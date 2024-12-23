İnterneti Kasıp Kavuran En Çılgın Komplo Teorileri!

Komplo teorileri birçoğu her ne kadar kanıtlanmamış ve saçma olsa da aslında gündelik hayatın eğlencelerinden biri. Evren hakkında veya dünyanın sahibi olduğuna inanılan gruplar hakkında ortaya atılan iddialar çoğu zaman bizleri birbirimizle münazara yapma eğilimine sokmuştur. Ayrıca bu komplo teorileri üzerine kitaplar yazılmış, belgeseller çekilmiştir. Biz de bu haberimizde sizler için interneti kasıp kavuran en çılgın 5 komplo teorisini listeledik. İşte detaylar...

İnterneti Kasıp Kavuran En Çılgın 5 Komplo Teorisi!

İnternet aleminde her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkmaktadır. Tabi bu bilgilerin doğruluğu ve yanlışlığı hakkında çoğu zaman kesin kararlar verememekteyiz. Zira bir dönem tüm Türkiye'yi internet üzerinden kandıran gruplar ortaya çıktığı gibi masum insanların canını yakmak için yalan yanlış bilgileri de ortaya sürenler oldu.

Teorilere geçmeden önce bir kez daha hatırlatmak isteriz: İnternette gördüğünüz hiçbir bilginin doğruluğunu hemen kabul etmeyin, konuyla ilgili kaynak ve literatür araştırmaları yaparak destekleyici kanıtlar bulmaya çalışın.

1- 5G Teknolojisi COVID-19 Salgınını Yaydı!

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte iletişim altyapılarımız da güçleniyor. Bununla birlikte tüm dünya 5G teknolojisine geçmeye hazırlanıyor. Ancak bazı gruplar bu teknolojinin bizlere yarardan çok zarar getireceğine inanıyor. Bu konuda bazı iddialar ortaya attılar. Bunlardan ilki 5G baz istasyonlarından çıkan elektromanyetik dalgaların insanların bağışıklık sistemini azalttığı ve bu sebeple COVID-19 salgının yayıldığını iddia etti.

Konuyla ilgili olarak Dünya Sağlık Örgütü (WHO) birçok kez çalışma yaptı ve her seferinde bahsi geçen iddialar çürütüldü.

2- Reptilanlar Dünyayı Yönetiyor!

Tarih boyunca insanlık bir piramit şeklinde yönetilmiştir. En alttan en üste doğru köleler, çalışanlar, ayrıcalıklı sınıflar ve elitler şeklinde sıralanan bu piramitte elitler sınıfı dünyayı yöneten aileler olarak tanımlanmıştır. Dünyadaki ekonomi ve siyaset gibi dengelerin bu aileler tarafından kontrol edilip edilmediği ayrı bir tartışma konusu ancak bir iddiaya göre bu dengeleri yöneten elit sınıf "reptilan" olarak isimlendiriyor. Reptilan denilen bu yeni sınıftaki canlıların aslında insan şekline bürünebilen uzaylılar olduğuna inanılıyor.

3- CERN ve Paralel Evrenler

Diğer teorilere göre biraz daha bilimsel temele dayanıldığına inanılan bir teori var sırada: CERN ve paralel evrenler. CERN kısaca bir bilim merkezi. İçeride atom altı parçacıklar hakkında özel deneyler yapılmakta. Şayet bu deneylerden başarılı sonuçlar elde edilirse sonsuz enerji gibi termodinamik yasalarına aykırı durumlara kapı aralanabilir. Ancak buradaki konu paralel evrenler üzerine.

Zira bir teoriye göre 2012 yılında CERN'de yapılan hadron çarpıştırma testlerinin birinde paralel evrene bir kapı açıldı. Bu konuda herhangi bir kesinlik yok. Uzmanların yorumlarına göre bahsi geçen durum Mandela Etkisi olarak adlandırılan toplu bir hafıza kaybı.

4- Ay Aslında Bizi Gözetleyen Dev Bir Kamera

Ay uzay ve havacılık tarihinin en çok merak edilen gezegenleri arasında. Bu konuda pek çok araştırma yapıldı Ay üzerinden örnekler aldı ve hatta bilgisayar ortamında birebir modellemesi bile yapıldı. Ancak araştırmacıların dikkatini çeken bir nokta var. Ay üzerindeki çoğu kraterin derinliği birbiri ile aynı. Bu da bazı kişileri Ay'ın aslında yapay bir uydu olduğu ve onun uzaylılar tarafından dünyayı gözetlemek için kullanıldığına dair komplo teorileri üretmeye yöneltti.

5- Simülasyon Teorisi

Simülasyon teorisi aslında herkes tarafından bilinen ve toplumun büyük bir çoğunluğu tarafından doğru kabul edilen bir komplo teorisi. Buna göre bizler aslında bir oyunun içerisindeyiz. Etrafımızdaki tüm kişiler, yapılar kısacası her şey simülasyon tarafından oluşturulmuş yapay olgular. Hatta burada ilginç bir bilgi daha verelim Elon Musk'ta bu teoriyi uzunca bir süre tartıştı ve içinde bulunduğumuz dünyanın bir bilgisayar oyunu parçası olduğunu belirtti.

Siz bu teoriler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...