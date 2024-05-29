Samsung, geçtiğimiz hafta Snapdragon X Elite yonga setinden oluşan ilk laptopunu tanıttı. Samsung Galaxy Book 4 Edge isimli bu laptopa Microsoft tarafından Copilot+ PC rozeti verildi. Böylelikle online yapay zeka işleme noktasında güçlü bir NPU’dan oluşuyor.

Biz de bu rehberde Galaxy Al özellikleriyle piyasaya sürülecek olan Samsung Galaxy Book 4 Edge özellikleri ve fiyatı hakkında bilgi vereceğiz.

Samsung Galaxy Book 4 Edge Özellikleri

Samsung’un dikkat çeken yeni laptopu Galaxy Book 4 Edge özellikleri (14 inç) şunlardır;

İşletim sistemi: ARM64-Optimize edilmiş Windows 11

Depolama: 512 GB

RAM: 16 GB

Ekran: Dynamic AMOLED 2x dokunmatik

Ekran çözünürlüğü: 3K

Ekran yenileme hızı: 120 Hz

İşlemci: Snapdragon X Elite (Adreno GPU, 12 CPU çekirdek ve 45 TOPS performanslı özel NPU)

Ekran renk gamı: %120

Batarya: 55.9 Wh

USB: 2 x USB 4.0 (Thunderbolt 3)

Parmak izi okuyucu: Windows Hello desteği var

Samsung Galaxy Book 4 Edge Pro özellikleriyse şu şekildedir;

İşletim sistemi: ARM64-optimize edilmiş Windows 11

Depolama: 512 GB, 1 TB

RAM: 16 GB

Ekran: Dynamic AMOLED 2x dokunmatik ekran

Ekran çözünürlüğü: 3K

Ekran yenileme hızı: 120 Hz

İşlemci: Snapdragon X Elite (Adreno GPU, 12 CPU çekirdek ve 45 TOPS performanslı özel NPU)

Ekran renk gamı: %120

Batarya: 61.8 Wh ve 65 W şarj

USB: 2 x USB 4.0 (Thunderbolt 3), microSD kart yuvası ve ekstra USB Type-A portu

Parmak izi okuyucu: Var, Windows Hello destekli

Galaxy Book 4 Edge, 14 inç-Edge ve 16 inç-Edge Pro şeklinde iki farklı boyutta tasarlandı. Bu iki laptop, 12 CPU çekirdekten oluşuyor. Aynı zamanda Snapdragon X Elite işlemci, 45 TOPS performans ve Adreno GPU’ya sahipler. Her iki modelde uzun pil ömrü sunuyor.

Cihazlar, 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı vaat ediyor. Dynamic AMOLED 2x dokunmatik ekranı; 3K çözünürlük, %120 renk gamı ve 120 Hz yenileme hızından oluşuyor. Böylelikle Galaxy Book 4 Edge ve Galaxy Book 4 Edge Pro üzerinden Prime Video, Netflix gibi uygulamalar kapsamında HDR içerikler sorunsuz oynatılabilecek.

Galaxy Book Edge (14 inç); iki adet USB 4.0 (Thunderbolt 3) bağlantı noktası, 3,5 mm kulaklık jakı, sayısal tuş takımsız klavye ve HDMI 2.1 bağlantı noktasına sahip. Ek olarak bir adet microSD kart yuvası ve USB Tip-A bağlantı noktası bulunuyor.

Galaxy 4 Edge’de 55.9 Wh pil, Samsung Galaxy 4 Edge Pro’daysa 61.8 Wh pil ve 65 W şarj yer alıyor. Her iki model, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 özellikli olarak tasarlandı. Windows Hello parmak okuyucu ve stereo hoparlörlerde cihazda yer alan diğer özellikler içerisindedir.

Samsung’un yeni modelleri; geri dönüştürülmüş alüminyum, plastik ve camla geliştirildi. Her iki modelde hafif ve şık bir tasarıma sahip. Aynı zamanda iki modelde de 2 MP (1080p) web kamera var.

Samsung Galaxy Book 4 Edge Fiyatı

Samsung Galaxy Book 4 Edge ve Galaxy Book 4 Edge Pro, 20 Mayıs 2024 tarihinde ön siparişe çıktı. 18 Haziran 2024 tarihindeyse ABD’de satışa sunulacak.

Samsung Galaxy Book 4 Edge fiyatı, 1.349,99 dolar (45.054,56 TL) olarak belirlendi. Galaxy Book 4 Edge Pro fiyatıysa 1.449,00 dolar (46.664,80 TL) şeklindedir. Pro modeli eğer 1 TB depolama alanına yükseltilirse yani 56.349,68 TL ödemek gerekiyor.