Türkiye pazarına 3 sene önce giriş yapan Singapurlu teknoloji şirketi, çıkardığı akıllı telefonlarla sektörde adından söz ettirmeye başladı. Akıllı telefon pazarında yerini sağlamlaştırmak isteyen şirket, 2022 yılının temmuz ayında Omix X400 isimli modelini çıkardı.

Orta segment olarak nitelendirilen bu cihaz, yüksek performansı ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Oyun oynamak ve günlük kullanımlar için çok kullanışlı olan bu cihazın tüm özelliklerini ve fiyatını yazımızda bulabilirsiniz.

Omix X400 Özellikleri

Ekran boyutu: 6.53 inç

Batarya: 5000 mAh, 18W hızlı şarj

Bellek (RAM): 4 / 6 / 8 GB

İşlemci: 2x ARM Cortex-A75 1.8GHz & 6x ARM Cortex-A55 1.88GHz

Grafik işlemci: Mali-G52 3EE 2 Çekirdek 614MHz

Ekran çözünürlüğü: 720 x 1600 (HD+) Piksel

Ekran yenileme hızı: 60Hz

Ekran teknolojisi: IPS LCD

Yonga seti: Unisoc T610

Dahili depolama: 64 / 128 GB

Ön kamera: 5 Elementli Lens, 16 MP, S5K3P9 Sensör, f/2.2, 1080p@30fps

Ana kamera: ISOCELL JN1 Sensör, 50 MP, Dahili QR, 5 Elementli Lens, f/1.8, Makro Çekim, Bokeh, AI Algılama, PDAF (2 MP, 3 elementli lens, f/2.4, derinlik algısı- 2 MP, 3 elementli lens, f/2.4, ekstra geniş açı)

Video: 1080p@30fps-720p@120fps

Omix X400, kullanımı çok kolay bir cihazdır. Ergonomik tasarıma sahip olan cihaz; 6.53 inç, 60 Hz yenileme hızı ve HD+ 1600 x 720 piksel ekrandan oluşuyor. Cihaz ekranıyla kullanıcılarına güzel bir görsel deneyim sunuyor.

Telefon, üçlü yapay zekadan destekli ve yüksek çözünürlüklü kameradan oluşuyor. Ana kamera 50 MP, derinlik kamerası ve makro kamerası da 2 MP olarak tasarlanmıştır.

Ayrıca güçlü 5000 mAh batarya ile de kullanışlı bir telefon olduğu söylenebilir. Cihaz; oyun, çocuk, güvenlik gibi birçok kişiselleştirilmiş moddan oluşuyor. Omix X400, IP5X toza dayanıklılık ve IPX3 suya dayanıklılık sertifikalarına da sahiptir.

Omix X400 Fiyatı

Omix X400 özellikleri ve fiyatı karşılaştırıldığında fiyat performans açısından iyi bir cihaz olduğu söylenebilir. Yakınlık sensörü, pusula, ivmeölçer ve jiroskoptan oluşan cihazın parmak ii okuyucusu da var. Telefon kullanıcılarına yeni teknolojilerle birlikte sunuluyor.

Aynı zamanda telefonun yanında ekran koruyucu, arka kapak kılıfı ve kablosuz kulaklıkta hediye olarak veriliyor. Omix X400'ün kendi sitesindeki fiyatları şu şekildedir: