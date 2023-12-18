Etkileyici ekran, yüksek performans, Huawei Free Touch teknolojisi ve hızlı şarj özelliğiyle öne çıkan Huawei Matebook 14s (2023), en iyi dizüstü bilgisayar modelleri arasına dahil olabilecek çeşitli işlevler içeriyor. Huawei Matebook 14s (2023) incelemesi ile laptop modelinin neler sunduğunu açıklayacağız.

Huawei Matebook 14s (2023) İncelemesi

14,2 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Huawei Matebook 14s (2023) modelinin dokunmatik ekranı 400 nit parlaklık, 120Hz yenileme hızı, P3 renk gamı, 2.5K çözünürlük ve 1,07 milyar renk sunuyor. Pürüzsüz ve canlı renk geçişleri sağlayan bilgisayar yüksek renk doğruluğu ile öne çıkıyor.

10 noktalı çoklu dokunmatik hassas ekran, mouse ve klavyeye ihtiyaç duymadan bilgisayarın kullanılabilmesine imkân tanıyor. Ekranın üzerinde ayrıca parmak izi önleyici kaplama bulunuyor.

60Hz panele kıyasla iki kat daha hızlı yenilenen 120Hz ekranda her piksel saniyede 120 kez yenileniyor. Bu da hızlı hareket eden videolarda ve oyunlarda akıcı bir deneyimin elde edilmesini sağlıyor.

Fn+R klavye kısayolunu kullanarak 60Hz ve 120Hz yenileme hızları arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz. Örneğin yenileme hızını günlük işlerde 60Hz yapabilir, oyun oynarken ise bu hızı 120Hz olarak ayarlayabilirsiniz. Böylece hem güç tasarrufu sağlayabilir hem de oyunlarda akıcı deneyim elde edebilirsiniz.

Huawei marka dizüstü bilgisayar Nature Tone ve Smart Brightness teknolojilerini destekliyor. Bu teknolojiler, renk sıcaklığını ve ekran parlaklığını ortam koşullarına göre otomatik ayarlıyor. Böylelikle bu ayarlar için uğraşmanıza ve bu nedenden ötürü zaman kaybetmenize gerek kalmıyor.

TÜV Rheinland renk doğruluğu sertifikası, fotoğraf ve video düzenleme işlemleri için profesyonel seviyede ekran sunuyor. TÜV Rheinland Göz Rahatlığı Sertifikası 3.0'a sahip olan bilgisayar kullanıcıların göz sağlığına da önem veriyor.

Uzun süre boyunca gözleri rahatsız etmeden konforlu şekilde kullanılabilen laptop, zararlı mavi ışık ile ilgili endişe yaşanmasına gerek bırakmıyor. Bilgisayarda yer alan e-Kitap modu, kâğıt benzeri bir deneyim elde edilmesine olanak tanıyor. Bu da okuma keyfini önemli ölçüde artırıyor.

3:2 görüntü oranına sahip olan laptop yüzde 92,5 ekran gövde oranı ile dikkat çekiyor. Dizüstü bilgisayarın oldukça ince çerçeveleri, geniş ekran deneyimi sunuyor. Bu da PC kullanım deneyimini bambaşka boyuta taşıyor.

Bilgisayarda profesyonel video ve grafik düzenleme, oyun oynama gibi aktivitelerin sorun yaşanmadan yapılabilmesine yardımcı olan 13. Nesil Intel Core i9-13900H işlemci bulunuyor. 14 çekirdekli işlemcinin yanı sıra 32 GB RAM ve 1 TB NVMe SSD yer alıyor.

PC'de yer alan Huawei Free Touch teknolojisi, dokunmatik yüzey aracılığıyla parlaklık, video oynatma, ses, tam sayfa ekran görüntüsü alma, programı küçültme, ekran kaydı, tarayıcı sekmesi kapatma ve bildirim merkezi ayarlarını yapabilme imkânı tanıyor.

Intel'in zorlu test prosedürlerinden geçerek Intel Evo sertifikasına sahip olan bilgisayar 60W TDP değeri sunuyor. Yüksek batarya kapasitesinin yer aldığı laptop 90W Süper Şarj ve 65W Mini Süper Şarj teknolojilerini destekliyor.

