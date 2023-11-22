Oppo Pad Air 2 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Uzun süredir özellikleri ve tasarımına dair birçok sızıntı çıkan Oppo Pad Air 2 hakkındaki detaylar sonunda ortaya çıktı. OPD2301 numarasıyla Çin’de sertifika alan bu cihazla birlikte Oppo, tablet pazarında payını artırmaya devam ediyor.

Performans ve fiyat konusunda teknoloji severlerden tam not alacağa benziyor. Peki, Oppo Pad Air 2’nin özellikleri neler? Oppo’nun yeni tableti ne zaman piyasaya çıkacak ve fiyatı ne olacak? Tüm bu soruların cevapları yazımızda!

Oppo Pad Air 2 Özellikleri

İşlemci: MediaTek Helio G99

İşletim sistemi: Android 13 tabanlı OxygenOS 13.2

Ekran: 11,35 inç boyutlu, 2,4 K çözünürlük, 90 Hz yenileme hızı

RAM: 8 GB

Arka kamera: 8 MP

Ön kamera: 8 MP

Depolama: 128 GB / 256 GB

Bağlantı: USB-C, Wi-Fi 5, GPS, Bluetooth 5.2

Batarya: 8000 mAh, 33W hızlı şarj desteği

Oppo Pad Air 2; 11,35 inç boyutunda 2,4 K çözünürlüklü ekranla piyasaya sunulacak. Cihazın ekran yenileme hızıysa 90 Hz olacak. Ayrıca tablet ekranı, IPS LCD panelden oluşuyor.

IPS LCD, normal LCD panele göre zararlı mavi ışıkları yüzde 60 civarında filtreliyor. Böylelikle zararlı ışınlar önemli ölçüde azalmış oluyor. Tablete uzun süreli bakılması dahi problem teşkil etmiyor.

Cihaz, 8000 mAh ve 33W hızlı şarj destekli olarak tasarlanmıştır. Bu durum, tabletin uzun süreli kullanılabilmesini sağlıyor. MediaTek Helio G99 işlemci ve Android 13 tabanlı OxygenOS 13.2 işletim sisteminden oluşan tablet, performansıyla dikkat çekiyor.

Oppo Pad Air 2 Fiyatı

Sızıntılarıyla dikkatleri üzerine çeken Digital Chat Station, Weibo gönderisiyle Oppo Pad Air 2 tabletinin özelliklerini sıraladı. Aynı zamanda tabletin fiyatından da bahsetti.

Tabletin şu anki kura göre 128 GB LTE versiyonu 7.603,27 TL, 128 GB Wi-Fi modeli 6.912,06 TL ve 256 GB LTE versiyonuysa 8.294,40 TL'ye denk geliyor.

Oppo Pad Air 2 Çıkış Tarihi

Oppo’nun yeni tableti, OnePlus Pad Go cihazının yeniden markalaşmış versiyonu olarak dikkat çekiyor. Her iki cihazın isim ve tasarımları farklı fakat özellikleri açısından markalama eğilimini gösteriyor. Oppo Pad Air 2, Oppo Reno 11 serisiyle birlikte 23 Kasım’da tanıtılacak.