Samsung Galaxy Z Flip 5 Retro Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Samsung tarafından 2003 yılında çıkarılan Samsung E700’e çok benzeyen Samsung Z Flip 5 Retro, özel bir sürüme sahip. Flipsuit kılıf ve Flipsuit kartları gibi çeşitli aksesuarlarla piyasaya çıkacak olan telefonun bazı özellikleri Samsung E700’e benzerliği ile retro ismini alıyor.

2000’li yıllardaki piksel grafiklerin telefonun UX tasarımında yeniden yorumlandığı görülüyor. Cihazın yer aldığı paket içerisinde Samsung’un çeşitli dönemlerine ait logolar, seri numaraların kazındığı koleksiyoncu kartı ve Flipsuit kılıfı yer alıyor.

Samsung Z Flip 5 Retro Özellikleri

Samsung Z Flip 5 Retro, IPX8 derecesinden oluşuyor. Bu derece cihazın suya dayanıklılığını ifade ediyor. Cihazda güvenlik amaçlı olarak yan tarafına monte edilmiş parmak izi sensörü bulunuyor.

Cihaz; 5G, 4G LTE, Bluetooth v5.3, Wi-Fi 6E ve GPS bağlantılarını destekliyor. Ayrıca veri aktarımı ve şarj içinde USB Type-C bağlantı noktalarından yararlanıyor.

Telefonun ön tarafında 10 MP selfie kamerası yer alıyor. Arka tarafındaysa 12 MP geniş açılı kamerayla 12 MP ultra geniş açıdan oluşan ikili kamera vardır. 120Hz yenileme hızından oluşan 6,7 inç FHD + Dinamik AMOLED 2X ekrana sahiptir. Ayrıca 3,4 inç Süper AMOLED kapak ekranı da vardır.

Samsung Z Flip 5 Retro, 3.700 mAh bataryaya sahiptir. Aynı zamanda 25W hızlı şarj teknolojisiyle tasarlanmıştır. Cihaz, Adreno GPU ve Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden oluşmaktadır.

İşletim sistemi olarak Android 13 tabanlı OneUI 5.1 özel kaplamaya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Cihaz, maksimum olarak 8 GB RAM sunmaktadır. 512 GB da dahili depolama alanından oluşuyor.

Samsung Z Flip 5 Retro Fiyatı

Sınırlı sayıda üretilen Samsung Z Flip 5 Retro, 1.599.400 won yani 34.836,22 TL’dir. Fakat telefon, şu an Türkiye’de satılmıyor. Telefonun Türkiye’de satışa sunulacağı tarihse henüz belli değil. Bu konuyla ilgili bir gelişme yaşandığında buradan hızlıca bilgi vereceğiz.

Samsung Z Flip 5 Retro Çıkış Tarihi

Samsung Z Flip 5 Retro; İspanya, Güney Kore, Avustralya, Fransa, İngiltere ve Almanya’da sınırlı sayıda piyasaya sunuldu. Sınırlı miktarda üretilen cihaz öncelikle 1 Kasım’da Güney Kore’de satışa çıktı.

Daha sonra 2 Kasım’da da yukarıda belirttiğimiz diğer ülkelerde piyasaya sunuldu. Dünyanın bazı bölgelerinde yaşayan akıllı telefon kullanıcıları bu telefonu sadece Samsung’un web sitesinden satın alabilir.