Microsoft Surface Laptop 5 Özellikleri ve Fiyatı

İki farklı ekran seçeneği ile geçtiğimiz günlerde tanıtılan Microsoft Surface Laptop 5, Notebook piyasasında büyük bir deprem yarattı. Microsoft tarafından piyasaya sürülmeye hazırlanan yeni nesil laptop ince ve zarif tasarımı, kullanıcıya sunduğu özelleştirilebilir seçenekleri, güçlü ekran özellikleri ile dikkat çekiyor.

Ayrıca seçmiş olduğunuz işlemci ve hafıza kapasitesine göre ürünün fiyatı değişiklik gösteriyor. Bu sayede farklı ihtiyaçlara ve bütçelere uygun olarak değerlendirebileceğimiz Microsoft Surface Laptop 5 hakkındaki diğer detayları bu yazımızda sizin için bir araya getiriyoruz.

İşte, Microsoft Surface Laptop 5 ile ilgili bilmeniz gereken her şey!

Microsoft Surface Laptop 5 Özellikleri

Microsoft Surface Laptop 5 kullanıcılara farklı işlemci, hafıza ve ekran seçenekleri sunuyor. Ekran olarak baktığımızda 13,5 ve 15 inç seçenekleri bulunan ürünün işlemci seçeneklerinde ise Intel Core i7 ve i5 yer alıyor.

Hafıza açısından hem RAM hem de SSD kapasitesi konusunda farklı alternatifler mevcut. RAM alternatifleri 8 GB’dan başlayıp 32 GB’a kadar uzanıyor. SSD ise 256 GB - 1 TB aralığında değişiyor.

Peki, Microsoft Surface Laptop 5’in genel ve teknik özellikleri nasıl? İşte, Microsoft’un en yenilikçi dizüstü bilgisayar modellerinden olan Surface Laptop 5’in özellikleri:

12. Nesil i5 – i7 işlemci

12.5 ve 15 inç ekran seçeneği

Ekran çözünürlükleri: 2256 x 1504 px veya 2496 x 1664 px

PixelSense teknolojisi

Dolby Vision IQ sayesinde keskin kontrast ve doygun renk özelliği

Dolby Atmos 3D sayesinde kaliteli ses çıkışı

13.5 inç ekranlı modelde 18 saat, 15 inç ekranlı modelde 17 saat kullanım sağlayan pil

Klavyede iki farklı materyal seçeneği: Alcantara – metal

Windows 11 Home

8 - 16 - 32 GB RAM

256 - 512 - 1 TB SSD

3.5 mm kulaklık jakı

Omnisonic hoparlör

Stüdyo mikrofon

Surface Pen – MPP uyumlu

720p HD ön kamera

Microsoft Surface Laptop 5 Fiyatı

Microsoft Surface Laptop 5’in fiyatı tercih edeceğiniz kişiselleştirilebilir özelliklere göre değişiyor. RAM kapasitesi ve SSD başta olmak üzere, ekran büyüklüğünden klavyede tercih ettiğiniz materyale kadar birçok etmen fiyat konusunda etkili oluyor. Genel bir listeleme yapacak olursak; işlemci, ekran ve kapasite özelliklerine baktığımızda karşımıza şunun gibi bir fiyat listesi çıkıyor:

13,5 inç Ekranlı Microsoft Surface Laptop 5 Fiyatı

Intel Core i5 işlemci 8 GB RAM 256 GB SSD: 999,99 dolar

Intel Core i5 işlemci 8 GB RAM 512 GB SSD: 1.299,99 dolar

Intel Core i5 işlemci 16 GB RAM 512 GB SSD: 1.499,99 dolar

Intel Core i7 işlemci 16 GB RAM 512 GB SSD: 1.299,99 dolar

15 inç Ekranlı Microsoft Surface Laptop 5 Fiyatı