Mac bilgisayarların tercih edilmesindeki en büyük neden, kullanım kolaylığı ve uzun ömürlü olmaları olmuştur. Ancak Mac kullanıcıları bazı durumlarda Windows’a ihtiyaç duyabiliyorlar. Apple bu konuda da kullanıcılarını düşünmüş ve bunun için bir yardımcıyı işletim sistemine entegre etmiş. Bu yardımcı sayesinde kolayca Boot Camp yaparak Mac’inizde hem macOS hem de Windows kullanabilirsiniz.

Tabi her şeyden önce bir şeyi söylemekte fayda var. Mac’inize Windows yüklemek için bir ürün anahtarına sahip olmanız gerekiyor. Elinizde bir ürün anahtarı yoksa, bir ürün anahtarı satın alın ya da bu işe hiç boşu boşuna girişmeyin. Tamindir olarak her zaman lisanslı yazılımdan yana olduğumuzu da böylece buraya eklemiş olalım.

Mac Bilgisayarlara Windows Nasıl Yüklenir?

Ürün anahtarınız var, uygun imaj dosyasını Microsoft’un buradaki sayfasından indirdiniz ve bilgisayarınızı güç kaynağına taktınız. Artık Boot Camp için hazırsınız.

Launcpad’de bulunan “Boot Camp Yardımcısı”nı açın. “Sürdür” dedikten sonra indirdiğiniz Windows imaj dosyasını seçin.

Daha sonra da bilgisayarınızdaki hafızaya ve Windows’ta kullanmak istediğiniz hafızaya uygun olarak diskinizi bölüntüleyin. Sürdür dedikten sonra Windows Destek Yazılımı’nın indirilmesin bekleyin.

İndirme işlemi bittikten sonra Windows dosyalarının kopyalanması adımıyla karşılaşacaksınız. Bunun ardından ise bilgisayarınız yeniden başlatılacak ve daha önceden aşina olduğumuz Windows kurulum ekranı gelecek.

Dil, saat, bölge ayarlarını kontrol ettikten sonra ürün anahtarınızı girmeniz ve sözleşmeyi kabul etmeniz gerekiyor. Yükleme yeri olarak da "BOOTCAMP" adlı sürücüyü seçmeniz gerekmekte. Daha sonrasında ise dosyaların kopyalanması, özelliklerin yüklenmesi gibi Windows'un klasik kurulum aşamaları karşınıza gelecek.

Kurulum bittikten sonra ayarlarınızı yaparken internet bağlantı seçeneklerinde herhangi bir kablosuz ağ bulunamazsa bu adımı atlayın. Daha sonrasında düzelecek.

Kendinize uygun ayarları yaptıktan sonra Windows kurulumunun bitmesini ve “Merhaba” ekranının gelmesini bekleyin.

Windows açıldığında ilk olarak sizi “Boot Camp Yükleyici” karşılayacak. Boot Camp Yükleyici kurulumunu da tamamladıktan sonra grafik ayarlarınızdaki düzelmeyi ve kablosuz internetlerin aranmaya başladığını görebilirsiniz. Boot Camp Yükleyici’nin ayarlarınızı uygulaması için bilgisayarı yeniden başlatmasına izin verin.

Bilgisayar yeniden başladıktan sonra doya doya sorunsuz bir şekilde Windows kullanabilirsiniz. Ayarlardan sistem güncellemelerini yapmayı unutmayın.

Boot Camp işi sorunsuzca bitti. Ancak şöyle bir şey var. Bilgisayarınızı kapattıktan sonra her açılışında Windows işletim sistemi ile açılacak. macOS’e geçmek için bilgisayarınızın güç tuşuna basarken “alt” tuşuna basmayı unutmayın.