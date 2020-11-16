Saf Android Nedir? Farkları ve Avantajları Nelerdir?

Saf Android Nedir? - Son zamanlarda pek çok akıllı telefonda, tablette ve elektronik üründe bu terim ile karşılaşmaya başladık. Peki son kullanıcı açısından baktığımızda bu terim ne anlama geliyor? Bu rehberimizde merak ettiğiniz tüm detaylara daha yakından göz atacağız.

Saf Android Nedir?

Aslında orijinal ismi Stock Android olan bu terim, çeşitli yerlerde Saf Android olarak da anılıyor. Kısa bir şekilde özetlemek gerekirse Stock Android, Google tarafından tasarlanan ve geliştirilen işletim sisteminin diğer üreticiler tarafından değiştirilmemiş en temel sürümüdür.

Yani Saf Android'i Android'in değiştirilmemiş ana sürümü olarak tanımlayabiliriz.

Bildiğiniz üzere Android açık kaynaklı bir işletim sistemidir ve üreticiler onu diledikleri şekilde değiştirebilir ve özelleştirebilir. Üreticiler kendi kullanıcı arabirimlerini (One UI, EMUI, OxygenOS), kendi kişisel uygulamalarını (Mi Browser, Samsung Health) ya da benzeri değişiklikler yapabilirler.

Öte taraftan Stock Android sadece Google'ın kendi uygulamaları ile gelir ve üreticilere ait herhangi bir bileşen, tasarım ya da uygulama içermez.

Saf Android'in Avantajları Nedir?

Stock Android'in en büyük avantajı, güncelleme hızıdır.

Saf Android kullanan cihazların yazılım güncellemesi çalışmaları diğer cihazlara nazaran çok daha kısa sürer çünkü diğer cihazlarda yazılım tarafında değiştirilmesi gereken pek çok ayar bulunur. Bahsettiğimiz gibi Stock Android üçüncü taraf arabirimleri, uygulamaları ve ayarları içermez ve bu nedenle yazılım güncellemesi için harcanacak emek ve zaman çok daha azdır.

Bir diğer önemli avantaj ise kullanmayacağınız ıvır zıvır uygulamalara sahip olmazlar.

Bugün bir akıllı telefon satın aldığınızda üreticiler kendi uygulamalarını sisteme dahil edecektir. Biliyorsunuz ki bunların neredeyse büyük bir kısmını gündelik kullanımda asla ihtiyaç duymayacaksanız ancak onlar, işte buradalar. Bu uygulamalar çoğu durumda Root olmadan silinemediği için Stock Android bu konuda avantajlıdır.

Saf Android'in Farkları Nedir?

Hemen yukarıdaki anlatımlarımızdan sonra kısa bir şekilde toparlamak gerekirse Stock Android ile diğer Android cihazlar arasında bulunan farkları şu şekilde özetleyebiliriz.

Üreticilerin geliştirdiği uygulamalar bulunmaz.

Daha hızlı güncelleme alırlar.

Daha performanslı çalışırlar.

Yani eğer oradan buradan yüklenen gereksiz uygulamalara, şaşalı arayüzlere, geç gelen güncellemelere ya da daha fazlasına ihtiyacınız yoksa, Stock Android tam da size göre olabilir. Tabii her üreticinin her cihazında saf Android'e yer vermediğini hatırlatmak gerekiyor.

Saf Android Kullanan Akıllı Telefonlar

Stock Android kullanan cihazların en popüler örnekleri Google tarafından piyasaya sunulan Pixel modelleridir. Bunun haricinde ülkemizde de bulunan Android One programı, yine saf Android olarak adlandırdığımız Stock Android kaynakları ile birlikte geliyor.

Peki siz bu rehberimizde yer alan bilgiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin tercihiniz Stock Android mi yoksa üreticilerin kendi özelleştirmelerinden memnun musunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.