çıkıp hayata nasıl farklı pencerelerden bakacağını da ele alıyor.

7. Atomik Alışkanlıklar (James Clear)

Hayatınızı değiştirecek kişisel gelişim kitapları içerisinde yer alan James Clear’ın Atomik Alışkanlıklar kitabında düzenli yaşamakla ilgili tavsiyeler yer alıyor. Kendini geliştirmek isteyenler ihtiyaçları olan becerileri bu kitapta bulacak. Kitap hem kişilik hem de davranış arasındaki hususları ele alıyor.

8. Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı: Kişisel Değişimde Güçlü Dersler (Stephen R. Covey)

Stephen R. Covey, 1989 yılında Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı: Kişisel Değişimde Güçlü Dersler isimli kitabını yayınladı. En çok okunan kişisel gelişim kitapları arasındaki bu kitapta 7 temel alışkanlıktan bahsediliyor. Bu 7 temel alışkanlığın tüm insanlarda olduğuna değiniliyor. Bundan dolayı 7 temel alışkanlık sonradan da geliştirilebiliyor.

9. Her Şey Seninle Başlar (Mümin Sekman)

Mümin Sekman, Her Şey Seninle Başlar kitabında başarısızlığın öğrenildiğinden bahsediyor. Aynı şekilde başarının da öğrenileceğini belirtiyor.

10. 59 Saniye: Azıcık Düşünün, Çok Şeyi Değiştirin (Richard Wiseman)

Okunması gereken en iyi kişisel gelişim kitapları listemizin son sırasında 59 Saniye: Azıcık Düşünün, Çok Şeyi Değiştirin kitabı yer alıyor. Psikoloji profesörü olan Richard Wiseman, bu kitabında insanların hedeflerine dakikalar içerisinde ulaşabileceğini açıklıyor.

İlişki, ruh hali gibi birçok psikolojik unsurun kısa sürede nasıl değiştirileceğini teknikliklerle detaylı anlatıyor. Aynı zamanda tekniklerin nasıl günlük yaşama entegre edileceğinden de bahsediyor.