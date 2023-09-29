OnePlus Pad Go Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Teknoloji dünyasında sızıntılarıyla dikkat çeken Yogesh Brar, OnePlus Pad Go tabletine dair bazı bilgiler paylaştı. Akıllı telefon dünyasında önemli yere sahip olan OnePlus, geçtiğimiz aylarda ilk Pad’inin tanıtımını yaptı.

Tablet sektörüne giriş yapan şirket şimdilerdeyse ikinci tabletini piyasaya sunmanın hazırlıklarını yapıyor. Bütçe dostu olarak nitelendirilebilecek tabletin özelliklerini yazımızda sizler için ele aldık.

OnePlus Pad Go Özellikleri

OnePlus Pad Go, kenarları kavisli bir tasarımdan oluşacak. 2.4K çözünürlüklü 11,35 inç ekrana sahip olacak tablet, gücünü MediaTek yonga setinden alacak. Tabletin ekranının en boy oranı, 7:5’tir.

Tablet, Dolby Atmos ses destekli olarak dört hoparlörden oluşacak. 523 gram ağırlığa sahip olması beklenen tablette 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama olacak. Fakat bu depolama alanı, 1 TB’a kadar da genişleyebilecek.

Tabletin 6nm mimarili yonga seti; 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 ve 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A76 çekirdeklerinden dizayn edilecek. Tabletin aynı zamanda Mali-G57 MC2 grafik birimine sahip olacağı da belirtildi.

8.000 mAh’lık bataryadan oluşacak tablet, kullanıcılarına MicroSD kart desteği de sunuyor. Android 13 tabanlı ColorOS 13.2 arayüzüyle çalışacak tabletin kameraları çok iddialı değil. OnePlus Pad Go’nun, 8 MP arka kamera ve 8 MP ön kameraya sahip olacağı belirtildi.

OnePlus Pad Go Fiyatı

OnePlus Pad Go’nun arka tasarımı çok dikkat çekecek. Tabletin arkası parlak yüzey, yeşil tonları ve mat metal tasarımdan oluşacak. Özellikle tabletin “Twin Mint” rengi benzersiz bir görünüm ortaya koyacak.

OnePlus’ın bir önceki tabletine tasarım açısından çok benzediği belirtilen cihazın fiyatına dair kesin bilgi yok. Fiyatla ilgili bir gelişme yaşandığında buradan sizlere bilgi vereceğiz.

OnePlus Pad Go Çıkış Tarihi

OnePlus’ın web sitesinde yayınlanan OnePlus Pad Go, Hindistan’da BIS sertifikası aldı. Tablet, kısa zaman önce çıkış de Flipkart’ın listesine girdi.

Bugüne kadar çıkış tarihiyle ilgili birçok rapor ortaya atıldı. Fakat bu tarihler asılsız çıktı. Yogesh Brar’ın sızıntısına göre cihazın çıkış tarihi 6 Ekim’dir.