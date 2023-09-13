Sonos Move 2 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Üstün ses deneyimli hoparlör Sonos Move 2, ilk nesil Sonos Move’un tasarımına çok benziyor. Sade, yer kaplamayan ve zarif bir tasarıma sahip. Sonos’un yeni hoparlörü, iki adet tweeter özelliğinden oluşuyor.

İki açılı tweeter özelliğinin olması hoparlörün stereo ses desteğine sahip olmasını sağlıyor. Bu hoparlör 6 kilo ağırlığında olduğu için her yere kolayca taşınabilir. Şık tasarıma sahip olan hoparlör, kapalı mekanların yanı sıra açık havada da çok rahat kullanılabilir.

Sonos Move 2 Özellikleri

Sonos Move 2, IP56 sertifikasına sahiptir. Bundan dolayı hoparlörün suya, güneş ışınlarına ve toza karşı dayanıklı olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca darbelere karşı dayanıklı malzemelerden tasarlandığı için de avantajlı bir cihazdır.

Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi 6 bağlantı seçeneklerinden oluşan hoparlör; Sonos Voice Control, Amazon Alexa vb. sesli asistanları destekliyor.

Sonos’un piyasaya yeni sunulacak hoparlöründe bas seslerine özel “woofer” özelliği yer alıyor. USB-C portunun üzerinden ses giriş desteği de bulunuyor. Kullanıcılar, mobil cihazları şarj etmek için de portu kullanabilir.

Hoparlörün pil ömrü, 24 saattir. Sesleri net şekilde dışarıya aktaran hoparlör, Trueplay isimli otomatik optimizasyon teknolojisinden oluşuyor. Trueplay teknolojisi, mükemmel dinleme deneyimi sunmak adına sesi bulunduğu ortama göre devamlı ayarlıyor.

Sonos Move 2 Fiyatı

Sonos Move 2; beyaz, siyah ve yeşil olmak üzere 3 renk seçeneğiyle piyasaya sunulacak. Hoparlör, 499 euro yani 14.228,55 TL’den piyasaya çıkacak.

Yüksek performanslı hoparlör, ilk etapta Türkiye’de satışa sunulmayacak. Türkiye’de satışa sunulmasıyla ilgili bir gelişme olduğu takdirde buradan bilgi vereceğiz.

Sonos Move 2 Çıkış Tarihi

Sonos Move 2, ses seviyesini kolayca ayarlayan bir sistemden oluşuyor. Hoparlörü başlatma, pil seviyesi kontrolü ve duraklatma eylemleri için birkaç uygulama kullanılabilir. Bu uygulamalar;

Apple AirPlay 2

Bluetooth

Sonos Voice Control

Sonos

Amazon Alexa şeklinde sıralanabilir.

Sonos imzası taşıyan bu hoparlör aynı zamanda Sonos’un hat giriş adaptörüyle bilgisayar ve pikap gibi birçok ses kaynağına da kolayca bağlanabiliyor. Hoparlör, 20 Eylül’den itibaren satışa sunulacak.