Omix X600 Özellikleri ve Fiyatı

Singapur merkezli akıllı telefon üreticisi Omix, son birkaç yılda Türkiye de dahil dünyanın birçok yerinde adını duyurmaya başladı. Türkiye akıllı telefon pazarına son 3 yıl içinde giriş yapan markanın Omix X600 modelinin özelliklerini ve fiyatını sizler için araştırdık. İşte, son dönemde en çok satan telefonlar listesinde yer alan cihazın özellikleri!

Omix X600 Özellikleri

Geçen yıl piyasaya sürülen Omix X600, oyun ve günlük kullanıma çok uygundur. Omix’in bu üst segment telefonu geniş ekrana sahiptir. Telefonun yüksek çözünürlüklü geniş ekranı kullanıcılarından tam not alıyor.

Telefonun ekran özellikleri şu şekilde sıralanabilir;

Ekran / Gövde oranı: %84.13

Ekran yenileme hızı: 90Hz

Ekran boyutu: 6.78 inç

Ekran renk sayısı: 16 milyon

Ekran piksel yoğunluğu: 396 ppi

Ekran çözünürlüğü: 1080 x 2460 (FHD+) Piksel

Cihazın ekranı, IPS LCD teknolojisiyle tasarlanmıştır. Telefonun ekranı, Corning Gorilla Glass ile korunmaktadır. Çerçevesiz ekrana Multi Touch özelliği eşlik ediyor. Telefonun ekranı özellikle oyunlarda 90Hz ekran yenileme hızıyla oyunculara mükemmel bir deneyim sunuyor.

Modern bir görünüme sahip olan Omix’in bu üst segment telefonunda hem IP5X toza dayanıklılık hem de IPX3 suya dayanıklılık sertifikası var. Ayrıca telefon; pusula, ivmeölçer, yakınlık sensörü, ortam ışığı sensörü ve jiroskoptan oluşuyor.

Telefon batarya noktasında da kullanıcılarını memnun ediyor. Cihaz, 5000 mAh batarya kapasitesine sahiptir. Cihazın bu bataryasına 18W hızlı şarj desteği eşlik ediyor. Hızlı şarj desteği sayesinde batarya bir saatte doluyor. Li-Po teknolojisiyle tasarlanan batarya, normal kullanımlarda üç güne kadar dayanabiliyor.

Gücünü MediaTek Helio G88 yonga setinden alan Omix X600’in donanım özellikleriyse şu şekildedir;

CPU (İşlemci): 2x ARM Cortex-A75 2.0GHz & 6x ARM Cortex-A55 1.8GHz

Hafıza kartı desteği: 256 GB var

RAM (Bellek): 6 GB

CPU Üretim Teknolojisi: 12nm

Dahili depolama: 128 GB

GPU (Grafik işlemci): Mali-G52 MC2 1000MHz

Yukarıda sıralanan yüksek donanım özellikleri, cihazın oyunlarda yüksek performans sergilemesini sağlıyor. Aynı zamanda günlük yoğun kullanımlara da çok dayanıklı bir cihazdır.

Cihazın kamera sistemi de diğer sistemleri gibi kullanıcılarından tam not alıyor. Telefonun ana kamera sistemi, dört kameradan oluşuyor. Ana kameralar;

2 MP, f/2.4, Derinlik Algısı

5 MP, f/2.2, 5 Elementli Lens, Ekstra Geniş Açı

50 MP, f/1.8, Bokeh, PDAF, AI Algılama, Samsung ISOCELL JN1, 5 Elementli Lens

2 MP, f/2.4, Makro Çekim şeklindedir.

Ön kamera: Portre Modu, 8 MP, 1080p@30fps, f/2.0

Video kayıt: 1080p@30fps

Omix X600 Fiyatı

Omix X600, gri ve beyaz renk seçenekleriyle piyasaya sunulmuştur. 203 gram ağırlığa sahip olan telefonun boyutları; 168.76 x 76.6 x 8.6 mm’dir.

Türkiye’de fiyat - performans ürünleri içerisinde yer alan cihazın fiyatı, 4.999 TL’dir.

Sıkça Sorulan Sorular

Omix’in X600 modeliyle ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları şu şekildedir:

1. Omix Hangi Ülkenin Malı?

Omix, Singapur merkezli akıllı telefon markasıdır.

2. Omix X600 Sıfır Ne Kadar?

Telefonun 128 GB’lık sıfır versiyonu, 5.999,00 TL’dir.

3. Omix X600’de NFC Var mı?

Singapurlu akıllı telefon şirketi Omix tarafından çıkarılan X600’de NFC özelliği yoktur.