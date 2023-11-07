Omix X3 Özellikleri ve Fiyatı

Omix, yeni telefon modelleriyle ürün portföyünü genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda marka, geçen hafta fonksiyonel donanımıyla benzersiz tasarımın birleştiği Omix X3 modelini teknoloji severlere sundu.

Fiyat / performans açısından Omix’in en iyi telefonları arasında yer alıyor. Güçlü yapıya sahip olduğu için segmentinde öne çıkan cihazın özelliklerini biz de sizler için araştırdık.

Omix X3 Özellikleri

Zarif ve şık bir gövdeye sahip olan Omix X3, 4500 mAh bataryaya sahiptir. Android 12 işletim sistemli olarak tasarlanan cihaz, kullanıcılarına güzel bir deneyim yaşatıyor. Cihaz, 6.517 inç HD+ ekran donanımına sahiptir.

Omix’in fiyat / performans modeline 5 MP ön kamera ve 13 MP Al ana kamera (çift) eşlik ediyor. Kullanıcılar bu kamera sistemi sayesinde telefonla muhteşem kareler çekebiliyor. Omix X3, benzersiz dizaynıyla da kullanıcılarından tam not alıyor.

Ulaşılabilir teknolojinin buluşma noktaları arasında yer alan Omix X3, kullanıcılarının karşısına 4 GB RAM, 64 GB hafıza ile çıkıyor. Böylelikle cihaz kullanıcıları hatıralarını uzun süre saklayabilir.

Omix X3 Fiyatı

Omix X3, kaliteli tasarımı ve teknolojisi açısından segmentinin üzerinde kullanıcılarına deneyim sunuyor. Cihazın özellikle cam arka kapağı çok dikkat çekiyor.

Cihaz, eşsiz çizgileriyle de şık bir görünüme sahiptir. Tasarımıyla birçok kişinin dikkatini çeken Omix X3, 6.000 TL’den kullanıcılarıyla buluşuyor.

Peki, tasarımıyla öne çıkan bu telefonu siz almayı düşünür müsünüz? Sizce nasıl bir telefon? Görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.