Samsung Galaxy S22 özellikleri, çıkış tarihi ve fiyatı da dahil olmak üzere Güney Kore merkezli teknoloji devinin Galaxy S22 serisine ilişkin cevabı merak edilen tüm soruları makalenin devamında ayrıntılı olarak ele aldık.

Not: İçerik hala güncelleme aşamasındadır. Bilgiler değişiklik gösterebilir.

Samsung Galaxy S22 Özellikleri Neler?

Galaxy S22 serisi; Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra ile geliyor. Bu modellerinin her birinin ilgi çekici özelliklerle ön plana çıktığını belirtmek gerekiyor. Telefonların özelliklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Samsung Galaxy S22 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.1 inç

Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Ekran Çözünürlüğü: FHD+

Piksel Yoğunluğu: ?

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Koruma Teknolojisi: ?

Ekran Parlaklığı: ?

İşlemci: ?

İşlemci Çekirdekleri: ?

Üretim Teknolojisi: ?

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 128 GB / 256 GB

MicroSD Kart Slotu: ?

Arka Kamera: 12 MP + 50 MP + 10 MP

Video Kaydı: ?

Ön Kamera: 10 MP

Hücresel: 5G / 4G

Wi-Fi: Wi-Fi 6

Bluetooth: Var

NFC: Var

Kızılötesi: Yok

Güvenlik: Ultrasonik Parmak izi okuyucu

Suya Dayanıklılık: IP68

Batarya Kapasitesi: 3.700 mAh

Kablolu Şarj: 25W

Kablosuz Şarj: 15W

Kablosuz Ters Şarj: ?

Yazılım: Android 12, One UI 4.1

Ağırlık: 168 gram

Kalınlık: 7,6 mm

6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olan model, bu ekran üzerinde kullanıcılarına FHD+ çözünürlük sunuyor. Dynamic AMOLED ekrana sahip olan akıllı telefon modeli 70,6 x 146 x 7,6 mm boyutlarında.

Samsung'un yeni akıllı telefon modelinin arka yüzeyinde 12 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 50 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 10 MP çözünürlüğünde telefoto olmak üzere üç farklı kamera bulunuyor. Cihazın ön tarafında 10 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

Samsung Galaxy S22+ Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.6 inç

Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Ekran Çözünürlüğü: FHD+

Piksel Yoğunluğu: ?

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Koruma Teknolojisi: ?

Ekran Parlaklığı: ?

İşlemci: ?

İşlemci Çekirdekleri: ?

Üretim Teknolojisi: ?

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 128 GB / 256 GB

MicroSD Kart Slotu: ?

Arka Kamera: 12 MP + 50 MP + 10 MP

Video Kaydı: ?

Ön Kamera: 10 MP

Hücresel: 5G / 4G

Wi-Fi: Wi-Fi 6E

Bluetooth: Var

NFC: Var

Kızılötesi: Yok

Güvenlik: Ultrasonik Parmak izi okuyucu

Suya Dayanıklılık: IP68

Batarya Kapasitesi: 4.500 mAh

Kablolu Şarj: 45W

Kablosuz Şarj: 15W

Kablosuz Ters Şarj: ?

Yazılım: Android 12, One UI 4.1

Ağırlık: 196 gram

Kalınlık: 7,6 mm

Galaxy S22+ modelinin arka kısmında 12 MP ultra geniş açılı kamera, 50 MP geniş açılı kamera ve 10 MP telefoto olmak üzere üç farklı kamera bulunuyor. Cihazın ön kamerası ise 10 megapiksel çözünürlüğüne sahiptir.

4500 mAh batarya kapasitesine sahip cihazda 45W kablolu hızlı şarj teknolojisi yer alıyor. Telefon ayrıca 15W kablosuz hızlı şarja sahiptir. 196 gram ağırlığındaki model, Android 12 işletim sistemi ile birlikte geliyor.

Samsung Galaxy S22 Ultra Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.8 inç

Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Ekran Çözünürlüğü: QHD+

Piksel Yoğunluğu: ?

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Koruma Teknolojisi: ?

Ekran Parlaklığı: ?

İşlemci: ?

İşlemci Çekirdekleri: ?

Üretim Teknolojisi: ?

Bellek: 8 GB / 12 GB RAM

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB

MicroSD Kart Slotu: ?

Arka Kamera: 12 MP + 108 MP + 10 MP + 10 MP

Video Kaydı: ?

Ön Kamera: 40 MP

Hücresel: 5G / 4G

Wi-Fi: Wi-Fi 6E

Bluetooth: Var

NFC: Var

Kızılötesi: Yok

Güvenlik: Ultrasonik Parmak izi okuyucu

Suya Dayanıklılık: IP68

Batarya Kapasitesi: 5000 mAh

Kablolu Şarj: 45W

Kablosuz Şarj: 15W

Kablosuz Ters Şarj: ?

Yazılım: Android 12, One UI 4.1

Ağırlık: 229 gram

Kalınlık: 8,9 mm

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan model, bu ekran üzerinde kullanıcılarına QHD+ çözünürlük sunuyor. Dynamic AMOLED ekrana sahip olan akıllı telefon modeli, 5000 mAh batarya kapasitesi sunuyor.

Galaxy S22 Ultra modelinin arka yüzeyinde 12 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 108 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 10 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera­ ve 10 MP çözünürlüğünde telefoto kamera olmak üzere dört farklı kamera bulunuyor. Cihazın ön tarafında 40 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

Samsung Galaxy S22 Fiyatı Ne Kadar?

Samsung Galaxy S22 fiyatı: 799 Dolar

799 Dolar Samsung Galaxy S22+ fiyatı: 999 Dolar

999 Dolar Samsung Galaxy S22 Ultra fiyatı: ?

Samsung Galaxy S22 Çıkış Tarihi

Samsung Galaxy S22 09 Şubat 2022 tarihinde tanıtıldı ve oldukça kısa bir süre içerisinde ülkemizde satışa sunulacak. Yeni modellere ön kayıt yaptırmak isterseniz, buradaki bağlantı aracılığı ile ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.