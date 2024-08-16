Sonos Era 300 Özellikleri ve Fiyatı

Yüksek seste müzik dinlemeyi sevenler için Sonos Era 300 ideal bir hoparlör diyebiliriz. Sesleri net şekilde aktaran Sonos’un akıllı hoparlörü kullanıcılarının karşısına Sonos Voice ve Amazon Alexa desteğiyle çıkıyor. Aynı zamanda hoparlörde Google Asistan desteği de var. Biz de bu yazımızda Sonos Era 300 özellikleri ile ilgili bir rehber hazırladık.

Sonos Era 300 Özellikleri

Sonos Era 300, Bluetooth 5.0, AirPlay2 ve Wi-Fi aracılığıyla çeşitli cihazlardan sesleri aktarıyor. Bluetooth ve Wi-Fi bağlantı seçenekleriyle cihazlardan hoparlöre sesler, kablosuz şekilde iletiliyor. Hoparlör, 360 derece ses dağılımı özelliği sayesinde müzikleri odanın her yerine eşit şekilde aktarıyor.

Özel akustik mimariden oluşan hoparlör sayesinde sesler, odalarda dikey ve yatay şekilde dağıtılıyor. Dolby Atmos desteğine sahip olan Sonos Era 300’deki özel sürücüler, düşük ve yüksek frekanslar arasındaki ayrımı doğru yapıyor.

Sonos Line-In adaptörü ve yardımcı kablodan yararlanarak hoparlöre pikap gibi ses kaynakları bağlanabilir. Sonos Era 300, Dolby Atmos’la uzamsal ses akışı sağlayarak gerçekçi ve olağanüstü surround ses deneyimleri sunuyor. Aynı zamanda hoparlör Arc ile de eşleştirildiği zaman gerçekçi seslerin çıkmasını sağlıyor.

Hoparlör, Sonos S2 uygulaması ile kolayca yönetilebiliyor. Sonos S2 uygulaması, kullanıcılara istedikleri içerikleri oynatma imkanı veriyor. Sonos Era 300’ün 6 adet D-Class dijital amplifikatör özelliği ses deneyimini güçlendiriyor.

2 adet woofer hoparlörler sayesinde Era 300’ün stereo ses kalitesini artırmak için hem sağa hem de sola yönlendirilmiştir. Woofer hoparlörler sayesinde Era 300’ün aynı zamanda alt frekans ses üretimi, en üst seviyeye çıkar.

Hoparlördeki doğrusal olarak yerleştirilip yukarı doğru olan tweeter, Dolby Atmos içeriklerinde sesleri tavandan aktarıyor. Hoparlördeki 4 adet tweeter, orta ve üst aralık frekanslarını gerçeğe uygun şekilde çalıyor. İki tane yanlara doğru yönlendirilen orta tweeter, stereo ayrımı yapıyor. Pürüzsüz, muhteşem orta seslerse front-firing orta tweeterden çıkıyor.

Sonos Era 300 Fiyatı

Sonos Era 300, modern ve şık tasarımıyla yaşam alanlarındaki dekora tam uyum sağlıyor. Yüksek kalitedeki malzemelerle tasarlanan hoparlör, estetik duruşuyla dikkat çekiyor. Tasarım ve özellikleri açısından kullanıcılarından tam not alan Sonos Era 300 fiyatı, 449 dolar (14.857,01 TL) olarak belirlenmiştir.