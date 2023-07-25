PS5 Slim Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

2013 yılında PlayStation 4’ün ardından daha gelişmiş ve zarif bir formatta piyasaya sürülen PlayStation 4 Slim gibi şimdilerde de PlayStation 5 Slim’in çıkması bekleniyor.

PlayStation 4 ve PlayStation 4 Slim arasındaki benzerliklerin PlayStation 5 ve PS 5 Slim modellerinde de olup olmayacağı merak ediliyor. Temel özelliklerin orijinaliyle aynı kaldığı bu tarz yeni cihazlarda genellikle en belirgin fark tasarım noktasında oluyor.

İşte, PlayStation 5’in ardından heyecanla beklenen PlayStation 5 Slim hakkındaki tüm detaylar!

PlayStation 5 Slim Özellikleri

PlayStation 5’in çift renkli kontrast tasarımı ve geniş boyutları bazı mekânlara uyum sağlamakta zorluklara neden olabiliyor. Bu anlamda daha küçük boyutlara sahip olması beklenen PlayStation 5 Slim, çözüm olarak değerlendirilebilir gibi gözüküyor.

Sony ile temas halinde olan güvenilir kaynaklardan sızdırılan bazı bilgilere göre PlayStation 5 Slim için çalışmalara çoktan başlanmış.

PlayStation 5’in en önemli özelliklerinden biri olan soğutma sistemi, mevcut uygulamaların sorunsuz çalışmasında önemli bir rol oynuyor. Özellikle bundan sonraki süreçlerde teknolojinin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkacak yazılımların verimli bir şekilde çalışabilmesi için PlayStation 5 Slim’de de aynı soğutma teknolojinin kullanılması umut ediliyor.

PlayStation 5’te diskli ve disksiz olmak üzere iki farklı model seçeneği sunuluyor. PlayStation 5 Slim’de disk bölümünün tamamen çıkarılacağı ve gerektiğinde harici bir aygıt olarak USB Type-C ile bağlanabileceği belirtiliyor.

PlayStation’ın neredeyse ilk zamanlarından beri Slim isimli yeni bir modeli satışa çıkıyor. Ancak bazı duyumlara göre bu sefer PlayStation 5 Slim yerine benzer değişikliklere sahip olan ürünün farklı bir isimle piyasaya sürülebileceği konuşuluyor.

Sony tarafından geliştirilen yenilikçi teknolojilere baktığımızda hem SSD ve işlemci hem de soğutma sistemleri alanında önemli gelişmelerin yaşandığından bahsetmek mümkün. Bu doğrultuda PlayStation 5’in yeni versiyonu için ‘Acaba Pro ve Slim’in kombinasyonu mu olacak?’ sorusu akıllara geliyor.

Sony tarafından yeni çıkacak cihaza dair kabul edilen en net veri, PlayStation 5’ten daha ince bir yapıya sahip olacak olması.

PlayStation 5 Slim Fiyatı

PlayStation 5 Slim’in fiyatına ilişkin çeşitli tahminler yürütülüyor. Bu tahminler PlayStation 5 fiyatı baz alınarak yapılıyor. Ancak kasa içinde büyük bir yer kaplayan disk sürücüsünün olmaması Slim için yapılan fiyat tahminlerini önemli ölçüde etkiliyor. Bu doğrultuda PlayStation 5 Slim için tahmin edilen fiyatlar:

399 $

359 £

399 € olarak sıralanıyor.

PlayStation 5 Slim Çıkış Tarihi

İlk sızdırılan bilgilere göre PlayStation 5 Slim’in 2023 yılının ilk yarısında çıkmış olması bekleniyordu. Ancak bu süreyi geride bıraktık. Tahminlere göre oyun konsolunun yeni versiyonu oldukça kısa bir zamanda görücüye çıkabilir. 2024’e kadar PlayStation 5 Slim’in çıkması bekleniyor.