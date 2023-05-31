Galaxy Model Telefonlarda Samsung Cüzdan Nasıl Devre Dışı Bırakılır?

Samsun Cüzdan, Samsung’un Galaxy model telefonlarında sunulan mobil ödeme çözümü olarak öne çıkıyor. Temassız ödeme yöntemleri başta olmak üzere birçok işlemin yerine getirilmesinde etkin rol oynayan bir özelliktir. İşlevselliğiyle öne çıkan Samsung Cüzdan çeşitli sebeplerle devre dışı bırakılmak istenebilir. Samsung Galaxy telefonlardan bu özellik kaldırıldığında ya da devre dışı bırakıldığında artık kullanılmaz hale gelir.

Samsung Cüzdan Nedir?

Geçtiğimiz yılın Haziran ayında Samsung, Galaxy model telefonlar için yeni uygulama sundu. Bu uygulamanın Samsung Pay’in yerine geçmesi amaçlandı. Aynı zamanda Samsung Pass’la birleştirilmesine yönelik bir uygulama olarak da ortaya çıktı. Samsung Cüzdan;

Banka kartları,

Kart şekilleri,

Kimlik,

Kredi kartları,

Geçiş şekillerini saklıyor.

Samsung Cüzdan; geçiş, ödeme yöntemleri gibi birçok konuyu kolaylaştırıyor.

Samsung Cüzdan Ana Ekran Kısayolunu Devre Dışı Bırakma

Cihazlardan ilk olarak Samsung Cüzdan uygulamasına gidilir.

Alt kısımda yer alan “Menü” üzerine basılıp sağ üstteki “Ayarlar” alanına giriş yapılır.

“Hızlı Erişim” butonuna tıklanır.

“Erişim Konumlarına ve Varsayılan Karta” tıklanarak diğer adıma geçilir.

Ana ekran ya da Samsung Cüzdan’da erişmek istenilmeyen herhangi bir alan kapatılır.

Yukarıdaki adımları gerçekleştirdikten sonra ana ekran üzerindeki hareket kısayolu kaybolacak. Ekranın alt kısmından yukarıya kaydırarak işlemi tamamlayabilirsiniz.

Samsung Cüzdan Kilit Ekran Hareketi Nasıl Kaldırılır?

Samsung Cüzdan uygulamasını tamamen cihazdan kaldırmanıza gerek yoktur. Özelliğin hareket kontrollü kilit ekranı kısayolu kaldırılabilir. Bunun yanında istenilen uygulamayla da değiştirilebilir.

Samsung Galaxy cihazların ana ekranı aşağıya doğru kaydırılıp “Ayarlar” alanına tıklanır.

Kilit ekranı öğesi bulunup basılır.

“Kısayolları” alanına ulaşılıncaya kadar aşağıya doğru kaydırılır. Daha sonra ona tıklanıp diğer adıma geçilir.

“Sol Kısayol’a” tıklanıp liste içerisinden farklı uygulama seçilir.

Sıralanan adımlardan sonra telefon kilitlenir. Sola doğru kaydırarak farklı bir uygulama seçimi de yapılabilir. Kullanıcı dilerse kısayolu GPay şeklinde de değiştirebilir. Sola kaydırılınca direkt temassız ödeme seçeneği ekrana gelecek.

Samsung Cüzdan, Galaxy Cihazlardan Nasıl Kaldırılır?

Uygulama alanına erişim için ekran yukarıya doğru kaydırılır.

“Samsung Cüzdan” öğesi bulunup tıklanır.

Samsung Cüzdan uygulamasına uzun basılır.

“Kaldır” butonuna tıklanır.

“Tamam” butonuna tıklanıp işlem onaylanır.

Adımları yerine getirdikten sonra uygulama yüklü olmadığı zamanda Samsung Cüzdan’ı kullanmaya gerek kalmaz. Bu uygulamayı Google Play Store ya da telefonlardaki Galaxy Store’den yeniden yüklemek mümkündür.