MateBook 14s modeli 90W adaptör aracılığıyla 30 dakikalık şarj ile sıfırdan yüzde 58'e kadar şarj edilebiliyor. Dizüstü bilgisayarı şarj etmeyi unuttuysanız ve dışarı çıkmanız gerekiyorsa bu teknoloji oldukça kullanışlı olacaktır. Laptop, siz hazırlanana kadar belirli miktarda şarj olarak kullanıma hazır hâle gelecektir.

WiFi 6E/ WiFi 6 desteğine sahip olan laptopta Huawei Metaline anten mevcut. Kablosuz ağ bağlantısı yarıçapını artıran bu anten, 270 metre mesafeden bağlantı imkânı sunuyor. Ayrıca Thunderbolt 4 bağlantı desteği de mevcut. Bu bağlantı noktasından veri aktarımı, şarj ve video çıkışı sağlanabiliyor.

4 mikrofon ve 4 hoparlör içeren dizüstü bilgisayar Huawei Sound teknolojisini destekliyor. Üst düzey ses kalitesi sunan laptopta yapay zekâ destekli kamera özelliği bulunuyor. Görüntülü görüşme sırasında kamera, kullanıcının yüzünü takip ediyor. Ayrıca arka plan da değiştirilebiliyor.

Huawei marka telefon veya tablet ile çoklu ekran iş birliği yapılabiliyor. Bu teknoloji sayesinde kabloya ihtiyaç duymadan bağlantı sağlanıyor. Bilgisayarın ekranı üzerinden üç adede kadar mobil uygulama açabilir, mobil cihazlarınızda bulunan fotoğrafları ve videoları PC'ye aktarabilir ve daha birçok işlem yapabilirsiniz.

Cihazlar arasında gerçek zamanlı veri senkronizasyonu dahil olmak üzere çeşitli özellikler sunan Huawei Cloud servisi, dosyalarınıza istediğiniz zaman istediğiniz yerden oldukça pratik ve hızlı şekilde erişebilmenizi sağlıyor. Hizmet ayrıca üst düzey güvenlik sunuyor.

Editörün Yorumu

Yüksek performans sunarken aynı zamanda göz sağlığına da önem veren Huawei Matebook 14s (2023) 1,07 milyar renkli 10 noktalı çoklu dokunmatik hassas ekran ile dizüstü bilgisayar deneyimini bambaşka boyuta taşıyor.

Hızlı şarj teknolojisini destekleyen bilgisayarın şarj olabilmesi için uzun süre boyunca beklenmesine de gerek kalmıyor. Dokunmatik yüzey aracılığıyla çeşitli işlemlerin yapılabilmesini sağlayan Huawei Free Touch teknolojisi ise bilgisayar kullanımını çok keyifli hâle getiriyor.

Sonuç olarak Huawei Matebook 14s (2023) hem iş hem okul hem de multimedya ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayacaktır.

Huawei Matebook 14s (2023) Özellikleri

Ekran Boyutu : 14,2 inç

: 14,2 inç Ekran Çözünürlüğü : 2520 x 1680 piksel

: 2520 x 1680 piksel Ekran Parlaklık Seviyesi : 400 nit

: 400 nit İşlemci : 13. Nesil Intel Core i9-13900H

: 13. Nesil Intel Core i9-13900H Mikrofon : 4 adet

: 4 adet Hoparlör : 4 adet

: 4 adet RAM : 16 GB / 32 GB

: 16 GB / 32 GB Depolama : 1 TB NVMe SSD

: 1 TB NVMe SSD Batarya : 60Wh

: 60Wh Ağırlık : Yaklaşık 1,43 kg

: Yaklaşık 1,43 kg Kalınlık: 16,7 mm

Huawei Matebook 14s (2023) Fiyatı

Huawei Matebook 14s (2023) modeli Huawei 1 yıl uzatılmış garanti, Huawei Swift dizüstü bilgisayar sırt çantası ve Huawei FreeBuds 5i ile beraber 44 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Huawei mağazasında 1.000 TL indirim sunan AMB14SPR1000 kupon kodunu kullanabilirsiniz.

Ayrıca sepette 1.000 TL indirim kampanyası da mevcut. Bu sayede ürünü sepete ekleyip kodu kullanarak toplamda 2.000 TL indirim elde edebilirsiniz.