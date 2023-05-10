OpenArt Nedir? Nasıl Kullanılır?

OpenArt; kullanıcıların kaliteli görseller ve istemlerle avatarlar oluşturmalarını sağlayan bir platformdur. Bu platform; bir fotoğraf kabini, istemler kitaplığı, kaliteli görsel modelleri ve ön ayarlara ulaşmayı sağlıyor. Kullanıcılar OpenArt sayesinde kolayca kendi avarlarını oluşturabiliyor. Aynı zamanda OpenArt ile bir görsel kişiselleştirilebilir. Bunun için sisteme görselle ilgili gerekli bilgileri girmek yeterli olur.

OpenArt, kullanıcısından tek seferlik ücret alır. Fakat ücret, kullanıcının seçtiği programa bağlı olarak değişiyor. Uygulamada ek özelliklerden yararlanmak ücretlidir. Kullanımı ücretli olan bu uygulamadan gelir elde etmek mümkündür. Ön ayarlar oluşturulup OpenArt Al web sitesi üzerinde öne çıkararak telif ücretlerinden gelir elde etmek mümkündür.

OpenArt Nasıl Kullanılır?

OpenArt; herhangi bir yönlendirme olmadan; hızlı ve yüksek kalitede çizimler gerçekleştirir. Kullanıcıların oluşturduğu ön ayarlardan gelir paylaşımıyla Stable Difüzyon’a alınan dosyaların sunumunu yapar. Eğitim modellerini kusursuz hale getiren kullanışlı arayüzden oluşuyor.

OpenArt kullanımı için öncelikle oluşturulmak istenen çizim türü seçilmelidir. Herhangi bir nesne, insan, hayvan, sanat stili, karakter vb. olabilir. Çizim türü seçildikten sonra onunla ilgili 15 ile 30 fotoğraf sisteme yüklenir. Ödeme işlemi gerçekleştikten sonra eğitim modeline bir isim verilir. Sistem tarafından kullanıcı fotoğraf kabinine yönlendirilir. En son kısımda özne görüntünün her karesinde ortalanana kadar hareket ettirilir. Hareket ettirilerek yüksek görüntü kalitesi elde edilir. Görüntü kalitesi elde edildikten sonra “İndir” butonuna tıklanmalıdır.

OpenArt’ın Avantajları Nelerdir?

Kullanıcıya kendine ait avatarını oluşturmasına izin verir.

Yüksek kalitede sanat eserleri oluşturulur.

İstemler özelliği üzerinden kullanıcılar görselleri dilediği gibi değiştirebilir.

Ek özellikler sunar.

OpenArt tarafından sunulan ek özellikler sayesinde görüntüde yer alan yüzün çözünürlüğü iyileştirilebilir. Ayrıca görüntüleri yükseltmek içinde “Yükseltme ve Yüz Geliştirme” özelliği vardır. Muhteşem görseller elde etmek için onların kullanma izninin olup olmadığı çok iyi araştırılmalıdır. Ayrıca görsellerin konuyla bağlantılı olması da çok önemlidir. Görsel isimlendirilirken onu tam tanımlayan olması da dikkat edilmesi gereken unsurlardandır.