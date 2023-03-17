Jasper Al Nedir? Nasıl Kullanılır?

Jasper Al, çok kısa sürede kalitesi yüksek içerikler oluşturulmasını sağlayan bir araçtır. Sosyal medya gönderileri, açılış sayfaları, e-postalar, satış sayfaları ve blog gönderilerinde metin yazmak için kullanılabilir. Aynı zamanda bir web sitesindeki tüm blog yazılarının yazılması için de tercih edilebilir.

Profesyonel bir yazar dahi kimi zaman promosyon, web site içeriği gibi konularda zorlanabilir. Böyle durumlarda Jasper Al en büyük yardımcı görevini üstleniyor. Yeni içerik oluşturmayı kolay hale getirir. Boş bir sayfa üzerinden başlamak yerine otomatik oluşturulan içerik oluşturma şablonlarından yararlanılabilir.

Jasper Al’ı Kimler Kullanabilir?

Jasper Al, yapay zeka destekli çözümler sunar. Genel müşteri deneyimlerinin iyileştirilmesinden tutun da müşteri operasyonlarının kolaylaştırılmasına kadar birçok konuda işletme ve kurumlara yardımcı oluyor. Jasper Al; müşteri hizmetleri operasyonlarının otomatikleştirilmesi ve yanıt sürelerinin kısaltılmasıyla birlikte müşteri memnuniyetinin artırılması noktasında işletmelere çok yardımcıdır.

Jasper Al’ın yardımcı olduğu alanları şöyle sıralayabiliriz:

1. Seo İçerik Yazarları

Google ve diğer arama motorlarında üst sıralarda yer alacak yüksek kalitede içeriklerin oluşturulması için Jasper Al’dan yararlanılabilir. İçeriğin arama motoru sıralamalarında optimize edilmesi ve hızlı bir şekilde kaliteli içeriklerin oluşturulmasına yardımcı olur.

2. Girişimciler

Metin yazarlığını otomatikleştirirken bir taraftan da işin ölçeklendirilmesini sağlayan girişimciler de Jasper Al'dan yararlanabilir.

3. Kurumsallık

Müşterilere işlerin hızlı ve doğru şekilde teslim edilmesi çok önemlidir. İçerik oluşturma sürecinin otomatikleştirilmesi ve verimli hale gelmesi noktasında etkin rol oynuyor.

Jasper Al Nasıl Kullanılır?

Jasper Al’ı kullanabilmek için aşağıda sıraladığımız adımları takip edebilirsiniz;

İlk olarak Jasper Al’ın web sitesine giriş yapınız.

Daha sonra ücretsiz kelime kredisinin talep edilmesi için “10.000 Ücretsiz Kelime Talep Edin” seçeneğine tıklayınız. Sistem direkt kayıt sayfasına yönlendirecek.

Buradan ücretsiz olarak hesabınızı kolayca oluşturabilirsiniz.

Hesabın oluşturulmasının ardından bir sonraya geçiş için Google hesabıyla kayıt oluşturulabilir.

Kayıt oluşturma işleminden sonra temel bilgiler girilmelidir.

Firma ile alan adı yazılıp “Devam” butonu üzerine tıklanmalıdır.

Jasper ücretsiz deneme fiyatlandırma sayfasına geldikten sonra iki seçenek sunulur. “Başlangıç” ve “Boss Modu” seçeneklerinden herhangi biri seçilmelidir.

Ücretsiz deneme 5 gün boyunca alınabilecek şekilde sunuluyor. “Ücretsiz Denemeyi Başlat” düğmesine tıklanmalıdır.

Kart bilgileri girilip “deneme başlat” düğmesine basılmalıdır.

Jasper Al’da içerik yazabilmek için yukarıdaki adımları yerine getirip hesabı aktifleştirmelisiniz. Hesap aktifleştirildikten sonra uzun biçimli belge düzenleyici ya da yardımcıyı açınız. Ardından yeni belge oluşturunuz. Jasper istem / komut giriniz. Hemen ardından klavyeden CTRL + Enter tuşlarına ya da Mac’te cmd + enter tuşlarına tıklayınız.

Böylelikle Jasper Al ile bahsettiğimiz adımları yerine getirerek uzun içerikleri hızlıca oluşturabilirsiniz. Peki, Yapay Zeka Güvenilir mi? başlıklı yazımızı da okumak ister miydiniz?