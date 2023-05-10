Samsung Galaxy S22 Su Geçirir mi? Suya Dayanıklı mı?

Samsung Galaxy S22 serisi üç farklı modelden oluşuyor. S22, S22+ ve S22 Ultra olmak üzere kullanıcılarına üç alternatif sunan Samsung, IP68 sertifikası ile ürünlerini toza ve suya karşı koruma altına aldığını gösteriyor. Ancak, S21 serisinde de bulunan bu sertifikanın anlamını doğru yorumlamakta fayda var.

Suya dayanıklılık ile su geçirmez kavramları birbirinden ayrılıyor. IP68 sertifikası, Samsung S21 ve S22 serilerinde suya karşı dayanıklılığı kanıtlasa da %100 su geçirmezlik gibi bir durum söz konusu değil. S22 serisinin suya ne ölçüde dayanıklı olduğunu belirten açıklamalar mevcut. Bu açıklamalar ışığında S22 serisi suya dayanıklı mı? Ne kadar dayanıklı? IP68 sertifikası ne ifade ediyor? gibi soruların cevaplarına birlikte bakalım.

Samsung Galaxy S22 Suya Dayanıklı mı?

IP68 sertifikasında bulunan rakamsal ifadeler toza ve suya karşı dayanıklılığı ölçüyor. I ve P harflerinden sonra gelen ilk rakam toza karşı dayanıklılık seviyesini gösterirken, yanındaki rakam ise suya karşı dayanıklılığın ölçütü olarak karşımıza çıkıyor.

Toza karşı dayanıklılık ölçümünde minimum değer 0, maksimum değer ise 6 olarak biliniyor. Yani IP68 sertifikasında IP’den sonra 6 geliyor olması bu cihazların toza karşı maksimum dayanıklılığa sahip olduğunu gösteriyor. Suya dayanıklılık kısmında ise minimum değer 0 maksimum değer 8 olarak belirtiliyor. Yani yine IP68 sertifikasına baktığımızda suya karşı da maksimum dayanıklılık söz konusu olduğu görülüyor.

Bazı durumlarda sayının yanında X harfini görebilirsiniz. Bu harf cihazın henüz test edilmediğini gösteriyor. Samsung S22 serisi ise bu testlerden geçmeyi başarmış ve IP68 sertifikasına sahip ürünlerden oluşuyor.

8 olarak belirtilen su geçirmezlik seviyesi ne ifade ediyor derseniz; bu değer, cihazın 1.5 metre derinlikte 30 dakika boyunca suyun içinde kalabileceği anlamına geliyor.

Samsung Galaxy S22 Su Geçirir Mi?

IP68 sertifikasının anlamına baktığımızda Samsung Galaxy S22’nin suya dayanıklı olduğundan emin olabiliriz. Ancak şu noktalara dikkat etmenizde fayda var:

Cihaz için öngörülen 30 dakikalık suya dayanma süresinin tatlı su için geçerli olduğu belirtiliyor. Bu esnada maksimum derinliğin 1.5 metreyi aşmaması gerekiyor.

Tuzlu, iyonize ve klorlu su için bu kural geçerli değil. Dolayısıyla denizde ve havuzda Samsung Galaxy S22 cihazınızı suya soktuğunuzda olumsuz sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.

Alkollü içecek, meşrubat gibi tatlı su haricindeki sıvılarda suyun daha hızlı ilerlediği tespit edilmiş durumda. Bu nedenle bu tarz sıvılardan da cihazınızı uzak tutmanız gerekiyor.

Samsung Galaxy S22’nin maksimum derinliği geçmeyen tatlı suda 30 dakikadan daha kısa bir süre ıslandıktan sonra kuru bir bezle kurulanması yeterli oluyor.

Kozmetik materyaller, sabunlu su, parfüm, yağ, havuz suyu gibi sıvılar cihazınıza temas ettiyse önce temiz su ile durulama yapmanız öneriliyor. Ardından kurulama yapabilirsiniz.

Samsung Galaxy S22 suya dayanıklılık özelliğine sahip olsa da cihaz şarj esnasındaki ıslaklık durumuna izin vermiyor. Sudan çıkardığınız cihazı şarja takmak isteseniz de şarj olmayacaktır. Şarj edebilmeniz için cihazın tamamen kuruması gerekiyor.

Samsung’un kendi sitesinde cihazın mikrofon veya hoparlör bölümüne su kaçmışsa aramalarda sesin net duyulamayabileceği belirtiliyor.

Ayrıca cihazın suda kullanılması durumunda da dokunmatik ekranın düzgün çalışmayabileceği yazıyor.

Cihaz darbe aldığında ise suya ve toza karşı dayanıklılık özellikleri zarar görebiliyor.

Samsung Galaxy S22 Serisinin Diğer Özellikleri

Serinin en konuşulan özelliği suya ve toza dayanıklılığı olsa da başta kamera özellikleri olmak üzere Samsung’un bu seride öne çıkardığı detaylardan da söz etmekte fayda var.

Teknik özelliklerine baktığımızda serinin en basic telefonu olan Samsung S22’nin herkes tarafından bilinmeyen bazı özellikleri kullanım sırasında önemli avantajlar sağlıyor. Samsung Galaxy S22’nin hem teknik hem de kullanışlılık anlamında önem taşıyan ve dikkat çeken özellikleri şu şekilde sıralanıyor: