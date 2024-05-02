KOSGEB Nedir ve Avantajlarından Kimler Faydalanır?

KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi), açılımından da anlaşılacağı üzere Türkiye’de küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerini artırıyor. Aynı zamanda ekonomik büyümelerinde de etkin rol oynuyor. KOSGEB, küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişmesi için çeşitli destek programları hazırlayıp sunuyor.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin pazardaki varlıklarının güçlendirilmesinde etkin rol oynuyor. Aynı zamanda sürdürülebilir büyümeleri açısından da çok önemlidir. KOSGEB işletmelere Türk ekonomisinin gelişmesi amacıyla destek sunuyor. İşletmelerin pazarda yenilikçi ve rekabetçi olmalarını da sağlıyor.

KOSGEB’e Kimler Başvurabilir?

KOSGEB’in hem faizsiz hem de hibe desteklerinden yararlanabilecek kişiler şöyle sıralanabilir;

İşletme tanıtımını yapmak isteyen iş sahipleri,

Yeni iş kurmayı düşünen herkes,

Ar-Ge olarak çalışmak isteyenler,

Personellerinin gelişimine yönelik eğitim vermek isteyenler,

İşini geliştirmek isteyenler,

İşletmelerine yeni araç gereç ve donanım almayı düşünenler,

KOSGEB’in sunduğu girişimcilik eğitimlerine katılıp onlarda başarılı olanlar,

İŞ Geliştirme Merkezleri (İŞGEM) içerisinde bulunan ve 1 senede de burada firma kuran girişimciler,

KOSGEB hibe ve faizsiz kredi desteğine 18 yaşından büyük olanlar ancak başvuru yapabilir. Bahsettiğimiz destekler yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına veriliyor. Ayrıca destek talebinde bulunan girişimciler ve kurulmak istenen işletme ortaklarının daha öncesinde KOSGEB desteklerinden yararlanmaması gerekiyor.

KOSGEB desteklerinden yararlanmak için işletme kurulumu maksimum 2 senede tamamlanarak işletmelerde faaliyete geçirilmelidir. KOSGEB’in bünyesinde kurulmak istenen işletmelerin faturalı olarak makine ve teçhizat giderleri karşılanmalıdır.

Yalnız KOSGEB desteklerinin geçersiz olmaması için üçüncü dereceden akrabalardan alışveriş yapılmaması ve yakın akrabadan işletme devralınması da gerekiyor. Kurulmak istenen işletmeyle ilgili geniş proje geliştirilerek iş planına tüm işletme evrakları da koyulmalıdır.

İşletme, KOSGEB veri tabanına da mutlaka kaydedilmelidir. İşletmeler başvuru yaparken KOBİ statüsünde olduklarını da belgelemelidir. Bunun içinde KOBİ beyannamelerini doldurup onaylamalılar. KOSGEB aynı zamanda daha çok yenilikçi ve teknolojik gelişmelere öncelik veriyor.

KOSGEB Avantajları Nelerdir?

KOSGEB özellikleri gereği şu avantajları sunuyor;

İşletme ve girişimcilere hem hibe hem de faizsiz kredi desteği sunup onların sermaye ihtiyaçlarını da uygun şekilde karşılıyor.

Sanayi ve teknoloji sektörlerinde hizmet veren işletmelere destek vererek bu alanlarında gelişmesini sağlar.

Yeni başlayan işletmeler, bazı KOSGEB programlarından yararlanarak geri ödemesiz hibe desteği de alabilir.

İşletmeler yalnızca finansal destekle değil aynı zamanda eğitim ve danışmanlık hizmetleri de alabiliyor. Bu durumda işletmelerin kurumsal kapasitelerinin artmasını sağlıyor.

Proje bazlı desteklerle yenilikçi olan teknolojik gelişmelere de ayak uyduran işletmelerin büyümesinde de etkin rol oynuyor.

KOSGEB Başvurusu için Gerekli Belgeler

KOSGEB başvurusunda gerekli olan belgelerse şu şekilde sıralanabilir;

KOSGEB girişimcilik sertifikası

Firmaya ait oda kayıt belgesi

Girişimcilere ait SGK hizmet dökümü

İşletmelerin kuruluş izinleri

İşletme ruhsatları

İşletme iş planı

İşletme tapu belgesi örnekleri

İşletme kira kontratı

Bilanço kayıt örnekleri

İşletmeye ait gelir tablosu

KOSGEB destek talep beyannamesi

İşletme kuruluşu esnasında yapılan harcamalara dair makbuz ve faturalar

İşletmelere ait güncel vergi levhası örnekleri

KOSGEB’e Nasıl Başvurulur?

KOSGEB’e başvuru yapmak için şu adımlar takip edilmeli;

İlk olarak KOSGEB veri tabanı kayıt sisteminden kayıt oluşturulmalıdır.

Sistem üzerindeki adımlar takip edilip işletmeyle alakalı bilgiler ayrıntılı şekilde girilmelidir.

İşletme kayıt bilgilerinin doldurulmasının ardından veri tabanı başvurusu yapılır. KOSGEB’in resmi web sitesindeki KOSGEB girişimcilik destek talep formu indirilerek doldurulmalıdır.

Destek talep formunun doldurulmasının ardından diğer hazırlanan belgelerle KOSGEB müdürlüğüne verilir.

KOSGEB yetkililerine tüm belgeler teslim edilerek iş planı sunumuyla alakalı randevu alınır.

KOSGEB’in randevu verdiği tarihte gidilerek hazırlanan iş planının sunumu yapılır.

İş planı sunumunun yapılmasının ardından KOSGEB görevlileri başvuruyu inceler. Tüm bu süreçlerin ardından başvuru adımları tamamlanır.

KOSGEB Destek Programları Nelerdir?

KOSGEB destek programları şöyle sıralanabilir:

1. İhracat Destek Programı

Firmaların uluslararası pazarlara açılmalarını destekler. Böylelikle ihracat kapasitelerinin artırılmasını sağlar.

2. KOBİ Gelişim Destek Programı

KOBİ’lerin büyüyüp gelişmesi yönünde çeşitli danışmanlık hizmetleri ve finansal destekler sunar.

3. Girişimcilik Destek Programı

Halihazırdaki işini büyütmek ya da yeni iş kurmak isteyen girişimcilere hem hibe hem de faizsiz kredi desteği sunar.

4. Eğitim ve Danışmanlık Destek Programı

İşletme sahipleriyle personellerine eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunarak onların kurumsal anlamda kapasitelerini artırır.

5. İnovasyon, Araştırma ve Geliştirme Destek Programı

İnovasyon ve Ar-Ge projelerini yürüten işletmeler için hazırlanan mali desteklerdir.

6. Pazarlama ve Tanıtım Destek Programı

KOSGEB’in Pazarlama ve Tanıtım Destek Programı kapsamında işletmeye ait ürün ve hizmetler çok geniş pazarlarda tanıtılır.

7. Makine ve Teçhizat Destek Programı

İşletmelerin verimliliği ve modernizasyonunun artırılması adına bu destek programı sunuluyor. Böylelikle işletmeler daha kolay makine ve teçhizat temin edebiliyor.