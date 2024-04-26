Mac’te Bildirimler Nasıl Kapatılır?

Bildirimler, önemli randevuların hatırlanması ve yeni yayınlanan güncellemeler hakkında bilgi alınması noktasında çok işe yarıyor. Birçok elektronik cihazda olduğu gibi Mac’te de belirttiğimiz bildirimlerin özelliklerin yararlanıyoruz.

Ancak çeşitli web sitelerinden ya da uygulamalardan gelen bildirimler can sıkıcı olabiliyor. Bu rehberde biz de Mac’te bildirim kapatma işleminin nasıl yapılacağından bahsedeceğiz. İşte detaylar!

Mac’te Bildirimleri Kapatma

Mac bildirimleri kapatma işlemi için aşağıdaki adımlar takip edilmeli;

Ekranın üst kısmında konumlanan menü çubuğunun sağındaki üç yatay çizgi üzerine tıklanır.

“Bildirimler” seçilir.

İlk olarak “Konsantrasyon” butonuna tıklanır hemen akabinde de “Rahatsız Etme” modu açık konuma getirilir.

Rahatsız Etme modu etkinleştirildikten sonra Mac’ten bildirim almanız imkansızlaşır.

Mac bildirimleri açma işlemi içinde şu adımları takip ediniz;

Ekranın üst menü çubuğunun sağında yer alan üç yatay çizgiye tıklanır.

İlk olarak “Konsantrasyon” butonuna basılır akabinde de “Rahatsız Etme” modu devre dışı bırakılır.

Mac’te Belirli Uygulamaların Bildirimlerini Kapatma

Mac’te belirli uygulamaların bildirimlerinin kapatılması içinde takip edilmesi gereken adımlar şöyle sıralanabilir;

İlk “Sistem Tercihleri” ve “Bildirimler” butonlarına tıklanır.

Uygulamalar listesindeki ayarlar gözden geçirilir.

Belirli uygulamadan gelen tüm bildirimlerin devre dışı bırakılması için uyarı türü “Yok” seçilir.

Mac’te belirli uygulamalardan bildirim almak içinde aşağıdaki yöntemler takip edilmeli;

“Sistem Tercihleri” ve “Bildirimler” butonlarına tıklanır.

“Bildirimler” ve “Konsantrasyon” butonları seçilir.

Ekranın sol sütunundaki bildirimlerin alınmak istendiği uygulamaya tıklanır.

En son aşamada ekranın sağındaki “Bildirimlere İzin Ver” anahtarı açık konuma getirilir.

Mac’te Web Sitelerinin Bildirimlerini Kapatma

Web sitelerinden gelen bildirimlerde can sıkabiliyor. Farkında olunmadan web sitelerinin bildirim oluşturmasına izin verilmiş olunabilir. Özellikle site her ziyaret edildiğinde kullanıcıdan izin ister. Burada kullanıcı, yanlışlıkla tıklayarak bildirim gelmesine izin verebilir.

Kullanıcılar web sitelerinden gelen bildirimleri kapatmak için öncelikle tarayıcı ayarlarına gitmelidir. Buradan “Bildirimler” ve “İzinler” alanları bulunmalı. Akabinde siteye gidilerek hizmetler devre dışı bırakılmalı.

Aynı zamanda kullanıcı dilerse bildirimleri geçici olarak sessize alabilir. Bildirimlerin geçici olarak sessize alınması içinde aşağıdaki yöntemler takip edilmeli;