MacOS 14 Sonoma Nasıl İndirilir?

Kaliforniya’nın kuzeyinde konumlanan Sonoma County’den ismini alan Apple’ın yeni işletim sistemi sürümü MacOS 14 Sonoma, kullanıcı dostu özellikleriyle dikkat çekiyor.

Kullanıcılarına düzgün ve hızlı kullanım deneyimi sunabilmek için tasarlanan arayüze sahip olması ile öne çıkıyor. MacOS 14 Sonoma arayüzü; kullanıcıların simge, menü ve pencerelere kolayca ulaşabilmesini sağlayacak şekilde tasarlanıyor.

MacOS 14 Sonoma; Apple M1 yonga setindeki tüm cihazlarda sorunsuz çalışıyor. Aynı zamanda bu yeni sürüm; Apple’ın yeni projelerine odaklanması noktasında bazı uygulama güncellenmelerinden oluşuyor. Takip engelleme, Safari tarayıcı, özel sekmeler, daha hızlı sayfa yüklemeleri gibi birçok özellikte yer alıyor.

Ayrıca "Fotoğraflar" uygulaması üzerinde iyileştirilmiş kullanıcı arayüzüyle daha çok özellik entegre ediliyor. MacOS işletim sistemi güvenliği MacOS 14 Sonoma ile daha iyi duruma getiriliyor.

MacOS 14 Sonoma Ne İşe Yarar?

Apple, Mac bilgisayarlarına özel MacOS 14 Sonoma işletim sistemi sürümü geliştirdi. Kullanıcılar yeni sürüm sayesinde bilgisayardaki günlük işlerini daha verimli şekilde tamamlayacak gibi görünüyor. Kullanıcı dostu ve akıllı yeni işletim sisteminin görevlerini şöyle sıralayabiliriz:

1. Hız - Performans Güncellemeleri

Hız - performans açısından MacOS 14 Sonoma önemli güncellemelerle kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Mac’lerin akıcı ve hızlı çalışmasını sağlıyor. Hızlı uygulama açılışları, geliştirilmiş bellek yönetimi gibi özelliklerden oluşuyor.

2. Uygulama Entegrasyonları

MacOS 14 Sonoma, kullanıcı deneyimlerini uygulama entegrasyonlarıyla geliştiriyor. Bu özellik; Siri’nin daha fazla uygulamayla entegreli şekilde çalışmasını sağlıyor.

3. Arayüz - Tasarım İyileştirmeleri

Arayüz ve tasarım bakımından da farklı farklı iyileştirmeler geliştiriyor. Uygulama pencereleri, menü çubuğu ve Dock bileşenlerine MacOS 14 Sonoma ile birtakım iyileştirmeler yapılıyor. Yapılan iyileştirmeler, bilgisayardaki işlerin daha kolay halledilmesini sağlıyor.

4. Güvenlik Önlemleri

MacOS 14; gizlilik ve güvenlik konularında da etkin rol oynuyor. Geliştirilmiş güvenlik önlemleri sayesinde kullanıcı gizliliği ve verileri koruma altına alınmış oluyor. MacOS işletim sisteminin yeni sürümü;

Güvenli şekilde internette gezinme,

Güçlü şifreleme yöntemleri,

Gelişmiş kimlik doğrulama vb. özellikler sunuyor.

Yukarıda sıraladıklarımız özellikler, kullanıcıları çevrimiçi tehditlerden koruyor.

MacOS 14 Sonoma Nasıl İndirilir?

MacOS 14 Sonoma indirme işlemi 3 farklı şekilde gerçekleşiyor.

1. Güncelleme Yöntemiyle

Bilgisayarda eski MacOS sürümü yüklüyse MacOS 14 Sonoma güncellemesi yapılmalıdır. Güncelleme seçenekleri kontrol edilerek yeni sürüm yoksa mutlaka indirilmelidir. Bunun için “Sistem Tercihleri” daha sonra “Yazılım Güncelleme” seçilmelidir.

2. Web Site

İlk olarak Apple’ın resmi web sitesine girip daha sonra MacOS 14 Sonoma sürümünü indirebilirsiniz. Apple’ın web sitesi üzerinden sözünü ettiğimiz yeni sürümün sayfasını bulunuz. Hemen akabinde indirme işlemini başlatabilirsiniz.

3. Mac App Store - App Store

MacOS 14 Sonoma; Mac App Store ve App Store üzerinden indirilebilir. Mağaza uygulaması açılarak arama çubuğunun üzerine “MacOS 14 Sonoma” yazılmalıdır. Arama sonuçları üzerinden doğru sürüm seçilerek indirme işlemi tamamlanır.