Sahte ve Gerçek iPhone Şarj Aleti Nasıl Ayırt Edilir?

Teknolojik ürünlerdeki fiyat artışı, maalesef sahtelerinin artmasına neden oldu. Dolayısıyla iPhone şarj cihazları da fiyat artışından nasibini aldı. Bu duruma aynı zamanda teknoloji şirketlerinin sıfır ürünlerle sundukları aksesuarların politikalarında değişiklikler yapması da tabiri caizse tuz biber oldu.

Biz de bu rehberde sahte ve gerçek iPhone şarj cihazları nasıl anlaşılır sorusuna cevap vereceğiz. İşte detaylar!

Sahte iPhone Şarj Cihazları Nedir?

Sahte iPhone şarj cihazları, şu farklı kategorilerden oluşuyor;

Apple alternatifi şeklinde kendini pazarlayan düşük kalitedeki kablolar,

Endüstri standartlarına uyumlu olmayan düşük fiyatlı kablolar,

Apple ürünü gibi tasarlanan sahte şarj cihazları,

Sahte iPhone şarj cihazlarını kullanmak çok tehlikelidir. Sahte şarj cihazı kullananların en çok karşılaştığı problemlerin başında patlama geliyor. Sahte şarj cihazları, iPhone cihazlara da zarar veriyor. Çünkü kalitesiz bileşenlerden tasarlanıyor. Tüm bunların yanı sıra sahte şarj cihazları, yetersiz elektrik yalıtımından dolayı aşırı ısınırlar ve yavaş şarj ederler.

Sahte ve Gerçek iPhone Şarj Cihazları Tespiti Yöntemleri

Sahte ve gerçek iPhone şarj cihazlarının belirlenmesi şu şekildedir:

1. Ambalajın İncelenmesi

Sahte iPhone şarj cihazı, kutusundan açılmadan da anlaşılabilir. Bu nedenle öncelikle ambalajı incelenmelidir. Şarj cihazının kutusunun üzerinde siyah ve beyaz görsel bulunuyor. Akabinde USB konektörünün uç kısmına bakılmalıdır. Sahte şarj cihazlarının genel olarak metalik uç kısımları altın rengindedir.

Orijinal iPhone şarj cihazlarının metalik uç kısımlarıysa renkli değildir. Aynı zamanda sahte iPhone şarj cihazlarının ambalajının alt kısmındaysa iki barkod vardır. Orijinal şarj cihazındaysa böyle bir durum söz konusu değildir.

2. Üretim Bilgileri Araştırılmalı

iPhone şarj cihazlarında üretim ayrıntıları kabloya üzerine yazılır. Apple Lightning-USB kablosu üzerinde USB bağlayıcısının ortalama 18 cm’lik uzaklıkta “Designed by Apple in Colifornia” şeklinde ibare vardır.

Kablonun üzerinde “Assembled in China”, “Industria Brasileira” ve “Assembled in Vietnam” ibarelerinden herhangi biri yer alır. Metnin son kısmındaysa 12 haneden oluşan bir seri numarası vardır.

3. MFİ Rozetine Bakılmalı

Apple, sertifikalı ürünlerinin tümüne “Made for iPhone” şeklinde bir rozet eklemiştir. MFİ Rozeti olmayan ürünler, kesinlikle sahtedir.

4. Kullanım Kılavuzu İncelenmeli

iPhone cihazlarının kullanım kılavuzlarında ayrıntılı olarak metinler yer alır. Genellikle sahte şarj cihazları kullanım kılavuzundan daha net anlaşılır. Çünkü dolandırıcılar, kılavuz hazırlama noktasında daha acemilerdir.

Orijinal iPhone ürünlerinin kitapçıkları, profesyonel şekilde ciltlenmiştir. Yalnız sahte kullanım kılavuzlarında böyle bir durum yoktur. Kılavuz sayfalarının bir arada tutulması için zımbadan yararlanılmıştır.

Sahte iPhone şarj cihazlarının kullanım kılavuzlarında metinler yanlış hizalanmıştır. Yazım hataları çok vardır. Bunun sebebi dolandırıcıların metinleri, orijinal kılavuzdan kopyalarken farkına varmadan yaptıkları hatalardır.

5. Lightning Bağlantı Kablosu Ucunun Kontrolü

Orijinal şarj cihazlarının uç kısımlarında yuvarlak gümüş ya da altın renginde pürüzsüz temas noktaları yer alıyor. Taklitlerindeyse temas noktaları yuvarlak ve pürüzlüdür. Yukarıdaki bilgilere ek olarak sahte iPhone cihazlarının tespiti için fiyatına da bakılmalıdır. Sahte şarj cihazlarının fiyatı, orijinaline kıyasla daha düşük fiyatlı satılıyor.