Omix X700 Özellikleri ve Fiyatı
2022 çıkışlı Omix marka akıllı telefon modelini gelin daha yakından tanıyalım. İşte, Omix X700'ün sahip olduğu özellikler ve cihazın güncel satış fiyatı!
Kompakt tasarımlı Omix X700 yenilikçi özellikleri ve dayanıklı yapısı ile karşınızda. Farklı çekim seçenekleri sunan kamera özellikleri, gelişmiş ekran teknolojisi ve güçlü bataryası ile öne çıkan kullanışlı akıllı telefon modelini bu yazımızda A’dan Z’ye inceliyoruz.
İşte, Omix X700’ün sahip olduğu özellikler ve satış fiyatı!
Omix X400 Özellikleri ve Fiyatı
Türkiye pazarına 3 sene önce giriş yapan Singapurlu teknoloji şirketi, çıkardığı akıllı telefonlarla sektörde adından söz ettirmeye başladı.
Omix X700 Özellikleri
Modern tasarımı ile dikkat çeken X700 modeli özel olarak geliştirilmiş, parmak izi tutmayan bir arka yüzeye sahip. Kirlenmeye karşı dayanıklı mat arka yüzey aynı zamanda darbelere karşı da güçlü bir performans sergiliyor.
Yüksek teknolojili ekranı ve dörtlü arka kamera sistemi ile dikkat çeken modelde 2 Ghz 8 çekirdekli CPU, 1 Ghz GPU grafik işlemci ve HyperEngine Game 2.0 teknolojisi bulunuyor. Cihazın diğer teknik özellikleri ise şu şekilde sıralanıyor:
- 6.43 inç AMOLED teknolojili ekran
- 1080 x 2400 px FHD+ çözünürlük
- 409 PPI piksel yoğunluğu
- 60 Hz ekran yenileme hızı
- Corning Gorilla Glass ekran koruma
- 5000 mAh batarya kapasitesi
- Hızlı şarj desteği: 30 W
- Kablosuz şarj mevcut (10 W)
- 64 + 8 + 5 + 2 MP’lik dörtlü arka kamera sistemi.
- 16 MP Ön kamera çözünürlüğü
- Ön kamera video: 1080p Full HD – 30 FPS
- Arka kamera video: 2160p Ultra HD 4K – 30 FPS
- 1080p – 60 FPS / Ağır çekimde 720p 120 FPS
- Android 12 (S) işletim sistemi
- Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.1 bağlantı desteği
- Radyo mevcut
- IPX3 seviyesinde suya dayanıklılık
- IP5X seviyesinde toza dayanıklılık
- 8 GB RAM
- 128 / 256 GB Dahili hafıza seçenekleri
- Maksimum 512 GB ekstra hafıza kartı ile desteklenebilir
- Boyut: 160,2 x 74,3 x 8,7 mm
- Ağırlık: 193 gram
- Plastik kapak, metalik görünümlü plastik çerçeve
- Beyaz ve gri renk seçenekleri mevcut.
- Çıkış tarihi: 2022 Temmuz
Omix X700 Fiyatı
Omix X700, farklı pazar yerlerinde satışa sunuluyor. Markanın kendi sitesindeki satış fiyatları şu şekildedir:
- 8 GB RAM - 128 GB (Kulaklık Hediyeli): 9.999 TL
- 2 GB RAM - 256 GB (Kulaklık Hediyeli): 10.999 TL
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