Oppo Pad 2 Özellikleri ve Fiyatı

Çin merkezli Oppo tarafından piyasaya sürülen tablet modeli Oppo Pad 2, özellikleri ile dikkat çekiyor. Peki, 144Hz yenileme hızına ve yüksek batarya kapasitesine sahip olan tablette hangi donanım bileşenleri bulunuyor?

Oppo, 19 Ekim 2023 tarihinde Singapur'da düzenlediği etkinlik esnasında Oppo Find N3 Flip isimli katlanabilir telefon ve Oppo Pad 2'nin global pazarda da satışa sunulacağını duyurdu. Bu rehberde söz konusu tablete dair merak edilen bazı soruları cevaplayacağız.

Oppo Pad 2 Özellikleri

Ekran Boyutu : 11,61 inç

: 11,61 inç Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü : 2000 x 2800 piksel

: 2000 x 2800 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 296 PPI

: Yaklaşık 296 PPI Ekran Yenileme Hızı : 144Hz

: 144Hz İşlemci : MediaTek Dimensity 9000

: MediaTek Dimensity 9000 İşlemci Çekirdekleri : 8 çekirdek

: 8 çekirdek Üretim Teknolojisi : 4 nm

: 4 nm GPU : Mali-G710 MC10

: Mali-G710 MC10 RAM : 8 GB / 12 GB

: 8 GB / 12 GB Depolama : 256 GB / 512 GB

: 256 GB / 512 GB Arka Kamera : 13 MP

: 13 MP Arka Kamera Video Kaydı : 4K 30 FPS, 1080p 30 FPS

: 4K 30 FPS, 1080p 30 FPS Ön Kamera : 8 MP

: 8 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Bluetooth : 5.3

: 5.3 Batarya Kapasitesi : 9.510 mAh

: 9.510 mAh Kablolu Şarj : 67W

: 67W Yazılım : Android 13 tabanlı ColorOS 13.1

: Android 13 tabanlı ColorOS 13.1 Ağırlık : 552 gram

: 552 gram Kalınlık: 6,5 mm

MediaTek Dimensity 9000 işlemcisinin ve MediaTek Dimensity 9000 GPU'nun yer aldığı tablet, 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri mevcut.

11,61 inç ekran büyüklüğüne sahip olan tablet, IPS LCD ekran üzerinde 2000 x 2800 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve yaklaşık 296 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 552 gram ağırlığındaki tablet 258 x 189,4 x 6,5 mm boyutlarında.

En iyi tablet modelleri arasında yer alan Pad 2'nin arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, ön yüzeyinde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Arka kamera 4K 30 FPS, 1080p 30 FPS video kaydı yapabiliyor.

Oppo Pad 2 Fiyatı

8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 436 dolar, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip versiyonu ise 582 dolar fiyata satılıyor.

Bu rehberde Oppo Pad 2 ücreti ve donanımı hakkında merak edilen soruları cevapladık. Söz konusu tbalet ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.