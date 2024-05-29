Samsung Galaxy Book 4 Edge Özellikleri ve Fiyatı
Çok yakın zamanda Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung tarafından tanıtılan Galaxy Book 4 Edge özellikleri nelerdir? İşte Samsung Galaxy Book 4 Edge!
Samsung, geçtiğimiz hafta Snapdragon X Elite yonga setinden oluşan ilk laptopunu tanıttı. Samsung Galaxy Book 4 Edge isimli bu laptopa Microsoft tarafından Copilot+ PC rozeti verildi. Böylelikle online yapay zeka işleme noktasında güçlü bir NPU’dan oluşuyor.
Biz de bu rehberde Galaxy Al özellikleriyle piyasaya sürülecek olan Samsung Galaxy Book 4 Edge özellikleri ve fiyatı hakkında bilgi vereceğiz.
Samsung Galaxy Book 4 Serisi Özellikleri, Fiyatları ve Çıkış Tarihi
Samsung, yenilikçi ürün yelpazesine sahip yüksek performanslı Galaxy Book 4 bilgisayarlarını piyasaya sunmaya hazırlanıyor. İşte Samsung Galaxy Book 4 serisi!
Samsung Galaxy Book 4 Edge Özellikleri
Samsung’un dikkat çeken yeni laptopu Galaxy Book 4 Edge özellikleri (14 inç) şunlardır;
- İşletim sistemi: ARM64-Optimize edilmiş Windows 11
- Depolama: 512 GB
- RAM: 16 GB
- Ekran: Dynamic AMOLED 2x dokunmatik
- Ekran çözünürlüğü: 3K
- Ekran yenileme hızı: 120 Hz
- İşlemci: Snapdragon X Elite (Adreno GPU, 12 CPU çekirdek ve 45 TOPS performanslı özel NPU)
- Ekran renk gamı: %120
- Batarya: 55.9 Wh
- USB: 2 x USB 4.0 (Thunderbolt 3)
- Parmak izi okuyucu: Windows Hello desteği var
Samsung Galaxy Book 4 Edge Pro özellikleriyse şu şekildedir;
- İşletim sistemi: ARM64-optimize edilmiş Windows 11
- Depolama: 512 GB, 1 TB
- RAM: 16 GB
- Ekran: Dynamic AMOLED 2x dokunmatik ekran
- Ekran çözünürlüğü: 3K
- Ekran yenileme hızı: 120 Hz
- İşlemci: Snapdragon X Elite (Adreno GPU, 12 CPU çekirdek ve 45 TOPS performanslı özel NPU)
- Ekran renk gamı: %120
- Batarya: 61.8 Wh ve 65 W şarj
- USB: 2 x USB 4.0 (Thunderbolt 3), microSD kart yuvası ve ekstra USB Type-A portu
- Parmak izi okuyucu: Var, Windows Hello destekli
Galaxy Book 4 Edge, 14 inç-Edge ve 16 inç-Edge Pro şeklinde iki farklı boyutta tasarlandı. Bu iki laptop, 12 CPU çekirdekten oluşuyor. Aynı zamanda Snapdragon X Elite işlemci, 45 TOPS performans ve Adreno GPU’ya sahipler. Her iki modelde uzun pil ömrü sunuyor.
Cihazlar, 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı vaat ediyor. Dynamic AMOLED 2x dokunmatik ekranı; 3K çözünürlük, %120 renk gamı ve 120 Hz yenileme hızından oluşuyor. Böylelikle Galaxy Book 4 Edge ve Galaxy Book 4 Edge Pro üzerinden Prime Video, Netflix gibi uygulamalar kapsamında HDR içerikler sorunsuz oynatılabilecek.
Galaxy Book Edge (14 inç); iki adet USB 4.0 (Thunderbolt 3) bağlantı noktası, 3,5 mm kulaklık jakı, sayısal tuş takımsız klavye ve HDMI 2.1 bağlantı noktasına sahip. Ek olarak bir adet microSD kart yuvası ve USB Tip-A bağlantı noktası bulunuyor.
Galaxy 4 Edge’de 55.9 Wh pil, Samsung Galaxy 4 Edge Pro’daysa 61.8 Wh pil ve 65 W şarj yer alıyor. Her iki model, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 özellikli olarak tasarlandı. Windows Hello parmak okuyucu ve stereo hoparlörlerde cihazda yer alan diğer özellikler içerisindedir.
Samsung’un yeni modelleri; geri dönüştürülmüş alüminyum, plastik ve camla geliştirildi. Her iki modelde hafif ve şık bir tasarıma sahip. Aynı zamanda iki modelde de 2 MP (1080p) web kamera var.
Samsung Galaxy Book 4 Edge Fiyatı
Samsung Galaxy Book 4 Edge ve Galaxy Book 4 Edge Pro, 20 Mayıs 2024 tarihinde ön siparişe çıktı. 18 Haziran 2024 tarihindeyse ABD’de satışa sunulacak.
Samsung Galaxy Book 4 Edge fiyatı, 1.349,99 dolar (45.054,56 TL) olarak belirlendi. Galaxy Book 4 Edge Pro fiyatıysa 1.449,00 dolar (46.664,80 TL) şeklindedir. Pro modeli eğer 1 TB depolama alanına yükseltilirse yani 56.349,68 TL ödemek gerekiyor.
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