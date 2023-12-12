Logitech Astro A50 X Oyuncu Kulaklığı Özellikleri ve Fiyatı

Logitech, geçtiğimiz günlerde yeni üst düzey oyuncu kulaklığı Astro A50 X’i tanıttı. Yeni kulaklık hem PC hem de konsol üzerinde çalıştırılabiliyor.

Logitech Astro A50 X oyuncu kulaklığı, şık tasarımıyla da göze hitap ediyor. Oyun içinde iletişimi kolaylaştırmak adına kulaklıkta mikrofonda bulunuyor. PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S ile çok rahat kullanılabiliyor.

Logitech Astro A50 X Oyuncu Kulaklığı Özellikleri

Logitech Astro A50 X oyuncu kulaklığı, Xbox + PS5 + PC/Mac cihazlarına aynı anda bağlanabiliyor. Logitech’in yeni kulaklığı son teknolojiyle donatılmıştır. Son teknolojiyle tasarlanan kulaklık, kullanıcılarına olağanüstü performans sunuyor.

Astro A50 X’te yer alan LIGHTSPEED teknolojisi, kablo derdini ortadan kaldırıyor. Bundan dolayı da kabloların sürüklenerek oyuncuların dikkatini dağıtması gibi durumlarda ortadan kalkmış oluyor.

LIGHTSPEED; maksimum pil ömrü, ses kalitesi ve bağlantı güvenilirliği gibi avantajlar sağlıyor.

Logitech’in yeni kulaklığı, tüm sistemlerden tek tuşla oyun kitaplıklarına bağlanılmasını sağlıyor. Bağlantı ve ses noktasında üst düzey performansa sahip bir kulaklıktır. Logitech Astro A50 X, Pro-G Graphene özelliğiyle de şu avantajları sunuyor;

Ses netliği,

Zamanlama doğruluğu,

Seste ayrıntı,

Mekansal doğruluk,

Pro-G-Graphene özelliği ile sesler boğulmadan çıkıyor. Sesler düzgün çıktığı için oyuncular oyunlarda tam performans sergileyebilir.

Kulaklık, G Hub + Mobil uygulama ile oyun ses deneyimi optimize edilerek kullanılabiliyor. Bilgisayarda programlanabilen G Hub oyun yazılımıyla iOS/Android cihazlardaki Logitech G uygulaması oyun sesiyle kolayca optimize edilebilir.

Logitech Astro A50 X;

Gürültü azaltma,

Arama yayın kalitesinde EQ ayarlarından faydalanma,

Genişletilmiş mikrofon çözünürlüğü gibi özelliklere de sahiptir.

Yenilikçi HDMI 2.1 özelliğiyle de PS5 ve Xbox konsollarında daha yüksek çözünürlükte 24 bit sesleri sunuyor. AAA oyun ses algısıyla seslerin daha net, derin ve ayrıntılı çıkması sağlanıyor.

4K 120 Hz video kalite geçişi sayesinde de TV ve bilgisayarlarda 40 Gb/sn video direkt görüntülenebiliyor.

Oyuncuların oyuna odaklanabilmesi için kulaklığa Değişken Yenileme Hızı (VRR) ve Otomatik Düşük Gecikme Modu (ALLM) gibi grafiklerde entegre edilmiştir.

Logitech Astro A50 X Oyuncu Kulaklığı Fiyatı

Logitech Astro A50 X oyuncu kulaklığı, eş zamanlı LIGHTSPEED + Bluetooth bağlantısını da sağlıyor. Bu özellikten yararlanarak Discord vb. uygulamalardaki sesler, oyuna aktarılabilir.

Dolby Atmos desteğiyle kulaklık tam şarj edildiğinde 24 saatlik kullanım ömrü sunuyor. Logitech’in bu muhteşem özelliklere sahip kulaklığının fiyatı 10.987,62 TL’dir.