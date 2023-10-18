Omix X600 Su Geçirir mi? Suya Dayanıklı mı?

Kullanışlı ekran ve kamera özellikleri bulunan Omix X600'ün toza ve suya karşı gösterdiği dayanıklılık akıllı telefon kullanıcıları tarafından merak ediliyor.

IP sertifikalandırması bulunan cihazın ne ölçüde toza ve suya karşı direnç gösterdiği ise bu sertifikada yer alan değerlere göre detaylandırılıyor.

Bu yazımızda Omix X600'ün özelliklerini ve su ile temas ettiğinde gösterdiği performansı detaylı bir şekilde ele alıyoruz. İşte, Omix X600 ve su geçirgenliğine ilişkin en önemli noktalar!

Omix X600 Özellikleri

6.78 inç IPS LCD 1080 x 2460 px çözünürlüklü FHD+ ekrana sahip olan Omix X600 başta Corning Gorilla Glass cam koruması olmak üzere dayanıklılığı ile dikkat çekiyor.

MediaTek Helio G88 yonga setinin kullanıldığı cihazda 5000 mAh kapasiteye sahip batarya ve 18 W'luk hızlı şarj desteği mevcut.

50 + 5 + 2 + 2 MP çözünürlükteki dörtlü arka kamera setine 8 MP'lık ön kamera eşlik ediyor.

Kapak ve gövde tasarımında metal görünümlü plastik kullanılan Omix X600 için altın, beyaz, gri ve mavi olmak üzere dört farklı renk seçeneği sunuluyor.

4 / 6 GB RAM ve 64 / 128 GB dahili depolama alternatifleri olan Omix X600'in öne çıkan özelliklerinden bir diğeri ise sahip olduğu IP sertifikası. IP53 derecesiyle sertifikalandırılan cihazın su karşısında gösterdiği performans akıllı telefon kullanıcıları tarafından merak ediliyor.

Omix X600 Su Geçirir mi?

Omix X600'ün sahip olduğu sertifika IP53 olduğu için bu derecelendirmede yer alan 5 değerinin toza, 3 değerinin ise suya karşı dayanıklılığı ifade ettiğini hatırlatalım. Toza karşı maksimum dayanıklılık seviyesi IP sisteminde 6 ile gösteriliyor.

Suya dayanıklılık için ise üst sınır 8. Yani aslında IP53 sertifikalı Omix X600'ün toza karşı 5/6'lık bir değerlendirmeyle oldukça başarılı bir performans gösterdiğini söylemek mümkün.

Su geçirmeme konusunda cihazın aynı oranda başarılı olmadığı görülüyor. Belli bir seviyeye kadar suya karşı dayanıklılık gösterebilen bu cihazın suya ne şekilde maruz kaldığı bu özelliğin devreye girebilmesi açısından büyük bir önem taşıyor.

Aksi halde direkt olarak suya batırıldığında koruma sağlaması için akıllı telefonlarda IP53 derecesi yeterli olmuyor. Peki, Omix X600 suya ne kadar dayanıklı? Gelin, birlikte bakalım.

Omix X600 Suya Dayanıklı mı?

IP68 sertifikasına sahip olan cihazlarda hem toza hem de suya karşı maksimum dayanıklılık olduğunu neredeyse hepimiz biliyoruz. Bu cihazlar için bile suyun içinde bulunan bileşenler, maksimum derinlik ve süre, akış hızı gibi etmenler cihazın su karşısındaki performansında değişikliklere neden olabiliyor.

Hal böyleyken IP53 sertifikasına sahip bir cihazda suya dayanıklılık için sağlanması gereken kriterler çok daha fazla. IP53 derecelendirmesi olan bir cihazın su geçirmemesi için maksimum 60 derecelik bir açı ile suyun cihazın gövdesine temas etmesi gerekiyor. Ancak bu koşulda su geçirmezlik özelliği devreye giriyor.

Yalnız suyun temas etmesi dediğimizde cihazın direkt olarak suyun içine hiçbir şekilde batırılmaması gerektiğini de hatırlatmakta fayda var. Bu sertifikaya sahip diğer akıllı telefonlar gibi Omix X600 de sıçrama, damlama türündeki su temaslarında dayanıklılık gösterme potansiyeline sahip.

Doğrudan, uzun süreli, derin ve yüksek akış hızına sahip bir su temasında cihazın hasar görmesi muhtemel.