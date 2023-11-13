Omix X700 Özellikleri ve Fiyatı

Kompakt tasarımlı Omix X700 yenilikçi özellikleri ve dayanıklı yapısı ile karşınızda. Farklı çekim seçenekleri sunan kamera özellikleri, gelişmiş ekran teknolojisi ve güçlü bataryası ile öne çıkan kullanışlı akıllı telefon modelini bu yazımızda A’dan Z’ye inceliyoruz.

İşte, Omix X700’ün sahip olduğu özellikler ve satış fiyatı!

Omix X700 Özellikleri

Modern tasarımı ile dikkat çeken X700 modeli özel olarak geliştirilmiş, parmak izi tutmayan bir arka yüzeye sahip. Kirlenmeye karşı dayanıklı mat arka yüzey aynı zamanda darbelere karşı da güçlü bir performans sergiliyor.

Yüksek teknolojili ekranı ve dörtlü arka kamera sistemi ile dikkat çeken modelde 2 Ghz 8 çekirdekli CPU, 1 Ghz GPU grafik işlemci ve HyperEngine Game 2.0 teknolojisi bulunuyor. Cihazın diğer teknik özellikleri ise şu şekilde sıralanıyor:

6.43 inç AMOLED teknolojili ekran

1080 x 2400 px FHD+ çözünürlük

409 PPI piksel yoğunluğu

60 Hz ekran yenileme hızı

Corning Gorilla Glass ekran koruma

5000 mAh batarya kapasitesi

Hızlı şarj desteği: 30 W

Kablosuz şarj mevcut (10 W)

64 + 8 + 5 + 2 MP’lik dörtlü arka kamera sistemi.

16 MP Ön kamera çözünürlüğü

Ön kamera video: 1080p Full HD – 30 FPS

Arka kamera video: 2160p Ultra HD 4K – 30 FPS

1080p – 60 FPS / Ağır çekimde 720p 120 FPS

Android 12 (S) işletim sistemi

Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.1 bağlantı desteği

Radyo mevcut

IPX3 seviyesinde suya dayanıklılık

IP5X seviyesinde toza dayanıklılık

8 GB RAM

128 / 256 GB Dahili hafıza seçenekleri

Maksimum 512 GB ekstra hafıza kartı ile desteklenebilir

Boyut: 160,2 x 74,3 x 8,7 mm

Ağırlık: 193 gram

Plastik kapak, metalik görünümlü plastik çerçeve

Beyaz ve gri renk seçenekleri mevcut.

Çıkış tarihi: 2022 Temmuz

Omix X700 Fiyatı

Omix X700, farklı pazar yerlerinde satışa sunuluyor. Markanın kendi sitesindeki satış fiyatları şu şekildedir: