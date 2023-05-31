Samsung Cüzdan (Pay) Nedir? Ne İşe Yarar?

Samsung Cüzdan (Pay) uygulaması; hediye, ödeme, üyelik kartlarının yanında dijital seyahat biletleri, kimlik, sağlık kartları ve anahtarları gibi varlıkların muhafazasında etkin rol oynuyor. Diğer bir ifadeyle Samsung tarafından geliştirilen mobil cüzdan ve ödeme uygulamasıdır.

Bu sistem, akıllı telefon üzerinden hızlı ve kolay şekilde ödemelerin gerçekleşmesini sağlıyor. Samsung Cüzdan; manyetik şerit teknolojisi ve NFC (Yakın Alan İletişimi) kapsamında ödemeleri gerçekleştiriyor.

Samsung Cüzdan (Pay) Ne İşe Yarar?

Samsung Cüzdan; geniş kabul ağından oluşuyor. NFC teknolojisinden yararlanarak kablosuz ödemeler gerçekleştirilebiliyor. Perakende satış, mağaza, benzin istasyonu ve restoran gibi noktalar Samsung Cüzdan’ı destekliyor.

Samsung Cüzdan ile daha çok satış noktasında ödeme gerçekleştirebilmek de mümkün. Bu nedenle klasik manyetik kart okuyucularının olduğu yerlerde kullanımları söz konusudur. Bunu etkin kılan en önemli özellik manyetik şerit teknolojisidir.

Samsung Cüzdan; kredi kartı bilgilerinin saklanması noktasında tokenizasyon isimli teknik kullanıyor. Böylelikle gerçek kart bilgilerinin yanında gelişigüzel oluşturulan “token” kullanılarak işlem yapılır. Samsung Cüzdan;

İris tarama,

Yüz tanıma,

Parmak izi tarayıcısı vb. biyometrik kimlik doğrulama özelliklerini de destekliyor.

Samsung Cüzdan hem banka hem de kredi kartlarını dijital şekilde saklayıp alışveriş deneyimini kolaylaştırıyor. Samsung Cüzdan aracılığıyla kart bilgileri güvenli yöntemlerle kaydedilir.

Ödemeler kartın fiziksel olarak çıkarılmasına gerek duyulmadan gerçekleşir. Uygulama akıllı telefonlara indirilip yüklenmelidir. Akabinde banka ve kredi kartları uygulamaya eklenmelidir.

Samsung Cüzdan (Pay) Nasıl Kullanılır?

Sansung Cüzdan (Pay) ile ödeme yapabilmek için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir:

1. Uygulamanın İndirilmesi ve Kurulması

Samsung Galaxy Store ya da Google Play Store üzerinden Samsung Cüzdan uygulaması indirilip telefona kurulur. Daha sonra Samsung hesabından oturum açılıp yeni hesap oluşturulur.

2. Kart Ekleme

Samsung Cüzdan’a giriş sağlandıktan sonra “Kart Ekle” seçeneği bulunup seçilir. Akabinde hali hazırdaki kredi kartları ve banka kartları eklenir. Kartın eklenmesi için kameradan faydalanılabilir.

Kamera ile kart bilgileri otomatik taranır. Sonrasında kart bilgileri manuel girilir. Kartın sahibi olduğunun doğrulanması içinde ekrandaki adımlar eksiksiz takip edilmelidir.

3. Ödeme Yapma

Samsung Cüzdan ile ödeme gerçekleştirilmesi de çok basittir. Cihazlardan uygulama açılıp ödemenin gerçekleştirileceği kart seçilir. NFC özellikli ödeme noktalarında telefonun arkasında konumlanan ödeme terminali NFC işaretine yaklaştırılır. Ekrana gelen talimatlar eksiksiz şekilde takip edilip ödeme tamamlanır.

Manyetik şerit teknolojisinin kullanıldığı ödeme noktalarındaysa telefonun üst tarafı terminalin manyetik kart okuyucusu üzerine yerleştirilir. İşlemin tamamlanmasının ardından ödeme onayı bildirimi uygulama tarafından kullanıcıya aktarılır.

4. Kimlik Doğrulama Yapma

Samsung Cüzdan, ödemelerin güvenli şekilde gerçekleştirilmesi için birçok özellik sunuyor. Uygulamaya giriş gerçekleştirirken; yüz tanıma, parmak izi ve iris taramadan yararlanılabilir.

Samsung Cüzdan, tokenizasyon isimli teknikle kredi kartı bilgilerini koruyor. Tokenizasyon, gerçek kart bilgilerinin dışında “token” yardımıyla işlemleri gerçekleştirir.

5. Hesap Yönetimi Kontrolü

Samsung Cüzdan’nın içerisinde yer alan hesap ayarları kısmından kartlar hem kişiselleştirilir hem de yönetilir. Uygulama üzerinde ödeme geçmişiyle işlemlerinin takibinin yapılacağı bölümde bulunuyor.

Samsung Cüzdan’ın Avantajları Nelerdir?

Samsung Cüzdan’ın avantajları 6 maddede ele alınabilir:

1. Manyetik Şerit Teknoloji Desteği

Samsung Cüzdan’ın manyetik şerit teknoloji desteği kullanılarak ödeme işlemleri gerçekleştirilir. Bu durum klasik manyetik kart okuyucularının olduğu yerlerden gerçekleşir.

2. Özel Teklif ve İndirimler

Samsung Cüzdan kullanıcılarına; özel teklif, indirim ve kampanyalar sunarak onları alışverişte avantajlı duruma getirir.

3. Biyometrik Kimlik Doğrulama

Samsung Cüzdan tarafından iris tarama, yüz tanıma ve parmak izi tarayıcısı özellikleri kullanılıyor. Bu yöntemlerle ödemeler kolayca gerçekleştirilir.

4. Geniş Kabul Ağı

NFC (Yakın Alan İletişimi) teknolojisinden yararlanarak Samsung Cüzdan üzerinden kablosuz ödemeler yapılabilir. Benzin istasyonu, mağaza vb. perakende satış noktalarında bu uygulama kullanılabilir. Telefonların üzerine konumlanan ödeme terminaline yaklaştırılıp ödemeler kolay ve hızlıca gerçekleştirilir.

5. Kredi Kartı Bilgilerini Güvende Tutar

Yukarıda da değindiğimiz üzere kredi kartı bilgilerinin güvende tutulabilmesi için tokenizasyon isimli yöntemden yararlanılır. Token, gerçek kart bilgileri yerine kullanılır.

6. Kolay Kullanım

Samsung Cüzdan’ı kullanmak çok basittir. Telefona uygulama indirilip kurulduktan sonra kartlar eklenip ödemeler hızlıca gerçekleştirilebilir.

Peki siz Samsung Pay kullanıyor musunuz? Kullanmayı düşünüyor musunuz? Yorumlarda bize yanıt verebilirsiniz.