HyperX Cloud II Wireless Oyuncu Kulaklığı Özellikleri ve Fiyatı

Geliştirdiği oyuncu aksesuarlarıyla öne çıkan HyperX, yıllar önce Cloud II Wireless isimli kulaklığı piyasaya sundu. Günümüzde de HyperX'in bu kulaklığı popülerliğini korumaya devam ediyor. Kulaklık, rahat kullanımı ve mükemmel ses performansıyla dikkat çekiyor.

Aynı zamanda pil ömrü açısından da ideal bir kulaklık olduğu söylenebilir. Biz de oyunculara mükemmel bir oyun deneyimi yaşatan HyperX Cloud II Wireless isimli kulaklığın özelliklerini derledik!

HyperX Cloud II Wireless Oyuncu Kulaklığı Özellikleri

Birinci sınıf suni deriden üretilen HyperX Cloud II Wireless oyuncu kulaklığı, rahat bir kullanım olanağı sunmasının yanında birçok özelliğiyle de kullanıcılarından tam not alıyor.

30 saatlik pil ömrü, 20 metrelik kablosuz menzil ve hızlı 2,4 Ghz kablosuz bağlantıya sahip olması da kulaklığın kullanışlılığını net şekilde ortaya koyuyor. Etkileyici sesler çıkaran kulaklık, 53 mm’lik sürücülere sahiptir.

Bu sürücüler, DTS® Headphone:X®[3] uzamsal ses ile birleştirildiğinde oyunculara fantastik bir oyun dünyası sunuyor.

HyperX Cloud II Wireless;

Dayanıklı alüminyum çerçeve,

Uzun ömürlü pil,

Dahili mikrofon izleme,

LED sessiz gösterge,

Gürültüyü önleyen çıkarılabilir mikrofondan oluşuyor.

Ayrıca HyperX’in bu kulaklığı; PS4™, PC, PS5™ ile uyumlu çalışıyor. Kulaklığın düşük gecikme süreli 2,4 GHz kablosuz bağlantısı sayesinde oyuncular, 30 saate kadar kesintisiz oyun oynayabilir. Kulaklığın kablosuz kapsama alanı, 20 metreye kadar uzanıyor. Dolayısıyla kullanıcıların kabloya bağımlılığı ortadan kalkıyor.

Yukarıda bahsedilen DTS® Kulaklık: X®[3] Uzamsal Ses diğer bir ifadeyle DTS Spatial Audio özelliği, sanal 3D ses sahnesiyle mükemmel sesler sunuyor. Bu özellik sayesinde ses, hassas şekilde yerelleşiyor. Hafif ve yumuşak malzemelerden üretildiği için uzun süre kulakta kalmasında sorun yoktur.

Kulaklık tasarım noktasında HyperX’in diğer Cloud serilerine çok benziyor. Kulaklıkta kızıl ve siyahla bezenen hatlar öne çıkıyor. Kulaklığın kafa kısmına gelen bölümü, çok yumuşaktır. Bu da kullanıcıların kulaklılığı rahat kullanmasını sağlıyor. Kulaklığın üst tarafı da suni deriyle kaplıdır. Genel ağırlığı, 300 gram olan kulaklık, ergonomiktir.

HyperX Cloud II Wireless oyuncu kulaklığının logosunun yer aldığı kısım, metal alaşımdan tasarlanmıştır. Kulaklığın kafa bandının iç kısmındaysa metal malzeme yer alıyor. Kulaklığın süngerinin çevresinin diğer kısımlarıysa plastik alışımla üretildi.

Kulaklığın mikrofon kısmı çıkarılabiliyor. Kulaklığın sağ tarafında ses açma ve kısma bölümü bulunuyor. Sol kısımdaysa şu bölümler yer alıyor;

Bildirim ışığı

Mikrofon açma tuşu

Açma kapama tuşu

Kulaklık girişi

Tip C portu

HyperX Cloud II Wireless Fiyatı

HyperX Cloud II Wireless, fiyat-performans açısından kullanıcılarından tam not alıyor. Kulaklığın çıkarılabilir gürültü önleyici mikrofonu TeamSpeak ve Discord sertifikasına sahiptir. Aynı zamanda mikronun açık olup olmadığı kolayca LED sessiz göstergesinden görüntülenebiliyor.

Dahili mikrofon izleme özelliği sayesinde kullanıcılar seslerinin çok çıkmasını engelleyebiliyor. Oyunlarda sesin net çıkmasında da “dahili mikrofon izleme” özelliği çok etkindir. Tüm belirttiğimiz yüksek teknolojik özellikleriyle dikkat çeken kulaklığın fiyatı 4.000 TL’dir.