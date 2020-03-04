Sony Xperia 1 ve Xperia 1 II Karşılaştırması (Özellik ve Fiyat)

SONY, akıllı telefon pazarında kendini gösteremeyen firmalardan biri ancak hala az sayıda da olsa markaya bağlı kullanıcılar var. SONY’nin 5G’li yeni akıllı telefonu Xperia 1 II ile Xperia 1’i karşılaştırdık. SONY Xperia 1’den Xperia 1 II modeline geçmek mantıklı mı? Sony Xperia 1 ve Xperia 1 II karşılaştırma yazımız karar vermenizde yardımcı olacak.

SONY, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz haftalarda yeni telefonlarını tanıtmıştı. Xperia 1 II, Snapdragon 865 işlemcili ve 4K OLED ekranlı şirketin ilk 5G hazır amiral gemisi telefonu; yani şu anda Sony’nin en iyi akıllı telefonu. Peki, Xperia 1’e kıyasla ne derece bir iyileştirme, geliştirme söz konusu? Tasarım, donanım, yazılım tarafında ne gibi yenilikler sunuyor Xperia 1 II?

Tasarım

Sony Xperia 1 II, büyük bir cihaz ancak selefi kadar büyük değil. Xperia 1 II, 165.1 x 71.1 x 7.6 mm boyutunda ve 181.4 gram ağırlığında. 167 x 72 x 8.2 mm boyutunda ve 178 gram ağırlığı ile Xperia 1’den daha küçük ancak daha ağır. Her iki telefon da alüminyum çerçeve ve arka ön panelleri Gorilla Glass 6 ile korunuyor. En önemli fark arkada karşımıza çıkıyor. İki farklı kamera tasarımı görüyoruz. Xperia 1, arka panelin ortasına dikey olarak yerleştirilmiş üçlü kamera tasarımı ile gelirken, Xperia 1 II arka panelin sol tarafına dikey olarak hizalanmış dörtlü kamera kurulumu ile geliyor. Kameralarla ilgili detaylara birazdan değineceğiz.

Ekran

İki telefon da aynı ekranı paylaşıyor. HDR BT.2020 desteğiyle 16MP renk kapasitesine sahip OLED kapasitif dokunmatik ekranla geliyorlar. 21:9 formatında 1644 x 3840 çözünürlüğe çıkabilen 6.5 inç ekran, Gorilla Glass 6 ile korunuyor. Tek fark Xperia 11 II’nin yüzde 84, Xperia 1’in yüzde 83 ekran gövde oranına sahip olması.

Donanım

Her iki cihaz da çıkış yaptıkları zamanın en iyi işlemcisini taşıyor. Xperia 1, Qualcomm Snapdragon 855 işlemci, 6GB RAM, 64GB/128GB depolama, 3300 mAh batarya ve Adreno 640 grafik işlemci ile geliyor. Xperia 1 II, Qualcomm Snapdragon 865, 8GB RAM, 256GB depolama, 4000 mAh batarya ve Adreno 650 grafik işlemci birimi ile geliyor. Her iki cihazın da dahili depolama alanı MicroSDXC kart ile genişletilebiliyor.

Kamera

Sony Xperia 1, üçlü kamera kurulumu ile geliyor. 12MP, f/1.6, 26mm genişliğinde tahmini çift pikselli PDAF; 12MP, f/2.4, 2x optik zoom yapabilen 52mm telefoto ve 12MP, f/2.4, 16mm ultra geniş arka kamera sistemini oluşturuyor. Önde 8MP, f/2.0, 24mm geniş selfie kamerası bulunuyor. Sony Xperia 1 II, dörtlü kamera kurulumu ile geliyor. 12MP, f/1.7, 24mm genişliğinde çift pikselli PDAF; 12MP, f/2.4, PDAF ve 3x optim zoom özellikli 70mm telefoto; 12MP, f/2.2, 16mm ultra geniş çift pikselli PDAF ve 0.3MP, ToF 3D derinlik sensörü arka kamera sistemini oluşturuyor. Selfie kamera diğer modelle aynı. Her iki telefon da 1080p 30fps video kaydı ve HDR desteği sunuyor. Kamera kurulumları dışında en önemli fark, Xperia 1 II’in Zeiss optikleriyle gelmesi.

Diğer Özellikler

İki telefonda da 3.5mm kulaklık girişi bulunuyor, parmak izi sensörü yanda ve hızlı şarjı destekliyor. Ancak Xperia 1 II, kablosuz şarj özelliğine sahip ve 5G’yi destekliyor.

Fiyat

İki telefon da Türkiye’de satışa sunulmadı. Yurt dışı fiyatları üzerinden konuşacak olursak, SONY Xperia 1 fiyatı 700 dolar civarında. SONY Xperia 1 II’nin fiyatı henüz belli değil; 1000 dolar civarında olması bekleniyor.