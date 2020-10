Android 11 Güncellemesi Alacak Modeller - Pek çok kullanıcı tarafından uzun bir süredir heyecanla beklenen Android 11 nihayetinde tamamlandı ve yayınlandı. Şimdi ise gözler yeni güncellemeyi modellere dağıtacak olan markalara çevrilmiş durumda. Peki hangi marka, hangi modellere yeni güncellemeyi sunacak?

Bu başlık altında hangi markanın hangi modele güncelleme vereceğini görebilirsiniz.

- Samsung Galaxy Note 20 Ultra

- Samsung Galaxy Note 20

- Samsung Galaxy Note 10+

- Samsung Galaxy Note 10

- Samsung Galaxy Note 10 Lite

- Samsung Galaxy S20 Ultra

- Samsung Galaxy S20+

- Samsung Galaxy S20

- Samsung Galaxy S10+

- Samsung Galaxy S10

- Samsung Galaxy S10e

- Samsung Galaxy S10 Lite

- Samsung Galaxy Z Fold 2

- Samsung Galaxy Z Flip

- Samsung Galaxy Fold

- Samsung Galaxy A90

- Samsung Galaxy A71

- Samsung Galaxy A70

- Samsung Galaxy A51

- Samsung Galaxy A50

- Samsung Galaxy A41

- Samsung Galaxy A31

- Samsung Galaxy A21S

- Samsung Galaxy A21

- Samsung Galaxy A11

- Samsung Galaxy A01

- Samsung Galaxy Tab S7+

- Samsung Galaxy Tab S7

- Samsung Galaxy Tab S6

- Samsung Galaxy Tab S6 Lite

- Xiaomi Mi 10 Pro

- Xiaomi Mi 10

- Xiaomi Mi 10 Lite

- Xiaomi Mi 10 Youth Edition

- Xiaomi Mi Note 10

- Xiaomi Mi Note 10 Pro

- Xiaomi Mi Note 10 Lite

- Xiaomi Mi 10 Lite

- Xiaomi Mi 9 Pro

- Xiaomi Mi 9

- Xiaomi Mi 9 SE

- Xiaomi Mi CC9 Pro

- Xiaomi Mi CC9

- Xiaomi Mi 9 Lite

- Xiaomi Mi A3

- Xiaomi Mi 9T Pro

- Xiaomi Mi 9T

- Redmi K30 Pro

- Redmi K30

- Redmi 10X Pro

- Redmi 10X

- Redmi Note 9 Pro Max

- Redmi Note 9 Pro

- Redmi Note 9

- Redmi 9S

- Redmi 9

- Redmi 9C

- Redmi 9A

- Redmi K20 Pro

- Redmi K20

- Huawei P40 Pro

- Huawei P40

- Huawei P40 Lite

- Huawei P30 Pro

- Huawei P30

- Huawei Mate 30 Pro

- Huawei Mate 30

- Oppo Find X2 Pro

- Oppo Find X2

- Oppo Reno 3 Pro

- Oppo Reno 3

- Oppo Reno 4 Pro

- Oppo Reno 4

- Oppo Reno 10X Zoom

- Oppo Reno 2

- Oppo Reno 2F

- Oppo Reno 2Z

- Oppo Reno

- Oppo Reno Z

- Oppo F17 Pro

- Oppo F11 Pro

- Oppo F11

- Oppo F15

- Oppo A9

- Oppo A92

- Oppo A72

- Oppo A52

- Oppo A91

- Oppo A5 2020

- Oppo A9 2020

- Realme X50 Pro

- Realme X2 Pro

- Realme 7 Pro

- Realme 7

- Realme 6 Pro

- Realme Narzo 20 Pro

- Realme Narzo 20

- Realme Narzo 20A

- Realme X3

- Realme X3 Superzoom

- Realme X2

- Realme 6

- Realme 6i

- Realme Narzo 10

- Realme Narzo 10A

- Realme C12

- Realme C15

- Realme C3

- Realme X

- Realme XT

- Realme 5 Pro

- Realme 3 Pro

- OnePlus Nord

- OnePlus 8 Pro

- OnePlus 8

- OnePlus 7T Pro

- OnePlus 7T

- OnePlus 7 Pro

- OnePlus 7

- OnePlus 6T

- Nokia 8.3

- Nokia 8.1

- Nokia 5.3

- Nokia 2.2

- Nokia 1.3

- Nokia 4.2

- Nokia 2.3

- Nokia 2.4

- Nokia 3.4

- Nokia 3.2

- Nokia 7.2

- Nokia 6.2

- Nokia 9 PureView

- Nokia 1 Plus

- Asus ZenFone 7 Pro

- Asus ZenFone 7

- Asus ZenFone 6

- Asus RogPhone 3

- Google Pixel 2

- Google Pixel 2 XL

- Google Pixel 3

