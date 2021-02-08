Oclean Xpro ile Evde Profesyonel Diş Bakımı Mümkün!

Diş bakımınızı sizin yerinize düzenleyen ve size özel olarak tasarlanmış temizleme planları, fırçalama modları ve sertlik seviyeleri sunan akıllı ve elektrikli bir diş fırçası ile tanışmak ister misiniz? Bu incelememizde diş bakımındaki uzmanlığı ile öne çıkan Oclean Xpro ile karşınızdayız.

Son yıllarda diş sağlığı bilgisinin gittikçe daha yaygın hale gelmesi ile birlikte, giderek daha fazla sayıda kişinin diş bakımını önemsemeye başladığını görüyoruz. Fakat fark etmiş olacağınız üzere söz konusu şey diş bakımı olduğunda, herkesin kullandığı yöntem genellikle aynı. Peki ama bir yöntem herkes için uygun olabilir mi? Ne yazık ki hayır.

Profesyonel diş hekimlerine göre diş bakımı süreci, her bir birey için özel olarak tasarlanmalıdır. Nitekim çeşitli ağız içi hastalıklardan muzdarip olan kişilerin farklı diş bakımı programlarına ihtiyacı bulunmaktadır. İşte tam da bu noktada her kişinin ağız durumuna bağlı olarak özel bakım planı verebilen akıllı ve elektrikli bir diş fırçası olan Oclean Xpro devreye giriyor.

Oclean Xpro Özellikleri

0.96 inç Renkli Dokunmatik Panel

800 mAh Batarya ile 40 Güne Varan Batarya Ömrü

Bluetooth 4.2 Bağlantı Desteği

Güncel Fırça Kalitesine İlişkin Geri Bildirim

Anti Bakteriyel Kıllar

Doğrudan Kör Alan Tespiti

Yüksek Temizleme Verimi

42.000Hz Frekansında Manyetik Motor

Üç Boyutlu Fırça

32 Farklı Sertlik Seviyesi, 4 Farklı Mod ve 20 Farklı Plan

Pek çok kişi diş çürükleri, periodontal hastalıklar ve diş eti çekilmeleri gibi sorunlarla başa çıkmaya çalışıyor. Tabii bu kişilerin dişleri ve diş etleri, diğer kişilere nazaran çok daha hassas bir yapıya sahip. Oclean Xpro App, bu tür kullanıcılar için özel temizleme çözümleri sunuyor.

Oclean Xpro tarafından sunulan özel sertlik seviyeleri, onlarca farklı plan ve çeşitli modlar ile birlikte düzenli temizlik sağlayabilir, ağız için kan dolaşımınızı iyileştirebilir, diş eti yenilenmesini ve diş sıkılığını artırmak için diş eti masajı yapabilirsiniz. Üstelik bunlarla tek tek uğraşmanıza gerek yok çünkü mobil uygulama, tek dokunuşla her şeyi hazır hale getiriyor.

Ağız bakımında yalnızca profesyonel araçları değil, aynı zamanda doğru temizlik planlarını da seçmelisiniz. Oclean Xpro, özel bakımınız gibi diş bakımınızı da benzersiz kılar. Sevgililer Günü yaklaşıyor. Oclean Xpro bu benzersiz bakımı sevdiğinize ulaştırmanızda size yardımcı olacak.

Tabii ki Oclean Xpro yalnızca mevcut diş hastalıklarına değil, olası diş hastalıklarına da odaklanıyor. Örneğin normal dişler için standart temizlik planı öneren uygulama, deforme olmuş dişlerde güçlü temizlik planı önererek olası sorunların da önüne geçmenize yardımcı oluyor. Ayrıca diş sararmaları için de 'Günlük Aydınlatma' olarak isimlendirilen başarılı bir program daha mevcut.

Yani verimli bir ağız bakımı için profesyonel araçlardan yardım almalı ve aynı zamanda doğru temizlik planlarını kullanmalısınız. Oclean Xpro herkesin diş bakımını benzersiz kılan akıllı ve elektrikli yapısı sayesinde tercih listenizde yer almayı hak eden bir diş fırçası.