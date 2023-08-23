Samsung Galaxy Z Flip 6 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung tarafından piyasaya sürülen katlanabilir telefonları kullanmaktan keyif alan pek çok kişi, Samsung Galaxy Z Flip 6 özellikleri neler sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu rehberde merak edilen bazı soruları cevaplayacağız.

Temmuz ayında düzenlenen etkinlikte tanıtılan Samsung Galaxy Z Flip 5, sahip olduğu güçlü donanım ve şık tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Peki, Galaxy Z Flip serisine dahil olacak yeni katlanabilir telefon modeli neler sunacak?

Not: Bu rehber, Samsung Galaxyx Z Flip 6 donanımı, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında ortaya atılan iddialar göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bu nedenden dolayı rehberde yer alan bilgiler, zaman içerisinde değişebilir.

Samsung Galaxy Z Flip 6 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,7 inç

: 6,7 inç Ekran Teknolojisi : Dynamic AMOLED 2X

: Dynamic AMOLED 2X Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2640 piksel

: 1080 x 2640 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 426 PPI

: Yaklaşık 426 PPI Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İkinci Ekran Boyutu : 3,4 inç

: 3,4 inç İkinci Ekran Çözünürlüğü : ?

: ? İşlemci : Snapdragon 8 Gen 3

: Snapdragon 8 Gen 3 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz Çekirdek

: Sekiz Çekirdek Üretim Teknolojisi : 4 nm

: 4 nm RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 256 GB / 512 GB

: 256 GB / 512 GB Arka Kamera : 50 MP + 12 MP

: 50 MP + 12 MP Arka Kamera Video Kaydı : ?

: ? Ön Kamera : 12 MP

: 12 MP Ön Kamera Video Kaydı : ?

: ? Hücresel : 4G / 5G

: 4G / 5G Bluetooth : ?

: ? NFC : Var

: Var Suya Dayanıklılık : IPX8

: IPX8 Batarya Kapasitesi : 3.800 mAh

: 3.800 mAh Kablolu Şarj : 25W

: 25W Kablosuz Şarj : 15W

: 15W Ağırlık: ?

En iyi katlanabilir telefonlar arasında yerini almaya hazırlanan Samsung Galaxy Z Flip 6 modelinin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı olmak üzere iki farklı kameranın yer alacağı iddia ediliyor.

Gücünü Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden alması beklenen telefonun ikinci ekranı tıpkı Galaxy Z Flip 5'teki gibi 3,4 inç büyüklüğünde olabilir. 8 GB RAM'e sahip olacağı tahmin edilen cihazın depolama tarafında 256 GB ve 512 GB seçenekleri sunulabilir.

Samsung Galaxy Z Flip 6 Fiyatı

Samsung Galaxy Z Flip 6 modelinin 999 dolar civarında başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî bir açıklama yapılmadığından ötürü katlanabilir telefon farklı fiyat ile piyasaya sürülebilir.

Samsung Galaxy Z Flip 6 Çıkış Tarihi

Samsung marka yeni katlanabilir akıllı telefon modelinin 2024 yılının temmuz ya da ağustos ayında tanıtılması bekleniyor.

Bu rehberde Samsung Galaxy Z Flip 6 fiyatı, çıkış tarihi ve donanımı hakkında merak edilen soruları cevapladık. Söz konusu telefon modeli ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.