Copilot ve Copilot Pro Arasındaki Fark Nedir? Yükseltmenize Değer mi?

Copilot, Microsoft tarafından Office 365 uygulamalarına entegre edilen yapay zeka sohbet robotudur. Copilot; Windows 11, Edge tarayıcı ve Office programlarında çalışıyor.

Bu yapay zeka sohbet robotu, yazılan metinleri analiz edip sonrasında kullanıcıların ulaşmak istediği bilgi ve ifadeleri tamamlıyor. Kullanıcılar Copilot sayesinde birçok belge türünü, sunumları ve e-postaları kolayca hazırlayabiliyor.

Gerçek zamanlı arama özelliğine sahip olan Copilot, kullanıcılarının sorularını detaylı ve bilgi verici şekilde yanıtlıyor. Kullanıcılarına hem yaratıcı hem de özgün içerikler oluşturma şansı veren araç sayesinde güncel bilgilere kolayca ulaşılabiliyor.

İşlevselliğiyle dikkat çeken bu yapay zeka destekli sohbet robotunun geçtiğimiz günlerde paralı versiyonu da piyasaya sunuldu. Bizde bu yazımızda Copilot ve Copilot Pro arasındaki farkı inceleyeceğiz.

Copilot Pro Nedir?

Copilot Pro, Copilot’un paralı versiyonudur. Aylık 20 dolarlık abonelik ücreti olan Copilot Pro, kullanıcılarına OpenAl’in güçlü sohbet robotu GPT-4 Turbo’nun yeteneklerinden yararlanarak akıllı yanıtlar veriyor. Bu versiyonun hata oranları çok düşüktür.

Birden çok cihazda çalıştırılabilen versiyon:

Outlook

Word

Excel

OneNote

PowerPoint ile entegre edilebiliyor.

Böylelikle Outlook üzerinde e-posta taslağı hazırlama ve Word’de belge özetleme gibi işlemleri gerçekleştirebiliyor. Aynı zamanda bazı görevleri yerine getirmek ve gelişmiş görüntüler oluşturabilmek içinde özel GPT’ler oluşturuyor.

Kullanıcılar, tasarımcı destek kredileriyle Image Creator’a da kolayca ulaşabilecek. Bu kredi miktarı günlük 100 şeklindedir. Microsoft, Copilot Pro ile cihazlar arasında tek yapay zeka asistanının olmasını amaçlıyor. Ayrıca kullanılan her yazılıma göre de birleşik yapay zeka aracı sağlayacak.

Copilot Pro resmi olarak 14 Ocak 2024 tarihinde piyasaya sürüldü. Copilot’un ücretli versiyonunun iş verimliliği ve üretkenlik konularında büyük avantaj sunacak. Özellikle PowerPoint gibi programlarla kullanılması büyük avantajdır.

Copilot Pro’ya Yükseltmeye Değer mi?

Windows 11’de mevcut olan normal Copilot, Pro sürümünde sunulan gelişmiş özelliklere sahip değildir. Copilot Pro, daha çok Microsoft’un yapay zeka vizyonuna çok benziyor. Windows deneyimini iyileştiren bu sürüm, daha geniş işlevsel özelliklere sahiptir.

Copilot’un ücretli versiyonu, güçlü yapay zeka özellikleriyle insanların bilgisayar deneyimini farklı bir boyuta taşıyor. Copilot Pro; uygulamalar arası entegrasyon, düşük hata oranları ve akıllı yanıtlar sunduğu için yükseltmeye değer diyebiliriz.