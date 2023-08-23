Samsung Galaxy Z Flip 6 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
Bu rehberde Samsung Galaxy Z Flip 6 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında merak edilen soruları yanıtlayacağız. İşte yeni katlanabilir telefon!
Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung tarafından piyasaya sürülen katlanabilir telefonları kullanmaktan keyif alan pek çok kişi, Samsung Galaxy Z Flip 6 özellikleri neler sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu rehberde merak edilen bazı soruları cevaplayacağız.
Temmuz ayında düzenlenen etkinlikte tanıtılan Samsung Galaxy Z Flip 5, sahip olduğu güçlü donanım ve şık tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Peki, Galaxy Z Flip serisine dahil olacak yeni katlanabilir telefon modeli neler sunacak?
Not: Bu rehber, Samsung Galaxyx Z Flip 6 donanımı, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında ortaya atılan iddialar göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bu nedenden dolayı rehberde yer alan bilgiler, zaman içerisinde değişebilir.
Samsung Galaxy Z Flip 6 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,7 inç
- Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2640 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 426 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İkinci Ekran Boyutu: 3,4 inç
- İkinci Ekran Çözünürlüğü: ?
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz Çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 4 nm
- RAM: 8 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 12 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: ?
- Ön Kamera: 12 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: ?
- Hücresel: 4G / 5G
- Bluetooth: ?
- NFC: Var
- Suya Dayanıklılık: IPX8
- Batarya Kapasitesi: 3.800 mAh
- Kablolu Şarj: 25W
- Kablosuz Şarj: 15W
- Ağırlık: ?
En iyi katlanabilir telefonlar arasında yerini almaya hazırlanan Samsung Galaxy Z Flip 6 modelinin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı olmak üzere iki farklı kameranın yer alacağı iddia ediliyor.
Gücünü Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden alması beklenen telefonun ikinci ekranı tıpkı Galaxy Z Flip 5'teki gibi 3,4 inç büyüklüğünde olabilir. 8 GB RAM'e sahip olacağı tahmin edilen cihazın depolama tarafında 256 GB ve 512 GB seçenekleri sunulabilir.
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Bu rehberde Samsung Galaxy Z Flip 6 fiyatı, çıkış tarihi ve donanımı hakkında merak edilen soruları cevapladık. Söz konusu telefon modeli ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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