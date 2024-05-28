Microsoft Surface Laptop 6 Özellikleri ve Fiyatı

Microsoft, mart ayında Surface Laptop 6 isimli for Business laptoplarının tanıtımını yaptı. 13.8 inç ve 15 inç ekran boyutlarında tasarlanan laptoplar hem yüksek performanslarıyla hem de yapay zeka yetenekleriyle dikkat çekiyor. Biz de bu rehberde Microsoft Surface Laptop 6 özellikleri ve fiyatını ele alacağız.

Microsoft Surface Laptop 6 Özellikleri

Microsoft Surface Laptop 6 13.8 inçözellikleri şu şekilde sıralanabilir;

İşlemci: Snapdragon X Elite ve Snapdragon X Plus

Ekran: 13.8 inç boyutlu, 2304 x 1536 piksel çözünürlük, 120 Hz ekran yenileme hızı, 600 nit parlaklık, 1400:1 kontrast

Batarya: 54 Wh ve 39 Watt şarj

Kamera: 1080 p

Bellek: 16 GB/32 GB LPDDR5x RAM

Depolama: 256 GB, 512 GB, 1 TB Gen 4 SSD’ye kadar yapılandırılan konfigürasyon

Microsoft Surface Laptop 6 15 inç özellikleriyse şu şekildedir;

İşlemci: Snapdragon X Elite

Ekran: 15 inç boyutlu, 2496 x 1664 piksel çözünürlük, 120 Hz ekran yenileme hızı, 600 nit parlaklık, 1400:1 kontrast

Batarya: 66 Wh ve 65 Watt şarj

Kamera: 1080 p

Bellek: 16 GB/32 GB LPDDR5x RAM

Depolama: 256 GB, 512 GB ve 1 TB Gen 4 SSD’ye kadar yapılandırılan konfigürasyon

Microsoft Surface Laptop 6; Snapdragon X Plus işlemci, 256 GB SSD depolama ve 16 GB RAM’dan oluşuyor. Aynı zamanda 32 GB RAM ve 1 TB SSD’ye kadar da yapılandırılabilen konfigürasyonla tasarlandı.

Microsoft Surface Laptop 6, Dolby Vision IQ desteklidir. 13,8 inç boyutlu versiyonu 2304 x 1536 çözünürlükte 15 inç boyutluysa 2496 x 1664 çözünürlüktedir. 120 Hz değişken yenileme hızındaki dokunmatik ekranın çerçeveleri inceltilmiştir. Ayrıca ekran köşeleri yuvarlaktır.

Microsoft Surface Laptop 6, tek şarj ile 22 saate kadar yerel video oynatabiliyor. Dokunsal geri bildirimli dokunmatik yüzeyden oluşan laptopta üç tane 4K monitör destekleyici bulunuyor. Laptopun hem 13,8 inç hem de 15 inç boyutlu versiyonunda iki adet USB-C bağlantı noktası var. Bir adet USB-A 3.1 bağlantı noktasıyla 1080p kamera yer alıyor.

Cihazın 15 inç boyutlu versiyonu, 65 watt’lık şarj adaptörüne 13,8 inçlik versiyonuysa 39 watt’lık şarj cihazından oluşuyor. Laptoplar, yuvarlatılmış ekran köşelerine sahip çok ince çerçeveli özel Windows Copilot butonundan oluşan güncellenmiş klavyeyle geliştirildi. Bu klavye, dokunsal izleme dörtgeninden oluşuyor. Kullanıcılar, klavye üzerinden direkt olarak yapay zeka modeli Copilot’a erişilebilecekler.

Windows Copilot butonuna tıklayarak kullanıcılar diledikleri unsurlara hızlıca ulaşabilecekler. Görsel oluşturma, şarkı oluşturma, soruları cevaplama gibi birçok yetenek kullanılabilecek. İki versiyonda nöral işleme ünitesi yani NPU bulunuyor. Cihazlarda aynı zamanda Windows Studio Effects erişimi de var. NPU ile yapay zeka özelliği sayesinde video görüşmeler yapılırken hem otomatik çerçeveleme hem de arka planı bulanıklaştırma yapılabiliyor.

Microsoft Surface Laptop 6 Fiyatı

Microsoft Surface Laptop 6’nın her iki versiyonunun teslimatları, 18 Haziran’da gerçekleşecek.

Microsoft Surface Laptop 6 (13,8 inç) fiyatı, 999 dolar (32.134,23 TL) olarak belirlendi. Microsoft Surface Laptop 6 (15 inç) fiyatı ise 1299 dolar (41.784,02 TL) olacak.