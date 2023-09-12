Microsoft Surface Laptop 5 Özellikleri ve Fiyatı
Microsoft'un yeni laptop tasarımı Surface Laptop 5 ile tanışın. İşte, kişiselleştirilebilir özellikleri ile gelen yenilikçi Surface Laptop 5!
İki farklı ekran seçeneği ile geçtiğimiz günlerde tanıtılan Microsoft Surface Laptop 5, Notebook piyasasında büyük bir deprem yarattı. Microsoft tarafından piyasaya sürülmeye hazırlanan yeni nesil laptop ince ve zarif tasarımı, kullanıcıya sunduğu özelleştirilebilir seçenekleri, güçlü ekran özellikleri ile dikkat çekiyor.
Ayrıca seçmiş olduğunuz işlemci ve hafıza kapasitesine göre ürünün fiyatı değişiklik gösteriyor. Bu sayede farklı ihtiyaçlara ve bütçelere uygun olarak değerlendirebileceğimiz Microsoft Surface Laptop 5 hakkındaki diğer detayları bu yazımızda sizin için bir araya getiriyoruz.
İşte, Microsoft Surface Laptop 5 ile ilgili bilmeniz gereken her şey!
Microsoft Surface Laptop 5 Özellikleri
Microsoft Surface Laptop 5 kullanıcılara farklı işlemci, hafıza ve ekran seçenekleri sunuyor. Ekran olarak baktığımızda 13,5 ve 15 inç seçenekleri bulunan ürünün işlemci seçeneklerinde ise Intel Core i7 ve i5 yer alıyor.
Hafıza açısından hem RAM hem de SSD kapasitesi konusunda farklı alternatifler mevcut. RAM alternatifleri 8 GB’dan başlayıp 32 GB’a kadar uzanıyor. SSD ise 256 GB - 1 TB aralığında değişiyor.
Peki, Microsoft Surface Laptop 5’in genel ve teknik özellikleri nasıl? İşte, Microsoft’un en yenilikçi dizüstü bilgisayar modellerinden olan Surface Laptop 5’in özellikleri:
- 12. Nesil i5 – i7 işlemci
- 12.5 ve 15 inç ekran seçeneği
- Ekran çözünürlükleri: 2256 x 1504 px veya 2496 x 1664 px
- PixelSense teknolojisi
- Dolby Vision IQ sayesinde keskin kontrast ve doygun renk özelliği
- Dolby Atmos 3D sayesinde kaliteli ses çıkışı
- 13.5 inç ekranlı modelde 18 saat, 15 inç ekranlı modelde 17 saat kullanım sağlayan pil
- Klavyede iki farklı materyal seçeneği: Alcantara – metal
- Windows 11 Home
- 8 - 16 - 32 GB RAM
- 256 - 512 - 1 TB SSD
- 3.5 mm kulaklık jakı
- Omnisonic hoparlör
- Stüdyo mikrofon
- Surface Pen – MPP uyumlu
- 720p HD ön kamera
Microsoft Surface Laptop 5 Fiyatı
Microsoft Surface Laptop 5’in fiyatı tercih edeceğiniz kişiselleştirilebilir özelliklere göre değişiyor. RAM kapasitesi ve SSD başta olmak üzere, ekran büyüklüğünden klavyede tercih ettiğiniz materyale kadar birçok etmen fiyat konusunda etkili oluyor. Genel bir listeleme yapacak olursak; işlemci, ekran ve kapasite özelliklerine baktığımızda karşımıza şunun gibi bir fiyat listesi çıkıyor:
13,5 inç Ekranlı Microsoft Surface Laptop 5 Fiyatı
- Intel Core i5 işlemci 8 GB RAM 256 GB SSD: 999,99 dolar
- Intel Core i5 işlemci 8 GB RAM 512 GB SSD: 1.299,99 dolar
- Intel Core i5 işlemci 16 GB RAM 512 GB SSD: 1.499,99 dolar
- Intel Core i7 işlemci 16 GB RAM 512 GB SSD: 1.299,99 dolar
15 inç Ekranlı Microsoft Surface Laptop 5 Fiyatı
- 8 GB RAM 256 GB SSD: 1.299,99 dolar
- 8 GB RAM 512 GB SSD: 1.499,99 dolar
- 16 GB RAM 512 GB SSD: 1.799,99 dolar
- 32 GB RAM 1 TB SSD: 2.399,99 dolar
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