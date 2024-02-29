SAR Değeri Nedir? Hangi Telefon Ne Kadar Radyasyon Yayıyor?

Akıllı telefonlarla birlikte adını sık duyduğumuz SAR değeri (Specific Absorption Rate), Türkçede “Özgül Soğurma Değeri” anlamına geliyor. Sar değeri, akıllı telefon gibi elektronik cihazların ne kadar radyasyon ürettiği hakkında bizlere bilgi verir.

SAR değeri sayesinde bir cihaz kullanılırken vücudun emdiği elektromanyetik enerji miktarı ölçülür. Bu kavramın amacı insan vücudunu olumsuz etkileyen radyasyonun ortaya çıkarılmasıdır. SAR değeri, Watt/kg birimiyle gösterilir.

Biz bu rehberde cep telefonları başta olmak üzere çeşitli kablosuz iletişim araçlarında hayati öneme sahip olan SAR değerinden bahsedeceğiz.

SAR Değeri Ne İşe Yarar?

Elektronik cihazlarla birlikte SAR değeri raporunun olduğu bir kılavuz sunulur. Bu kılavuz, cihazların vücuda ne kadar miktarda elektromanyetik enerji yaydığı hakkında kullanıcıları bilgilendirir. Özellikle bu bahsettiğimiz kılavuz, cihazların sağlığa etkilerinin değerlendirilmesi açısından çok önemli.

SAR değeri, standartlarına göre akıllı cep telefonları piyasaya sunulur. Standartlar, ülkeden ülkeye değişiklik gösterir. Ulusal düzenleyici kurumlar, dünya sağlık örgütleri vb. yapılar tarafından SAR değeri standartları belirleniyor.

SAR değeri, cep telefonlarının sinyal gücünü artırır. Telefonların sinyal gücünü artırarak rahat şekilde iletişim kurulmasını sağlar. Yalnız bu kavramın birçok zarara da yol açtığı saptandı. Uzmanlar, radyasyona çok maruz kalmamak için telefonla görüşme yapılırken kulaklık ya da hoparlör kullanılmasını tavsiye ediyor.

Cep Telefonlarında SAR Değeri İdeal Kaçtır?

Cep telefonlarının SAR değeri, dünyada güvenilir olarak kabul edilen bazı kurumlar tarafından ölçülür. Avrupa Birliği Konseyi ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Federal İletişim Komisyonu (FCC) gibi kurumlar tarafından SAR değeri belirlenir.

Yalnız SAR değeri ölçümleri bölgeden bölgeye farklılık gösteriyor. Avrupa’daki değerle Amerika’daki değer arasında fark vardır. Avrupa’da cep telefonları için ideal kabul edilen değer 1.6W/Kg, Amerika’daysa 1.6 W/Kg’dır. Bu değerleri geçen telefonlar kesinlikle piyasaya sunulmuyor.

Cep telefonu kullanıcıları dilerse telefonlarının SAR değerini kolayca öğrenebilir. Telefonun kullanım kılavuzunun yanı sıra “Ayarlar” kısmından ve telefonu üreten markanın web sitesinden de değer hakkında bilgi edinilebilir.

Cep telefonlarında RF (Radyo Frekansı) başlığının altında değer yer alıyor. Telefonun modeline göre değer hakkında bilgi edinilebilir. Telefonun üretici firmasına ait web sitesi üzerinden bölge ve model seri numara yazılarak da SAR değerine ulaşılır.

SAR Değeri Yüksek Olan Telefonlar Nelerdir?

SAR değeri yüksek telefonlar şu şekilde sıralanabilir;

iPhone 7

iPhone 8

Motorola Edge

ZTE Axon 11

Google Pixel 3 XL

OnePlus 6T

Google Pixel 4a

ZTE Axon 7 mini

Sony Xperia XZ1 Compact

Sony Xperia XA2 Plus

Oppo Reno5 5G

OnePlus 6

Google Pixel 3

SAR Değerinin Olumsuz Etkileri

SAR değeri yüksek telefonlar uzun süre kullanıldığında vücut sağlığını olumsuz etkiler. Bu olumsuz etkileri şöyle sıralayabiliriz:

Göz problemleri

Baş ağrısı

Uyku bozukluğu

SAR değeri yüksek telefonlar, uzun süre kullanıldığında göz sağlığını olumsuz etkiler. Gözde yorgunluk, sulanma ve kızarıklık gibi durumlara yol açar. Aynı şekilde başta ağrı ve yorgunluğa da sebep olur. Değerin yüksek olduğu telefonların kullanılması uyku bozukluklarına da yol açar. Uyku kalitesinde azalma görülür.