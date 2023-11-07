PS5 İçin Özel Tasarlandı: Pulse Elite ve Pulse Explore Özellikleri, Fiyatları ve Çıkış Tarihi

Japon teknoloji şirketi Sony, PS5 için özel Pulse Elite ve Pulse Explore isimlerinde kablosuz kulaklıklar tasarladı. Sony’nin geliştirdiği bu iki kulaklık yapay zeka tabanlı gürültü engelleme özelliğiyle dikkat çekiyor.

Biz de PS5 oyuncularına muhteşem oyun deneyimi yaşatacak olan kulaklıkların özellikleri, fiyatları ve çıkış tarihlerine dair bir rehber hazırladık. İşte oyun dünyasında heyecan yaratan Pulse Elite ve Pulse Explore hakkında detaylar!

Pulse Elite ve Pulse Explore Özellikleri

Pulse Elite ve Pulse Explore, aktif ses izolasyonu diğer bir ifadeyle ANC teknolojisinden oluşuyor. Son teknolojiyle tasarlanan her iki kulaklık da yüksek performans sergiliyor.

PS5 kullanıcıları, oyun dünyasını kulaklıklarla daha kolay keşfediyor. Çarpıcı ses kalitesine sahip olan kulaklıklar, kullanıcıların isteği doğrultusunda kişiselleştirilebiliyor. Aynı zamanda üstün ergonomik özellikleriyle de kullanıcıların dikkatini çekiyor.

Kulaklıkların dış sesleri izole etme özelliği de var. Bunun için kulaklıklar geliştirilirken yapay zekadan yararlanıldı. Pulse Explore isimli kablosuz kulaklığın toplamda 5 saat pil ömrü vardır.

Kulaklıkla birlikte sunulan kılıfla pil ömrü 10 saati buluyor. Pulse Explore’nin tasarımı, oyun konsoluna çok benziyor. Her iki cihazın tasarım çizgileri ve renkleri de aynıdır.

Pulse Elite kablosuz kulaklıksa 30 saate kadar kullanılabiliyor. Yalnızca 10 dakikalık şarj edildikten sonra 2 saatlik pil ömrüne sahip oluyor.

Özel mikrofonla kullanıcılarına sunuluyor. Bu mikrofon, oyunların içinde de kullanılabiliyor. Bahsettiğimiz bu kafa üstü kulaklık, 10 dakikalık şarjda 2 saat pil ömrü sunuyor.

Pulse Elite ve Pulse Explore Fiyatları ve Çıkış Tarihi

Pulse Elite 21 Şubat 2024 yılında 150 dolardan, yani 4.268,90 TL’den piyasaya sunulacak.

Pulse Explore ise 6 Aralık’ta 200 dolardan, yani 5.691,86 TL olarak piyasaya çıkacak.

Yukarıda yer alan TL fiyatları şu anki dolar kuru üzerinden hesaplanmıştır. Ürünlerin Türkiye'ye geldiğindeki güncel fiyatlarını yine buradan sizlerle paylaşıyor olacağız.

Kulaklıklar ilk olarak; Avrupa, ABD, Japonya ve Kanada’da çıkacak. Türkiye çıkış tarihi hakkındaysa kesin bilgi yok. Çıkış tarihiyle ilgili bir gelişme olduğunda yine buradan sizleri bilgilendireceğiz.