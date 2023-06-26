MacOS 14 Sonoma Alacak MacBook Modelleri Hangileridir?

Apple, MacOS 14 Sonoma adlı MacOS 14 ile yeni güvenlik - gizlilik özellikleri, masaüstü widget’ları, oyun modu ve yeni konferans özellikleri sunacak. Apple, macOS Venture güncellemesiyle birlikte birçok eski Mac’ten desteğini çekti. Sonoma’yla 2017 modellerinden sadece birkaçı kullanılabilecek.

MacOS 14 Sonoma’yı Destekleyecek MacBook Modelleri

Mac Mini: 2018 ve sonrası

2018 ve sonrası iMac Pro: 2017

2017 Mac Studio: 2022 ve sonrası

2022 ve sonrası iMac: 2019 ve sonrası

2019 ve sonrası MacBook Pro: 2018 ve sonrası

2018 ve sonrası MacBook Air: 2018 ve sonrası

2018 ve sonrası Mac Pro: 2019 ve sonrası

Yukarıda sıraladığımız liste MacOS Ventura’nınkine çok benziyor. Fakat MacOS Sonoma sadece 2017 yılının iMac Pro’sunu destekliyor. MacOS Sonoma’nın desteklediği Mac’lerin listesi 5 sene öncesine aittir. Fakat birkaç özellik ve donanıma ihtiyacı var. Örneğin; Presenter Overlay video konferans özelliği; Apple Silicon içerikli Mac ihtiyacı doğuruyor.

MacOS 14 Sonoma Özellikleri Nelerdir?

MacOS 14 Sonoma dünyanın en gelişmiş masaüstü işletim sisteminin en son sürümüdür. Bu sürüm sayesinde Mac’in özellikleri daha da zenginleşiyor. Mac’i kişiselleştiren MacOS 14 Sonoma sürümü, çarpıcı ekran koruyuculardan oluşuyor. Aynı zamanda güçlü widget’lar da sürümün önemli özelliklerindendir.

Kullanıcılar widget’ları direkt masaüstüne yerleştirip tek tıklamayla onlarla direkt etkileşime girebiliyor. Continuity aracılığıyla Mac ve iPhone’da widget’ların ekosistemine erişirler. MacOS 14 Sonoma;

Video konferans,

Eğlenceli video efektrleri oluşturan Reactions,

Paylaşılan içeriklerin üzerine sunucu yerleştiren Presenter Overlay gibi yepyeni özelliklerle kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Ayrıca web deneyimini mükemmel hale getiren Safari’de güncellemelerden nasibini alıyor. Favori sitelere MacOS 14 Sonoma sayesinde daha hızlı erişim sağlanır. Yeni sürümde “Oyun Modu” da çok gelişmiştir. Mac’e yeni sürümün “Oyun Modu” sayesinde heyecan verici, güzel oyunlar entegre edilmiştir.

Apple’ın Yazılım Mühendisliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Craig Federighi; MacOS 14 Sonoma sürümüyle Mac’in özelliklerinin zenginleşeceğini belirtti. Yeni sürüm, Mac cihazlarının kullanımını keyifli hale getirecek. Birçok güçlü, kullanılabilir özellik MacOS 14 Sonoma ile Mac’lerde yerini alacak.

MacOS 14 Sonoma ile ilgili birçok kişi olumlu düşünüyor. Peki, yeni sürümle ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Sizce kullanışlı mı? Bizlere yorumlarınızı belirtebilirsiniz.