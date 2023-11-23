Samsung Galaxy Book 4 Serisi Özellikleri, Fiyatları ve Çıkış Tarihi

Samsung, Galaxy Unpacked 2024 etkinliğinde Samsung Galaxy Book 4 serisi içerisindeki bilgisayarları tanıtacak. Bluetooth SIG sertifikasında görüntülenen Galaxy Book 4 serisi, Apple MacBook ve Microsoft Surface cihazlarıyla karşılaştırılıyor.

Seri, beş modelden oluşuyor. Farklı form, boyut ve özellikten oluşan Samsung Galaxy Book 4 serisinin genel özelliklerini sizler için ele aldık.

Samsung Galaxy Book 4 Ultra Özellikleri

İşlemci: Intel Core 9 Processor 185H (5.1GHz’ye kadar- 24 MB L3 Cache)

Batarya: 140W USB-C adaptör, 76 Wh

Bellek: 32GB LPDDR5X RAM

Depolama: 1NVME slotu, 1TB NVMe SSD

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 8 GB GDDR6

Ekran: Yansıma önleyici dokunmatik, 16” WQXGA, AMOLED

İşletim sistemi: Windows 11

Samsung Galaxy Book 4 Ultra yukarıdaki özelliklerin yanı sıra parmak izi okuyucu ve TPM şeklinde güvenlik sisteminden oluşuyor. Serinin bu modelinde microSD kart okuyucu, USB 3.2 X1, HDMI, kulaklık jakı-mikrofon ve Thunderbolt 4 x2 portlar yer alıyor. Serinin ses sistemiyse Dolby Atmos, 2MP kamera ve AKG dört hoparlörden oluşmaktadır.

Samsung Galaxy Book 4 Pro Özellikleri

İşlemci: Intel Core 7 Processor 155U (4.8GHz’ye kadar-24 MB Smart Cache)

Batarya: 65W USB-C adaptör, 68 Wh

Ekran: Yansım önleyici dokunmatik, 14” WQXGA, AMOLED

Ekran kartı: Intel Arc Graphics

Depolama: 2 NMe slotu, 512GB NVMe SSD

Bellek: 16GB LPDDR5X RAM

Windows 11

Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 bağlantı sisteminden oluşan cihaz, parmak izi okuyucuyla TPM güvenlik sistemiyle de kullanışlı hale gelmiştir.

Samsung Galaxy Book 4 Pro modelinde de microSD kart desteği vardır. HDMI, USB 3.2 X1 ve Thunderbolt 4 X2, AKG dört hoparlör, 2 MP hoparlör ve Dolby Atmos’ta cihazda yer alan diğer özelliklerdir.

Samsung Galaxy 4

İşletim Sistemi: Windows 11

İşlemci: Intel Core 5 Processor 120U (5.0GHz’ye kadar-12 MB Smart Cache)

Depolama: 2 NVMe slotu, 512 GB NVMe SSD

Bellek: 8 GB LPDDR4X RAM

Batarya: 45W USB-C adaptör, 54 Wh

Ekran kartı: Intel Graphics

Ekran: Parlama önleyici, 15.6” FHD, LED

Samsung Galaxy 4; Stereo hoparlörler, 720p HD kamera, Dolby Atmos ses sisteminden oluşuyor. Ayrıca microSD kart desteği de vardır.

Samsung Galaxy 4 Pro 360

İşletim sistemi: Windows 11

Bellek: 16GB LPDDR5X RAM

İşlemci: Intel Core 7 Processor 155U (4.8GHz’e kadar-24 MB Smart Cache)

Depolama: 1NVMe slotu, 1TB NVMe SSD

Ekran kartı: Intel Arc Graphics

Batarya: 65W USB-C adaptör, 76 Wh

Ekran: Yansıma önleyici dokunmatik, 16” WQXGA, AMOLED

Samsung Galaxy 4 Pro 360 ses sistemi; Dolby Atmos, 2 MP kamera ve AKG dört hoparlörden oluşuyor.

Samsung Galaxy 4 360

İşletim sistemi: Windows 11

İşlemci: Intel Core 5 Processor 120U (5.0GHz’ye kadar- 12 MB Smart Cache)

Batarya: 65W USB-C adaptör, 68 Wh

Ekran kartı: Intel Graphics

Depolama: 2 NVMe slotu, 256GB NVMe SSD

Bellek: 8GB LPDDR5X RAM

Ekran: Dokunmatik, 15.6” FHD, AMOLED

Samsung Galaxy 4 360; Dolby Atmos, 1080p kamera ve stereo hoparlörlerden oluşuyor. Samsung Galaxy 4 360’ın microSD kart desteği de bulunuyor.

Samsung Galaxy Book 4 serisinde Intel işlemcileri kullanılmıştır. Intel 14.Nesil Meteor Lake işlemcilere yükseltilebilen serinin tüm modellerinde Windows 11 işletim sistemi kullanılmış. Aynı zamanda tüm seri; USB-A, microSD, Thunderbolt 4, HDMI, USB-C bağlantı noktalarından oluşuyor.

Samsung Galaxy Book 4 Serisi Fiyatları

Serinin Galaxy Book 4 modelleri, 14. nesil işlemcilerle destekleniyor. Pro serisiyse makine öğrenimi, ışın izleme ve yapay zekaya entegreli NPU’lu olarak dizayn edilmiştir. Serinin fiyatları hakkında henüz bilgi yok. Fiyat konusunda bir gelişme olduğunda sizlere buradan hızlıca bilgi vereceğiz.

Samsung Galaxy Book 4 Serisi Çıkış Tarihi

Şu an için Samsung Galaxy Book 4 serisi ile ilgili bilinenler çok sınırlı. Fakat ilerleyen süreçte seriye dair daha net bilgileri buradan aktaracağız. Samsung Galaxy Book 4 serisinin 2024 yılının şubat ayında düzenlenecek Galaxy Unpacked 2024 etkinliğinde duyurulması bekleniyor.