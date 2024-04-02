Telefonu Şarj Olurken Kullanmak Zararlı mı?

Akıllı telefon kullanımı konusuna özellikle uzun ömürlü bir batarya isteyen kullanıcılar çok önem veriyor. Bu kapsamda telefonu şarjda kullanmak zararlı mı gibi daha çok akıllı telefonun ömrünü korumaya ve uzatmaya yönelik sorulara cevap aranıyor.

Siz de eğer akıllı telefonu şarj ederken kullanma gibi alışkanlıklara sahipseniz bunu daha fazla sürdürmek yerine öncelikle sizin için konuyu ayrıntılı olarak ele aldığımız bu yazıyı okumanız önerilir.

Telefonu Şarjda Kullanmak Zararlı mı?

Yeni nesil akıllı telefonlar genellikle cihazın aşırı ısınmasını engellemek için gerekli koruma özellikleri ile geliyor. Bu nedenle yeni akıllı telefonların çoğunun şarj sırasında kullanılmasının herhangi bir tehlikesi yoktur.

Bunun sadece orijinal şarj cihazı kullananlar için geçerli olduğu da unutulmamalıdır. Orijinal olmayan bir şarj cihazı kullananlar şarj sırasında telefonu kullanmaktan özellikle kaçınmalıdır çünkü bu, telefonun aşırı ısınması da dahil olmak üzere pek çok soruna yol açabilir.

Telefonu şarj olurken kullanmanın zararları olsun ya da olmasın, bundan kaynaklanabilecek olası sorunlardan kaçınmak için telefonu şarj olurken kullanmamak daha doğru olacaktır. Her ne kadar genel olarak riskli bir eylem olmasa da her zaman olumlu bir tablodan söz etmek mümkün olmayabilir.

Elektrik akımında sorunlar olabilir, sıcaklık oranı çok yüksek olabilir, batarya şişebilir ve hatta telefonun şarj sırasında patlaması sonucunda fiziksel hasar alabilirsiniz. Her zaman hafif yaralanmalar söz konusu olmayabilir, bazen ölümcül sonuçlarla karşılaşılabilir.

Telefonunuzu şarj olurken kullanmanın sağlığınız üzerinde de bazı olumsuz etkileri olabilir. Örneğin bunun bir alışkanlığa dönüşmesi durumunda telefondan çıkan zararlı radyasyon sonucu bazı rahatsızlıklar yaşayabilirsiniz.

Bu tehditlerden kaçınmak için atılabilecek en önemli adımlar arasında orijinal şarj cihazı kullanmak ve telefonu şarj sırasında kullanmaktan mümkün olduğunca uzak durmak yer alır.

Uyurken telefonu şarjda bırakmaktan da uzak durulmalıdır ama cihazınızı şarjda unutma ihtimalinizi göz önünde bulundurarak telefonunuzu uyuduğunuz yerin yanında şarj etmemelisiniz. Bu alışkanlıklar zararlıdır, uzun vadede birçok sağlık sorununa neden olabilir.

Telefonu Şarj Sırasında Kullanmanın Tehlikeleri ve Dezavantajları

Uygun koşullar sağlanmadan telefonun şarj edilirken kullanılmasından dolayı söz konusu hâle gelebilecek tehlikelerden bazıları şu şekildedir:

Telefonu şarjda kullanmanın en belirgin dezavantajı, şarj süresinin büyük ölçüde uzamasıdır. Bunun nedeni, şarj sırasında telefon kullanıldığında güç tüketimi artar. Bu da telefonun daha uzun sürede şarj olmasına neden olur.

Telefon şarj edilirken kullanıldığında özellikle sıcaklık seviyesi de yüksek ise inanılmaz ısınabilir. Yaz aylarında çok sıcak havalarda telefonu sürekli şarj olurken kullanmak ise uzun vadede bazı önemli parçaların hasar görmesine neden olabilir.

Şarj kablosu ya da şarj portu kullanım sırasında yapılan hareketlerden ötürü hasar görebilir. Bu özellikle telefon şarj olurken oyun oynayanların karşılaşma ihtimali yüksek bir sorundur.

Cihazınızı şarj olurken kullanmak, mesajları kontrol etmek gibi basit ve kısa süreli kullanımlarla sınırlı olma koşulu ile kullanıcı için istenmeyen olumsuzluklarla sonuçlanmayacaktır ancak yoğun güç kullanan oyunlar oynamak gibi cihazın daha fazla güç tüketmesine neden olacak alışkanlıklardan mümkün olduğunca uzak durmanız önerilir.