- Google Pixel 3 XL

- Google Pixel 3a

- Google Pixel 3a XL

- Google Pixel 4a

- Google Pixel 4

- Google Pixel 4 XL

- LG V60

- LG G8

- Moto Razr

- Moto Razr 2020

- Sony Xperia 1

- Sony Xperia 5

Not: Bu listedeki modellerin bazıları resmi olarak duyurulmuş olsa da bazıları resmi açıklama almamıştır. Buna ek olarak liste, yapılan yeni duyurularla birlikte güncellenebilir. En güncel bilgilerden haberdar olabilmek için bu yazıyı düzenli olarak takip etmeyi unutmayın.

Android 11 Yenilikleri ve Özellikleri - Yeni sürüm geliştirilmiş akıllı ev kontrolleri, dahili ekran kaydı özelliği ve bazı yeni tasarımsal değişiklikler başta olmak üzere birkaç yenilikle birlikte geliyor ancak söylememiz gereken şey şu ki, Android 10 kadar heyecan verici bir tablo ile karşı karşıya değiliz.

Android 11 ile gelen yeniliklerden en önemlisi dahili ekran kaydı olabilir. Aslında bu özellik bazı markalar tarafından yıllardır sunuluyordu ancak sizin kullandığınız marka bunu sunmuyorsa, artık üçüncü parti programlar ile uğraşmanıza gerek kalmayacak diyebiliriz. Yeni özellik sadece ekranı kaydetmekle kalmaz telefonunuzun sesini kaydedebilir ve hatta mikrofonu kullanarak sizin de sesinizi kaydedebilir. Bu noktada bu özelliğin pek çok kişinin işine yarayacağını söylememiz mümkün.

Android 11 ile birlikte bildirimler ve konuşmalar birbirinden ayrılıyor. Bu sayede kullanıcılar önemli içeriklere, yani mesajlara, daha görünür bir şekilde ulaşabiliyor. Yine bununla ilgili bir iyileştirme olarak Gboard, artık formlarla ilgili bilgileri otomatik olarak doldurabilme yeteneğine sahip. Gboard'un varsayılan klavye uygulaması olduğunu hatırlatmış olalım.

Eğer akıllı ev ürünleri ile haşır neşir olmaya başladıysanız, Android 11 sizin için yeni yeteneklerle gelecek. Güç düğmesine uzun basarak özel bir menüye erişebilecek, evinizdeki medya ürünlerini çok daha kolay bir şekilde kontrol edebileceksiniz. Ayrıca rahatsız etme modu, akıllı ev ürünleri ile çalışan yeni bir Uyku Modu ile güncelleniyor.

Android 11 alışkanlıklarınızı takip etmede daha başarılı bir yapıya bürünüyor. Örneğin uyku düzeninizi takip etmek için her sabah düzenli olarak uyku takibi uygulamasını açıyorsanız, işletim sistemi bunu algılayacak ve sabahları bu uygulamayı ana ekranınıza taşıyacak. Böylece bu uygulamaya daha kolay bir şekilde erişebileceksiniz.

Hem Google hem de Apple gizliliğe ve güvenliğe her zamankinden daha çok önem veriyor. Bu doğrultuda Android 11 uygulamaların - kamera ya da mikrofon gibi - araçlara 'her zaman' ya da 'yalnızca uygulamayı kullanırken' erişmesine izin verecek. Bu sayede uygulamalar kameranıza ya da mikrofonunuza uygulamayı kullanmadığınız zamanlarda erişemeyecek.

Bu arada Android kullanıcılarının her sürümde heyecanla keşfettiği Easter Egg, bu sürümde de güncellendi. Yeni sürümdeki Easter Egg'i nasıl görebileceğinizi ve bununla neler yapabileceğinizi hemen aşağıda yer alan tweetten görebilirsiniz. Erişmek her zamanki gibi oldukça basit.

Loving the Spinal Tap reference in the #Android11 Easter egg 🤘 pic.twitter.com/q1HiZKetVY