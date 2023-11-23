Samsung Galaxy Book 4 Serisi Özellikleri, Fiyatları ve Çıkış Tarihi
Samsung, yenilikçi ürün yelpazesine sahip yüksek performanslı Galaxy Book 4 bilgisayarlarını piyasaya sunmaya hazırlanıyor. İşte Samsung Galaxy Book 4 serisi!
Samsung, Galaxy Unpacked 2024 etkinliğinde Samsung Galaxy Book 4 serisi içerisindeki bilgisayarları tanıtacak. Bluetooth SIG sertifikasında görüntülenen Galaxy Book 4 serisi, Apple MacBook ve Microsoft Surface cihazlarıyla karşılaştırılıyor.
Seri, beş modelden oluşuyor. Farklı form, boyut ve özellikten oluşan Samsung Galaxy Book 4 serisinin genel özelliklerini sizler için ele aldık.
Samsung Galaxy Book 4 Ultra Özellikleri
- İşlemci: Intel Core 9 Processor 185H (5.1GHz’ye kadar- 24 MB L3 Cache)
- Batarya: 140W USB-C adaptör, 76 Wh
- Bellek: 32GB LPDDR5X RAM
- Depolama: 1NVME slotu, 1TB NVMe SSD
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 8 GB GDDR6
- Ekran: Yansıma önleyici dokunmatik, 16” WQXGA, AMOLED
- İşletim sistemi: Windows 11
Samsung Galaxy Book 4 Ultra yukarıdaki özelliklerin yanı sıra parmak izi okuyucu ve TPM şeklinde güvenlik sisteminden oluşuyor. Serinin bu modelinde microSD kart okuyucu, USB 3.2 X1, HDMI, kulaklık jakı-mikrofon ve Thunderbolt 4 x2 portlar yer alıyor. Serinin ses sistemiyse Dolby Atmos, 2MP kamera ve AKG dört hoparlörden oluşmaktadır.
Samsung Galaxy Book 4 Pro Özellikleri
- İşlemci: Intel Core 7 Processor 155U (4.8GHz’ye kadar-24 MB Smart Cache)
- Batarya: 65W USB-C adaptör, 68 Wh
- Ekran: Yansım önleyici dokunmatik, 14” WQXGA, AMOLED
- Ekran kartı: Intel Arc Graphics
- Depolama: 2 NMe slotu, 512GB NVMe SSD
- Bellek: 16GB LPDDR5X RAM
- Windows 11
Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 bağlantı sisteminden oluşan cihaz, parmak izi okuyucuyla TPM güvenlik sistemiyle de kullanışlı hale gelmiştir.
Samsung Galaxy Book 4 Pro modelinde de microSD kart desteği vardır. HDMI, USB 3.2 X1 ve Thunderbolt 4 X2, AKG dört hoparlör, 2 MP hoparlör ve Dolby Atmos’ta cihazda yer alan diğer özelliklerdir.
En İyi Samsung Telefonlar - 2023
2023 yılında satın alabilecek en iyi Samsung telefonlar hangileri? Bu sorunun yanıtını merak eden kişiler için birbirinden başarılı akıllı telefon modellerinin yer aldığı bir liste hazırladık.
Samsung Galaxy 4
- İşletim Sistemi: Windows 11
- İşlemci: Intel Core 5 Processor 120U (5.0GHz’ye kadar-12 MB Smart Cache)
- Depolama: 2 NVMe slotu, 512 GB NVMe SSD
- Bellek: 8 GB LPDDR4X RAM
- Batarya: 45W USB-C adaptör, 54 Wh
- Ekran kartı: Intel Graphics
- Ekran: Parlama önleyici, 15.6” FHD, LED
Samsung Galaxy 4; Stereo hoparlörler, 720p HD kamera, Dolby Atmos ses sisteminden oluşuyor. Ayrıca microSD kart desteği de vardır.
Samsung Galaxy 4 Pro 360
- İşletim sistemi: Windows 11
- Bellek: 16GB LPDDR5X RAM
- İşlemci: Intel Core 7 Processor 155U (4.8GHz’e kadar-24 MB Smart Cache)
- Depolama: 1NVMe slotu, 1TB NVMe SSD
- Ekran kartı: Intel Arc Graphics
- Batarya: 65W USB-C adaptör, 76 Wh
- Ekran: Yansıma önleyici dokunmatik, 16” WQXGA, AMOLED
Samsung Galaxy 4 Pro 360 ses sistemi; Dolby Atmos, 2 MP kamera ve AKG dört hoparlörden oluşuyor.
Samsung Galaxy 4 360
- İşletim sistemi: Windows 11
- İşlemci: Intel Core 5 Processor 120U (5.0GHz’ye kadar- 12 MB Smart Cache)
- Batarya: 65W USB-C adaptör, 68 Wh
- Ekran kartı: Intel Graphics
- Depolama: 2 NVMe slotu, 256GB NVMe SSD
- Bellek: 8GB LPDDR5X RAM
- Ekran: Dokunmatik, 15.6” FHD, AMOLED
Samsung Galaxy 4 360; Dolby Atmos, 1080p kamera ve stereo hoparlörlerden oluşuyor. Samsung Galaxy 4 360’ın microSD kart desteği de bulunuyor.
Samsung Galaxy Book 4 serisinde Intel işlemcileri kullanılmıştır. Intel 14.Nesil Meteor Lake işlemcilere yükseltilebilen serinin tüm modellerinde Windows 11 işletim sistemi kullanılmış. Aynı zamanda tüm seri; USB-A, microSD, Thunderbolt 4, HDMI, USB-C bağlantı noktalarından oluşuyor.
Samsung Galaxy Book 4 Serisi Fiyatları
Serinin Galaxy Book 4 modelleri, 14. nesil işlemcilerle destekleniyor. Pro serisiyse makine öğrenimi, ışın izleme ve yapay zekaya entegreli NPU’lu olarak dizayn edilmiştir. Serinin fiyatları hakkında henüz bilgi yok. Fiyat konusunda bir gelişme olduğunda sizlere buradan hızlıca bilgi vereceğiz.
Samsung Galaxy Book 4 Serisi Çıkış Tarihi
Şu an için Samsung Galaxy Book 4 serisi ile ilgili bilinenler çok sınırlı. Fakat ilerleyen süreçte seriye dair daha net bilgileri buradan aktaracağız. Samsung Galaxy Book 4 serisinin 2024 yılının şubat ayında düzenlenecek Galaxy Unpacked 2024 etkinliğinde duyurulması bekleniyor.
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