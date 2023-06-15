Xiaomi 12 Su Geçirir mi? Suya Dayanıklı mı?

Suya dayanıklılık konusu akıllı telefonların temel özellikleri arasında yer almaya başladı. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte özellikle suya dayanıklılık konusu daha çok önem kazandı. Biz de bu yazımızda sizlere ayrı ayrı Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro’nun suya dayanıklılığı hakkında bir rehber hazırladık.

Xiaomi 12 Su Geçirir mi?

31 Aralık 2021 tarihinde Hindistan’da Xiaomi 12 piyasaya sürüldü. Xiaomi 12 piyasaya ortalama 580 dolardan satışa çıktı. Xiaomi 12;

128 GB depolamaya sahip 8 GB Ram,

256 GB depolamalı 12 GB Ram olmak üzere iki varyarttır.

Xiaomi 12, Qualcomm SM84550 Snapdragon 8 Gen1 sekiz çekirdekli işlemciyle destekleniyor. Cihaz, GPU Adreno 730’dur. Ekranında Corning gorilla victus koruması bulunuyor. OLED ekran, 6.28 inç ve maksimum çözünürlük 1080 x 2400 pikseldir.

Xiaomi 12 üçlü kamera kurulumundan oluşuyor. Arka kamera 50 MP geniş + 13 MP ultra geniş + 5 MP makro sensörlü lenslerle entegrelidir. Cihazın ön kamerası, 32 MP geniş sensörden oluşuyor.

Ayrıca Xiaomi 12; bir Li-Po 4500 mAh pil - Hızlı şarj 67W + Hızlı kablosuz şarj 50W + Güç Dağıtımı 3.0 + Ters kablosuz şarj 10W + Hızlı Şarj 4+ sistemiyle çalışıyor.

“Xiaomi 12 suya dayanıklı mı” noktasındaysa yukarıda bahsettiğimiz teknik özellikleri içerisinde IP derecesiyle ilgili işaret bulunmuyor. Telefon, su sıçramasına dahi dayanmıyor. Ekranına su kaçtıysa ekran sensörlerinden yanıt almak zorlaşır.

Xiaomi 12 Pro Su Geçirir mi?

Xiaomi 12 Pro; 28 Aralık 2021 tarihinde piyasaya çıktı. Lansmanında 810 dolar olarak fiyatlandırıldı. 256 GB depolamalı 12 GB Ram ve 128 GB depolamaya sahip 8 GB Ram şeklinde iki çeşide ayrılıyor. Xiaomi 12 Pro gücünü Snapdragon 8 Gen1 Octa-core işlemciden alıyor. Cihazın GPU Adreno’su 730’dur.

Xiaomi 12 Pro; 120 Hz yenileme hızından oluşuyor. AMOLED mikro kavisli esnek ekranda cihazın diğer önemli özelliklerindendir. 1440 x 3200 piksel maksimum çözünürlüğe sahiptir. Üçlü kamera kurulumuyla çalışıyor. 50 MP birincil kamera, 50 MP geniş + 50 MP makro lenslerle ön kamera 32 MP ultra net selfie lensiyle tasarlanmıştır.

Xiaomi 12 Pro; 10W ters şarj özellikli 4600 mAh LiPo pil ve 120W hızlı kablolu şarj + 50W kablosuz şarjla geliştirilmiştir. Aynı zamanda QC4/QC3+/PD3.0 hızlı şarj protokolü + MI FC2.0 hızlı şarj şeklinde protokolleri destekliyor.

“Xiaomi 12 Pro su geçirir mi” sorusuna hayır şeklinde net cevap verebiliriz. Çünkü Xiaomi 12 Pro’nun IP derecesi yoktur. Dolayısıyla suya dayanıklı bir telefon değildir.

Suya düştüğü zaman kullanılamaz hale gelir. Su sıçramasına dahi dayanamayan bir telefondur. Bu konuyla ilgili birçok YouTuber test yaptı. Testlerde de net olarak suya karşı dayanıklı olmadığı ortaya çıktı.