Huawei MateBook GT 14 Özellikleri ve Fiyatı!

Çinli teknoloji şirketi Huawei tarafından birkaç gün önce MateBook GT 14 isimli oyuncu bilgisayarı satışa sunuldu. Küçük boyutlu olarak tasarlanan bu bilgisayar; kameranlar, grafik tasarımcılar ve mühendislik gibi profesyonel kullanıcılar için uygundur. Biz de bu rehberde Huawei MateBook GT 14 özellikleri ve fiyatını sizler için derledik.

MateBook GT 14 Özellikleri

Huawei’nin yeni oyuncu bilgisayarı MateBook GT 14’ün gövdesi tamamen metalden oluşuyor. 1.49 kg ağırlığındaki bilgisayarın kalınlığıysa 15.3 mm’dir. MateBook GT 14’ün en ince tarafı yalnızca 6 mm olup üzerinde dikkat çeken parlak bir Huawei logosu bulunuyor.

Cihaz, 14.2 inç OLED ekrana sahip. Aynı zamanda bu ekran; 1000 nit parlaklık, 2.8 K çözünürlük ve yüzde 91.2 ekran-gövde oranı sunuyor. MateBook GT 14, TÜV Rheinland Göz Konforu sertifikasıyla piyasaya çıktı.

Geniş renk gamı ve Delta E < 1 renk doğruluğu sunduğundan dolayı renk hassasiyetinin olduğu çalışmaların profesyonelce gerçekleştirilmesini sağlıyor. Özellikle tasarım, video düzenleme ve fotoğrafçılık gibi işlerde mükemmel çalışmalara imza atılabilir.

MateBook GT 14 bağlantı seçenekleri; tam işlevsel USB-C, HDMI 2.1, SD kart yuvası, Thunderbolt 4 portları ve USB 3.2 Gen 1’den oluşuyor. Laptopta yer alan Al Space 2 yazılımı, verimliliği artıran birçok yapay zeka destekli araç sunuyor. Kilit bilgilerinin tespiti, gerçek zamanlı toplantı notları gibi birçok araca Al Space 2 yazılımı sayesinde sahip olabilirsiniz.

MateBook GT 14; Intel Ultra 9,7 ve 5 serisi işlemcilerinden meydana gelmiştir. 32 GB’a kadar RAM’la donatılan cihaz, 2 TB PCle 4.0 SSD depolama kapasitesine sahip. Bu sayede büyük dosyaları hızı şekilde yönetebiliyor. Cihazın batarya kapasitesi, 70Wh’dır. 140W GaN hızlı şarj desteği sunan cihazda 40W ters hızlı şarj özelliği de vardır.

Super Turbo 3.0 teknolojisi sayesinde laptop, 115 W’a kadar güç sağlıyor. Böylelikle karışık ve yoğun işlemler sorunsuz şekilde gerçekleştiriliyor. Çift Shark Fin fanlar, Uranus Soğutma Sistemi ve metalik grafen teknolojisiyle piyasaya sunulan laptopta hava akışı yüzde 45 artıyor. Isı iletimiyse 3.3 kat daha fazla verimli hale geliyor.

Harici GPU yuvalı Hi GT Cube desteği sayesinde de hem karışık uygulamaları hem de büyük oyunları sorunsuzca çalıştırıyor. Laptopun harici GPU yuvası, 100W GaN şarj cihazı şeklinde de çalışıyor.

MateBook GT 14 Fiyatı

Huawei’nin yeni laptopu özellikleriyle kullanıcılara benzersiz deneyimler yaşatacak. MateBook GT 14 fiyatı şu şekildedir;